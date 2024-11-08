https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/boluda-bunalima-giren-akbaba-tedavi-edildi-1090188750.html

Bolu'da bunalıma giren akbaba tedavi edildi

Bolu'da bunalıma giren akbaba tedavi edildi

Sputnik Türkiye

Bolu’da bunalıma girdiği tespit edilen akbaba, karanlık odalarda rehabilite edilerek doğaya salındı. Tedaviye olumlu yanıt veren akbaba, sağlığına kavuşmasının... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T14:29+0300

2024-11-08T14:29+0300

2024-11-08T14:29+0300

türkiye

akbaba

bolu

depresyon

tedavi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090188594_0:164:446:415_1920x0_80_0_0_f733a1e99837a19a71951aaaf55d8cbb.jpg

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Akçaşehir köyü mevkiindeki organize sanayi bölgesinde, bir esnaf, evlerinin samanlığına kuş düştüğünü fark etti. Samanlığa giden vatandaş, bitkin haldeki akbabayı fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, akbabayı koruma altına aldı. Strese girdiği ve psikolojik olarak sorun yaşadığı tespit edilen akbaba, karanlık bir ortamda insan sesinden ve insandan uzak tutularak tedavi altına alındı.Tedaviye olumlu yanıt veren akbaba, sağlığına kavuşmasının ardından, yüksek bir noktadan doğal yaşam ortamına bırakıldı.

türkiye

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akbaba, bolu, depresyon, tedavi