https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/putin-valday-kulubunun-oturumunda-konusacak-1090130525.html
Putin Valday Kulübü’nün oturumunda konuşacak
Putin Valday Kulübü’nün oturumunda konuşacak
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, 7 Kasım Perşembe günü Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21. yıllık genel oturumuna katılacak. 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T12:23+0300
2024-11-07T12:23+0300
2024-11-07T12:29+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
dmitriy peskov
valday tartışma kulübü
uluslararası valday tartışma kulübü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Kasım Perşembe günü Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21. yıllık genel oturumuna katılacak.Kremlin basın dairesi daha önce oturumun konusunun ‘Kalıcı Barış Hangi Temelde? 21. Yüzyılda Genel Güvenlik ve Kalkınma İçin Eşit İmkanlar’ olarak belirlendiğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , Putin’in mesaisinin bir kısmını oturuma katılma hazırlıklarına ayırdığını ifade etmişti."Devlet Başkanı konuşma yapacak" açıklamasında bulunan Peskov, Putin'in konuşmasına geleneksel olarak büyük ilgi duyulduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20201013/valday-uzmanlarindan-yeni-rapor-dunya-yeni-bir-gelisim-asamasinin-esiginde-1043023897.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, valday tartışma kulübü, uluslararası valday tartışma kulübü
rusya, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, valday tartışma kulübü, uluslararası valday tartışma kulübü
Putin Valday Kulübü’nün oturumunda konuşacak
12:23 07.11.2024 (güncellendi: 12:29 07.11.2024)
Rusya lideri Putin, 7 Kasım Perşembe günü Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21. yıllık genel oturumuna katılacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Kasım Perşembe günü Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21. yıllık genel oturumuna katılacak.
Kremlin basın dairesi daha önce oturumun konusunun ‘Kalıcı Barış Hangi Temelde? 21. Yüzyılda Genel Güvenlik ve Kalkınma İçin Eşit İmkanlar’ olarak belirlendiğini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , Putin’in mesaisinin bir kısmını oturuma katılma hazırlıklarına ayırdığını ifade etmişti.
"Devlet Başkanı konuşma yapacak" açıklamasında bulunan Peskov, Putin'in konuşmasına geleneksel olarak büyük ilgi duyulduğunu belirtmişti.