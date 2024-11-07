https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trumpin-zaferi-telasa-sebep-oldu-avrupa-abdye-olan-bagimliligini-nasil-azaltacagini-acilen-ele-1090145191.html
Trump'ın zaferi telaşa sebep oldu: 'Avrupa, ABD'ye olan bağımlılığını nasıl azaltacağını acilen ele almalı'
Trump'ın zaferi telaşa sebep oldu: 'Avrupa, ABD'ye olan bağımlılığını nasıl azaltacağını acilen ele almalı'
Sputnik Türkiye
Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada, Avrupa'nın ABD'nin koruyucu şemsiyesi olmadan da kendini savunabilmesi için NATO'nun gayri safi... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T17:20+0300
2024-11-07T17:20+0300
2024-11-07T17:22+0300
dünya
ekonomi araştırma enstitüsü (ifo)
donald trump
abd
avrupa
avrupa birliği
nato
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Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından 'Avrupa'nın Güvenliği İçin Savunma Harcamaları - Ne Kadar Yeterli?' adlı araştırmanın sonuçları yayımlandı.Araştırmada Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığını nasıl azaltacağı sorusunu acilen ele alınması gerektiğinin altı çizilirken bunun daha fazla özerklik ve daha güçlü Avrupa savunma kabiliyetleri için 'inandırıcı bir program' geliştirerek ilerlenebileceği kaydedildi.Araştırmaya göre, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Avrupa’nın kendini savunabilmesinin daha da önemli hale geldiği vurgulanarak, “Avrupa'nın yeterli güvenliği sağlayabilmesi ve ABD'nin koruyucu şemsiyesi olmaksızın kendini savunabilmesi için NATO hedefi olan GSYH'nin yüzde 2'sinin üzerinde savunma harcaması yapılması gerekmektedir” denildi.Araştırmada, savunma bütçeleri ve askeri yatırımlar yıllardır çok düşük olduğu için Avrupa ülkelerinin yeterli savunma kapasitesine ulaşma çabalarını artırması gerektiği belirtilerek, mevcut jeopolitik durumun derhal daha yüksek savunma harcamaları gerektirdiği ifade edildi.Ifo araştırmacısı Florian Dorn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Avrupa ülkelerinin çabalarını önemli ölçüde artırmaları gerekecek çünkü bütçeler yıllardır yeterli bir savunma kapasitesi oluşturmak için çok düşük” ifadesini kullandı.Almanya’nın son 30 yılda NATO'nun yüzde 2'lik hedefini tutturamadığı için gerekli savunma yatırımlarında şu anda yaklaşık 230 milyar euro bir boşluk olduğunu aktaran Dorn, İtalya'nın da son 30 yılda hesaplanan yüzde 2'lik hedefe ulaşmak için gerekli olan yaklaşık 120 milyar euro bir açığı olduğunu ifade etti.'Avrupa daha fazla harcamaya ihtiyaç duyuyor'Dorn açıklamasında, uluslararası bir karşılaştırma yapıldığında Avrupalıların genellikle daha fazla harcamaya ihtiyaç duyduklarını ve bunun da NATO'nun yüzde 2'lik hedefinin ötesinde savunma harcaması yapılması için bir başka argüman olduğunu ifade etti.Dorn, bütçe istikrarını ve ekonomik rekabet gücünü tehlikeye atmadan savunma kabiliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde arttırmak için inandırıcı bir plana ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Uzun vadede savunma harcamalarının ne kadar artması gerektiği, Avrupa'da mevcut kaynakların ne kadar iyi ve etkin kullanıldığına da bağlıdır. Ancak, mevcut jeopolitik durum göz önüne alındığında, Avrupa'da artan verimlilik ve ortak yapılar meyvelerini verene kadar savunma harcamalarına yatırım yapılması gerekecektir” değerlendirmesinde bulundu.Araştırmada, İspanya'da savunma yatırımlarında açığın 80 milyar euro olduğu ortaya konulurken, tüm Avrupa NATO ülkeleri arasında sadece Polonya ve Birleşik Krallık'ın 1990'dan beri yıllık olarak GSYH'nın yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/almanyadaki-koalisyon-coktu-berlini-simdi-ne-bekliyor-1090142720.html
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ekonomi araştırma enstitüsü (ifo), donald trump, abd, avrupa, avrupa birliği, nato
ekonomi araştırma enstitüsü (ifo), donald trump, abd, avrupa, avrupa birliği, nato
Trump'ın zaferi telaşa sebep oldu: 'Avrupa, ABD'ye olan bağımlılığını nasıl azaltacağını acilen ele almalı'
17:20 07.11.2024 (güncellendi: 17:22 07.11.2024)
Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada, Avrupa'nın ABD'nin koruyucu şemsiyesi olmadan da kendini savunabilmesi için NATO'nun gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefinden daha fazla savunma harcaması yapması gerektiği saptandı.
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından 'Avrupa'nın Güvenliği İçin Savunma Harcamaları - Ne Kadar Yeterli?' adlı araştırmanın sonuçları yayımlandı.
Araştırmada Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığını nasıl azaltacağı sorusunu acilen ele alınması gerektiğinin altı çizilirken bunun daha fazla özerklik ve daha güçlü Avrupa savunma kabiliyetleri için 'inandırıcı bir program' geliştirerek ilerlenebileceği kaydedildi.
Araştırmaya göre, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Avrupa’nın kendini savunabilmesinin daha da önemli hale geldiği vurgulanarak, “Avrupa'nın yeterli güvenliği sağlayabilmesi ve ABD'nin koruyucu şemsiyesi olmaksızın kendini savunabilmesi için NATO hedefi olan GSYH'nin yüzde 2'sinin üzerinde savunma harcaması yapılması gerekmektedir” denildi.
Araştırmada, savunma bütçeleri ve askeri yatırımlar yıllardır çok düşük olduğu için Avrupa ülkelerinin yeterli savunma kapasitesine ulaşma çabalarını artırması gerektiği belirtilerek, mevcut jeopolitik durumun derhal daha yüksek savunma harcamaları gerektirdiği ifade edildi.
Ifo araştırmacısı Florian Dorn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Avrupa ülkelerinin çabalarını önemli ölçüde artırmaları gerekecek çünkü bütçeler yıllardır yeterli bir savunma kapasitesi oluşturmak için çok düşük” ifadesini kullandı.
Almanya’nın son 30 yılda NATO'nun yüzde 2'lik hedefini tutturamadığı için gerekli savunma yatırımlarında şu anda yaklaşık 230 milyar euro bir boşluk olduğunu aktaran Dorn, İtalya'nın da son 30 yılda hesaplanan yüzde 2'lik hedefe ulaşmak için gerekli olan yaklaşık 120 milyar euro bir açığı olduğunu ifade etti.
'Avrupa daha fazla harcamaya ihtiyaç duyuyor'
Dorn açıklamasında, uluslararası bir karşılaştırma yapıldığında Avrupalıların genellikle daha fazla harcamaya ihtiyaç duyduklarını ve bunun da NATO'nun yüzde 2'lik hedefinin ötesinde savunma harcaması yapılması için bir başka argüman olduğunu ifade etti.
Dorn, bütçe istikrarını ve ekonomik rekabet gücünü tehlikeye atmadan savunma kabiliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde arttırmak için inandırıcı bir plana ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Uzun vadede savunma harcamalarının ne kadar artması gerektiği, Avrupa'da mevcut kaynakların ne kadar iyi ve etkin kullanıldığına da bağlıdır. Ancak, mevcut jeopolitik durum göz önüne alındığında, Avrupa'da artan verimlilik ve ortak yapılar meyvelerini verene kadar savunma harcamalarına yatırım yapılması gerekecektir” değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmada, İspanya'da savunma yatırımlarında açığın 80 milyar euro olduğu ortaya konulurken, tüm Avrupa NATO ülkeleri arasında sadece Polonya ve Birleşik Krallık'ın 1990'dan beri yıllık olarak GSYH'nın yüzde 2'sinden fazlasını savunmaya harcadığı belirtildi.