Arkadaşını sigara yüzünden kaybeden esnaf: 'Sigarayı bırakanlara çay ve sıcak süt ikram ediyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye-ABD ilişkileri nasıl seyreder?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/arkadasini-sigara-yuzunden-kaybeden-esnaf-sigarayi-birakanlara-cay-ve-sicak-sut-ikram-ediyoruz-1090159451.html
Arkadaşını sigara yüzünden kaybeden esnaf: 'Sigarayı bırakanlara çay ve sıcak süt ikram ediyoruz'
Arkadaşını sigara yüzünden kaybeden esnaf: 'Sigarayı bırakanlara çay ve sıcak süt ikram ediyoruz'
Sputnik Türkiye
Muş'ta bir çay ocağında sigarayı bırakanlara çay ve sıcak süt ikramı yapılıyor. İşletme sahibi Yılmaz Alak, yakın bir arkadaşını sigara yüzünden kaybetmesinin... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T00:07+0300
2024-11-08T00:07+0300
yaşam
sigara
sigara paketi
sigara içmek
sağlığa zararlı
çay
süt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090159294_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_670ca83ec31348d0a7faf7972f2aad44.jpg
Muş'ta çay ocağı işleten esnaf Yılmaz Alak, yakın bir süre önce sigara nedeniyle yakın arkadaşını kaybetmesi sebebiyle işletmesinde bir kampanya başlattı.Sigaranın tehlikelerine dikkat çekmek ve çevresindekileri sigaradan uzaklaştırmak amacıyla başlattığı kampanyada Alak, sigarayı bırakan herkese çay ve sıcak süt ikram edeceğini duyurdu.Sigaranın çevresindekilere yol açtığı zararlardan etkilendiğini söyleyen Alak, “Muş’ta çay ocağı işletiyorum. Kendimce bir kampanya başlattım. Benim aracılığımla sigarayı bırakanlara bizde çay ve sıcak süt ikram ediyoruz. Bu kampanyayı başlatmanındı bir sebebi var. Yakın bir dostumu sigara yüzünden kaybettim. Bu acı kayıptan sonra insanları sigaradan uzaklaştırmak için bu kampanyayı başlattım. Herkesi sigara bırakmaya davet ediyorum. Ayrıca müşterilerimi kitap ve gazete okumaya teşvik ediyorum” dedi.İşletmeye sık uğrayan müşterilerden biri ise kampanya hakkında, "İşlerimi bitirdikten sonra her akşam bu çay ocağına geliyorum. İşletme sahibi çok güzel bir kampanya yapmış. Sigara bırakanlara çay ve süt ikram ediyor. Ben sigara kullanmıyorum. Kampanyayı destekliyorum. Çok güzel olmuş” ifadelerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trabzon-cikolatasi-dubai-cikolatasina-rakip-oldu-findigin-cikolataya-yakistigini-en-iyi-bilen-1090147152.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090159294_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8598497cb6085a24010d99201a0e4771.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sigara, sigara paketi, sigara içmek, sağlığa zararlı, çay, süt
sigara, sigara paketi, sigara içmek, sağlığa zararlı, çay, süt

Arkadaşını sigara yüzünden kaybeden esnaf: 'Sigarayı bırakanlara çay ve sıcak süt ikram ediyoruz'

00:07 08.11.2024
© İHA / İSHAK GÜNGÖR-AW324529Sigara nedeniyle yakın arkadaşını kaybeden Muşlu esnaf Yılmaz Alak, sigarayı bırakmaya karar verenlere ücretsiz çay ve sıcak süt ikram ederek farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Sigara nedeniyle yakın arkadaşını kaybeden Muşlu esnaf Yılmaz Alak, sigarayı bırakmaya karar verenlere ücretsiz çay ve sıcak süt ikram ederek farkındalık oluşturmayı hedefliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© İHA / İSHAK GÜNGÖR-AW324529
Abone ol
Muş'ta bir çay ocağında sigarayı bırakanlara çay ve sıcak süt ikramı yapılıyor. İşletme sahibi Yılmaz Alak, yakın bir arkadaşını sigara yüzünden kaybetmesinin ardından böyle bir kampanya yapma kararı aldığını söyledi.
Muş'ta çay ocağı işleten esnaf Yılmaz Alak, yakın bir süre önce sigara nedeniyle yakın arkadaşını kaybetmesi sebebiyle işletmesinde bir kampanya başlattı.
Sigaranın tehlikelerine dikkat çekmek ve çevresindekileri sigaradan uzaklaştırmak amacıyla başlattığı kampanyada Alak, sigarayı bırakan herkese çay ve sıcak süt ikram edeceğini duyurdu.
Sigaranın çevresindekilere yol açtığı zararlardan etkilendiğini söyleyen Alak, “Muş’ta çay ocağı işletiyorum. Kendimce bir kampanya başlattım. Benim aracılığımla sigarayı bırakanlara bizde çay ve sıcak süt ikram ediyoruz. Bu kampanyayı başlatmanındı bir sebebi var. Yakın bir dostumu sigara yüzünden kaybettim. Bu acı kayıptan sonra insanları sigaradan uzaklaştırmak için bu kampanyayı başlattım. Herkesi sigara bırakmaya davet ediyorum. Ayrıca müşterilerimi kitap ve gazete okumaya teşvik ediyorum” dedi.
İşletmeye sık uğrayan müşterilerden biri ise kampanya hakkında, "İşlerimi bitirdikten sonra her akşam bu çay ocağına geliyorum. İşletme sahibi çok güzel bir kampanya yapmış. Sigara bırakanlara çay ve süt ikram ediyor. Ben sigara kullanmıyorum. Kampanyayı destekliyorum. Çok güzel olmuş” ifadelerinde bulundu.
Trabzon'da 4 kız kardeşin fındık ezmeli Trabzon çikolatası, son günlerde talep patlamasının yaşandığı Dubai çikolatasına rakip oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
YAŞAM
Trabzon çikolatası, Dubai çikolatasına rakip oldu: 'Fındığın çikolataya yakıştığını en iyi bilen milletiz'
Dün, 17:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала