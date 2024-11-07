https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/putin-valday-kulubunun-oturumunda-konusacak-1090130525.html

Putin Valday Kulübü’nün oturumunda konuşacak

Putin Valday Kulübü’nün oturumunda konuşacak

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, 7 Kasım Perşembe günü Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21. yıllık genel oturumuna katılacak. 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T12:23+0300

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2024-11-07T12:29+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

dmitriy peskov

valday tartışma kulübü

uluslararası valday tartışma kulübü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Kasım Perşembe günü Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21. yıllık genel oturumuna katılacak.Kremlin basın dairesi daha önce oturumun konusunun ‘Kalıcı Barış Hangi Temelde? 21. Yüzyılda Genel Güvenlik ve Kalkınma İçin Eşit İmkanlar’ olarak belirlendiğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , Putin’in mesaisinin bir kısmını oturuma katılma hazırlıklarına ayırdığını ifade etmişti."Devlet Başkanı konuşma yapacak" açıklamasında bulunan Peskov, Putin'in konuşmasına geleneksel olarak büyük ilgi duyulduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20201013/valday-uzmanlarindan-yeni-rapor-dunya-yeni-bir-gelisim-asamasinin-esiginde-1043023897.html

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rusya, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, valday tartışma kulübü, uluslararası valday tartışma kulübü