1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları

“1 Mayıs 2008 günü ve sonrası işe girenlerde bazı değişiklikler var. Bunlardan bir tanesi bu tarihten önce girenlerde 7 bin prim günü istenirken 7 bin 200’e çıkarak 200 gün fazla olması. Yani kademeli yaş var. 58 yaş ile başlıyor, 2035 yılına kadar 7 bin 200 günü tamamlarsa 58 yaşında olur diyor. 2035’i geçerseniz 65 yaşa kadar çıkan bir kademeli artış var. Bağ-Kurlu olanlarda da yine yaş 65’e kadar çıkıyor ama prim günü 9 bin oldu. Ayrıca en önemli detaylardan biri, 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde kurum seçimi için son 3 buçuk yıla bakılıyordu, bu kalktı. Yani ömrü boyunca yaptığı hizmetlerin toplamına bakılıyor. Daha uzun süre Bağ-Kur’da çalıştıysanız Bağ-Kur emeklisi olacaksınız. Artık son 3 buçuk senenizde nerede olduğunuzun bir önemi yok. Genel hizmet toplamına bakılacak.”