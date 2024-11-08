https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/abdde-bir-arastirma-laboratuvarindan-43-maymun-kacti-polis-goz-goze-gelmeyin-diye-uyardi-1090169280.html
ABD'de bir araştırma laboratuvarından 43 maymun kaçtı: Polis, 'Göz göze gelmeyin' diye uyardı
ABD'de bir araştırma laboratuvarından 43 maymun kaçtı: Polis, 'Göz göze gelmeyin' diye uyardı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir araştırma tesisinden 43 maymunun kaçtığı bildirildi. Üzerlerinde test yapılamayacak kadar küçük olduğu bildirilen... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T11:08+0300
2024-11-08T11:08+0300
2024-11-08T11:08+0300
yaşam
abd
güney carolina
araştırma
tesis
kaçak
maymun
primat
makak
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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir araştırma tesisinden 43 maymun kaçtı. Tıbbi test ve araştırmalar için primat yetiştiren bir şirketten kaçan rhesus makakları, eyaletin Lowcountry olarak bilinen bir bölümünde serbest dolaştıkları duyuruldu. Yetkililer, bölge halkını kapılarını ve pencerelerini kilitlemeleri konusunda uyardı.Primatlara hiç bir şekilde yaklaşılmaması gerektiğini söyleyen yetkililer, eyalet genelinde maymunları yakalamak için tuzak ve termal kameralar kurulduğunu belirtti. Yemassee Polis Departmanına göre, kaçan maymunların her biri yaklaşık 3.2 kilogram ağırlığında genç dişiler. Araştırma şirketinin yaptığı açıklamaya göre maymunların boyutu nedeniyle henüz test edilmediğini ve virüs taşımak için daha çok genç olduklarını söylüyor.Şirketteki bakıcılardan birinin kafesleri açık bırakması sonucu maymunların çarşamba günü tesisten kaçtığı bildirildi. Yerel medyanın haberlerine göre, bölgedeki hava koşullarından dolayı maymunları yakalamak zorlaşıyor.Bu durum tesiste ilk kez yaşanmıyor. 2016'da 19 maymun tesisten kaçmış, yaklaşık 6 saat sonra geri dönmüştü. İki yıl önce ise 26 primat tesisten kaçmıştı. Çarşamba günü kaçan primatların 'halk için nerdeyse hiçbir tehlike oluşturmadığı' bildirildi.Şirket, beyin hastalıklarının tedavisi de dahil olmak üzere birçok hastalık için yürüttükleri klinik deneylerde maymunları kullanıyor. Araştırma şirketinin, ABD'deki, maymunlar için özel olarak tasarlanmış en büyük ve en kapsamlı primat tesislerinden birine sahip olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221203/elinden-alinan-maymunu-hayvanat-bahcesinden-kacirdi-1064107414.html
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abd, güney carolina, araştırma, tesis, kaçak, maymun, primat, makak
abd, güney carolina, araştırma, tesis, kaçak, maymun, primat, makak
ABD'de bir araştırma laboratuvarından 43 maymun kaçtı: Polis, 'Göz göze gelmeyin' diye uyardı
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir araştırma tesisinden 43 maymunun kaçtığı bildirildi. Üzerlerinde test yapılamayacak kadar küçük olduğu bildirilen maymunların yetkililer tarafından toplanmaya çalışıldığı söyleniyor.
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir araştırma tesisinden 43 maymun kaçtı. Tıbbi test ve araştırmalar için primat yetiştiren bir şirketten kaçan rhesus makakları, eyaletin Lowcountry olarak bilinen bir bölümünde serbest dolaştıkları duyuruldu. Yetkililer, bölge halkını kapılarını ve pencerelerini kilitlemeleri konusunda uyardı.
Primatlara hiç bir şekilde yaklaşılmaması gerektiğini söyleyen yetkililer, eyalet genelinde maymunları yakalamak için tuzak ve termal kameralar kurulduğunu belirtti. Yemassee Polis Departmanına göre, kaçan maymunların her biri yaklaşık 3.2 kilogram ağırlığında genç dişiler. Araştırma şirketinin yaptığı açıklamaya göre maymunların boyutu nedeniyle henüz test edilmediğini ve virüs taşımak için daha çok genç olduklarını söylüyor.
Şirketteki bakıcılardan birinin kafesleri açık bırakması sonucu maymunların çarşamba günü tesisten kaçtığı bildirildi. Yerel medyanın haberlerine göre, bölgedeki hava koşullarından dolayı maymunları yakalamak zorlaşıyor.
Bu durum tesiste ilk kez yaşanmıyor. 2016'da 19 maymun tesisten kaçmış, yaklaşık 6 saat sonra geri dönmüştü. İki yıl önce ise 26 primat tesisten kaçmıştı. Çarşamba günü kaçan primatların 'halk için nerdeyse hiçbir tehlike oluşturmadığı' bildirildi.
Şirket, beyin hastalıklarının tedavisi de dahil olmak üzere birçok hastalık için yürüttükleri klinik deneylerde maymunları kullanıyor. Araştırma şirketinin, ABD'deki, maymunlar için özel olarak tasarlanmış en büyük ve en kapsamlı primat tesislerinden birine sahip olduğu bildirildi.