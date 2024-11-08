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1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren işe girenler için emeklilik şartlarında yapılan... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
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1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
Sputnik Türkiye
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım'da bugünün konuları:
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
Engelli çocuk annelerine erken emeklilik fırsatı
Son enflasyon verilerine göre emekli aylık ve asgari ücret zam detayları
Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında emeklilik sistemindeki değişikliklere değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, 1 Mayıs 2008 tarihi sonrası işe girenlerde kurum seçimi için son 3 buçuk yıla bakılma şartının kaldırıldığını aktardı.“Daha uzun süre Bağ-Kur’lu olarak çalıştıysanız Bağ-Kur emeklisi olacaksınız” diyen Elmen, şöyle konuştu:
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1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05 08.11.2024 (güncellendi: 17:37 08.11.2024)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren işe girenler için emeklilik şartlarında yapılan değişikliklere değindi. Elmen, “Artık son 3 buçuk senenizde nerede çalıştığınızın bir önemi yok. Genel hizmet toplamına bakılarak emekli olacaksınız.” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Çalışma Hayatım programında emeklilik sistemindeki değişikliklere değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, 1 Mayıs 2008 tarihi sonrası işe girenlerde kurum seçimi için son 3 buçuk yıla bakılma şartının kaldırıldığını aktardı.
“Daha uzun süre Bağ-Kur’lu olarak çalıştıysanız Bağ-Kur emeklisi olacaksınız” diyen Elmen, şöyle konuştu:
“1 Mayıs 2008 günü ve sonrası işe girenlerde bazı değişiklikler var. Bunlardan bir tanesi bu tarihten önce girenlerde 7 bin prim günü istenirken 7 bin 200’e çıkarak 200 gün fazla olması. Yani kademeli yaş var. 58 yaş ile başlıyor, 2035 yılına kadar 7 bin 200 günü tamamlarsa 58 yaşında olur diyor. 2035’i geçerseniz 65 yaşa kadar çıkan bir kademeli artış var. Bağ-Kurlu olanlarda da yine yaş 65’e kadar çıkıyor ama prim günü 9 bin oldu. Ayrıca en önemli detaylardan biri, 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde kurum seçimi için son 3 buçuk yıla bakılıyordu, bu kalktı. Yani ömrü boyunca yaptığı hizmetlerin toplamına bakılıyor. Daha uzun süre Bağ-Kur’da çalıştıysanız Bağ-Kur emeklisi olacaksınız. Artık son 3 buçuk senenizde nerede olduğunuzun bir önemi yok. Genel hizmet toplamına bakılacak.”