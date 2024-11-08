https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/arkadasini-sigara-yuzunden-kaybeden-esnaf-sigarayi-birakanlara-cay-ve-sicak-sut-ikram-ediyoruz-1090159451.html

Arkadaşını sigara yüzünden kaybeden esnaf: 'Sigarayı bırakanlara çay ve sıcak süt ikram ediyoruz'

Arkadaşını sigara yüzünden kaybeden esnaf: 'Sigarayı bırakanlara çay ve sıcak süt ikram ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Muş'ta bir çay ocağında sigarayı bırakanlara çay ve sıcak süt ikramı yapılıyor. İşletme sahibi Yılmaz Alak, yakın bir arkadaşını sigara yüzünden kaybetmesinin... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T00:07+0300

2024-11-08T00:07+0300

2024-11-08T00:07+0300

yaşam

sigara

sigara paketi

sigara içmek

sağlığa zararlı

çay

süt

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Muş'ta çay ocağı işleten esnaf Yılmaz Alak, yakın bir süre önce sigara nedeniyle yakın arkadaşını kaybetmesi sebebiyle işletmesinde bir kampanya başlattı.Sigaranın tehlikelerine dikkat çekmek ve çevresindekileri sigaradan uzaklaştırmak amacıyla başlattığı kampanyada Alak, sigarayı bırakan herkese çay ve sıcak süt ikram edeceğini duyurdu.Sigaranın çevresindekilere yol açtığı zararlardan etkilendiğini söyleyen Alak, “Muş’ta çay ocağı işletiyorum. Kendimce bir kampanya başlattım. Benim aracılığımla sigarayı bırakanlara bizde çay ve sıcak süt ikram ediyoruz. Bu kampanyayı başlatmanındı bir sebebi var. Yakın bir dostumu sigara yüzünden kaybettim. Bu acı kayıptan sonra insanları sigaradan uzaklaştırmak için bu kampanyayı başlattım. Herkesi sigara bırakmaya davet ediyorum. Ayrıca müşterilerimi kitap ve gazete okumaya teşvik ediyorum” dedi.İşletmeye sık uğrayan müşterilerden biri ise kampanya hakkında, "İşlerimi bitirdikten sonra her akşam bu çay ocağına geliyorum. İşletme sahibi çok güzel bir kampanya yapmış. Sigara bırakanlara çay ve süt ikram ediyor. Ben sigara kullanmıyorum. Kampanyayı destekliyorum. Çok güzel olmuş” ifadelerinde bulundu.

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Sputnik Türkiye

sigara, sigara paketi, sigara içmek, sağlığa zararlı, çay, süt