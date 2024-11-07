https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/toki-250-bin-sosyal-konut-projesi-ihaleleri-bugun-basladi-1090147614.html

Bakan Kurum duyurdu: 250 bin Sosyal Konut Projesi ihaleleri bugün başladı

Bakan Kurum duyurdu: 250 bin Sosyal Konut Projesi ihaleleri bugün başladı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün itibariyle başladı. Duyuruyu Çevre, Şehircilik ve... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T17:58+0300

2024-11-07T17:58+0300

2024-11-07T18:04+0300

ekonomi

toki

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

sosyal konut

ihale

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), '250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında hayata geçirilecek olan sosyal konutların ihalelerinin bugün başladığı duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. ” dedi.İhale tarihleri açıklandıBugün Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak. Projeyle ilgili Bakanı Murat Kurum sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları söyledi: 81 ili kapsayacakBu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.

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toki, murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, sosyal konut, ihale