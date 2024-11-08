https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/boluda-bunalima-giren-akbaba-tedavi-edildi-1090188750.html
Bolu'da bunalıma giren akbaba tedavi edildi
Bolu'da bunalıma giren akbaba tedavi edildi
Sputnik Türkiye
Bolu’da bunalıma girdiği tespit edilen akbaba, karanlık odalarda rehabilite edilerek doğaya salındı. Tedaviye olumlu yanıt veren akbaba, sağlığına kavuşmasının... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T14:29+0300
2024-11-08T14:29+0300
2024-11-08T14:29+0300
türkiye
akbaba
bolu
depresyon
tedavi
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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Akçaşehir köyü mevkiindeki organize sanayi bölgesinde, bir esnaf, evlerinin samanlığına kuş düştüğünü fark etti. Samanlığa giden vatandaş, bitkin haldeki akbabayı fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, akbabayı koruma altına aldı. Strese girdiği ve psikolojik olarak sorun yaşadığı tespit edilen akbaba, karanlık bir ortamda insan sesinden ve insandan uzak tutularak tedavi altına alındı.Tedaviye olumlu yanıt veren akbaba, sağlığına kavuşmasının ardından, yüksek bir noktadan doğal yaşam ortamına bırakıldı.
türkiye
bolu
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MIA „Rossiya Segodnya“
akbaba, bolu, depresyon, tedavi
akbaba, bolu, depresyon, tedavi
Bolu'da bunalıma giren akbaba tedavi edildi
Bolu’da bunalıma girdiği tespit edilen akbaba, karanlık odalarda rehabilite edilerek doğaya salındı. Tedaviye olumlu yanıt veren akbaba, sağlığına kavuşmasının ardından, yüksek bir noktadan doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Akçaşehir köyü mevkiindeki organize sanayi bölgesinde, bir esnaf, evlerinin samanlığına kuş düştüğünü fark etti. Samanlığa giden vatandaş, bitkin haldeki akbabayı fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, akbabayı koruma altına aldı. Strese girdiği ve psikolojik olarak sorun yaşadığı tespit edilen akbaba, karanlık bir ortamda insan sesinden ve insandan uzak tutularak tedavi altına alındı.
Tedaviye olumlu yanıt veren akbaba, sağlığına kavuşmasının ardından, yüksek bir noktadan doğal yaşam ortamına bırakıldı.