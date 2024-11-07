https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/tbmm-baskani-numan-kurtulmustan-israilin-bm-uyeligine-tepki-1090154093.html

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsrail'in BM üyeliğine tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsrail'in BM üyeliğine tepki

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Brezilya'da düzenlenen P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Numan... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T21:13+0300

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israil ordusu

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Brezilya'da düzenlenen P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İsrail için çağrıda bulundu.P20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Brezilya'ya giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantıda konuşma yaptı. Zirvede yaptığı konuşmada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ''UNIFIL saldırıları Birleşmiş Milletler'in işlevinin sorgulanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Çok açıkça söylüyorum ki bugün İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasını tartışma vakti gelmiştir. Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelen ülkelerin ortak iyi etrafında birleşmesinin ve İsrail'e karşı durmalarının ne kadar elzem olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/numan-kurtulmus-acikladi-tbmm-israil-tehdidine-karsi-toplanacak-1088846974.html

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