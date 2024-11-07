https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/toki-250-bin-sosyal-konut-projesi-ihaleleri-bugun-basladi-1090147614.html
Bakan Kurum duyurdu: 250 bin Sosyal Konut Projesi ihaleleri bugün başladı
Bakan Kurum duyurdu: 250 bin Sosyal Konut Projesi ihaleleri bugün başladı
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün itibariyle başladı. Duyuruyu Çevre, Şehircilik ve... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T17:58+0300
2024-11-07T17:58+0300
2024-11-07T18:04+0300
ekonomi
toki
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
sosyal konut
ihale
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), '250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında hayata geçirilecek olan sosyal konutların ihalelerinin bugün başladığı duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. ” dedi.İhale tarihleri açıklandıBugün Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak. Projeyle ilgili Bakanı Murat Kurum sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları söyledi: 81 ili kapsayacakBu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.
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toki, murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, sosyal konut, ihale
toki, murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, sosyal konut, ihale
Bakan Kurum duyurdu: 250 bin Sosyal Konut Projesi ihaleleri bugün başladı
17:58 07.11.2024 (güncellendi: 18:04 07.11.2024)
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün itibariyle başladı. Duyuruyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı,
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), '250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında hayata geçirilecek olan sosyal konutların ihalelerinin bugün başladığı duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. ” dedi.
İhale tarihleri açıklandı
Bugün Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak. Projeyle ilgili Bakanı Murat Kurum sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz."
Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.
250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.