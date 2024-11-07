https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/tbmm-baskani-numan-kurtulmustan-israilin-bm-uyeligine-tepki-1090154093.html
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsrail'in BM üyeliğine tepki
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsrail'in BM üyeliğine tepki
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Brezilya'da düzenlenen P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Numan... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T21:13+0300
2024-11-07T21:13+0300
2024-11-07T21:13+0300
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israil-filistin sorunu
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Brezilya'da düzenlenen P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İsrail için çağrıda bulundu.P20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Brezilya'ya giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantıda konuşma yaptı. Zirvede yaptığı konuşmada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ''UNIFIL saldırıları Birleşmiş Milletler'in işlevinin sorgulanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Çok açıkça söylüyorum ki bugün İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasını tartışma vakti gelmiştir. Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelen ülkelerin ortak iyi etrafında birleşmesinin ve İsrail'e karşı durmalarının ne kadar elzem olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/numan-kurtulmus-acikladi-tbmm-israil-tehdidine-karsi-toplanacak-1088846974.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), numan kurtulmuş, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsrail'in BM üyeliğine tepki
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Brezilya'da düzenlenen P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasının tartışmaya açılmasının vaktinin geldiğini belirtti.
Brezilya'da düzenlenen P20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İsrail için çağrıda bulundu.
P20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Brezilya'ya giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantıda konuşma yaptı. Zirvede yaptığı konuşmada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ''UNIFIL saldırıları Birleşmiş Milletler'in işlevinin sorgulanması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Çok açıkça söylüyorum ki bugün İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınmasını tartışma vakti gelmiştir. Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelen ülkelerin ortak iyi etrafında birleşmesinin ve İsrail'e karşı durmalarının ne kadar elzem olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum'' dedi.