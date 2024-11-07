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Putin Valday Kulübü’nün oturumunda konuşacak
Putin Valday Kulübü’nün oturumunda konuşacak
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, 7 Kasım Perşembe günü Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21. yıllık genel oturumuna katılacak. 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T12:23+0300
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dünya
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kremlin
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Kasım Perşembe günü Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21. yıllık genel oturumuna katılacak.Kremlin basın dairesi daha önce oturumun konusunun ‘Kalıcı Barış Hangi Temelde? 21. Yüzyılda Genel Güvenlik ve Kalkınma İçin Eşit İmkanlar’ olarak belirlendiğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , Putin’in mesaisinin bir kısmını oturuma katılma hazırlıklarına ayırdığını ifade etmişti."Devlet Başkanı konuşma yapacak" açıklamasında bulunan Peskov, Putin'in konuşmasına geleneksel olarak büyük ilgi duyulduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20201013/valday-uzmanlarindan-yeni-rapor-dunya-yeni-bir-gelisim-asamasinin-esiginde-1043023897.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, valday tartışma kulübü, uluslararası valday tartışma kulübü
rusya, kremlin, vladimir putin, dmitriy peskov, valday tartışma kulübü, uluslararası valday tartışma kulübü

Putin Valday Kulübü’nün oturumunda konuşacak

12:23 07.11.2024 (güncellendi: 12:29 07.11.2024)
© Sputnik / Владимир СмирновRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Valday Tartışma Kulübü 2023
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Valday Tartışma Kulübü 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© Sputnik / Владимир Смирнов
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Rusya lideri Putin, 7 Kasım Perşembe günü Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21. yıllık genel oturumuna katılacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Kasım Perşembe günü Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21. yıllık genel oturumuna katılacak.
Kremlin basın dairesi daha önce oturumun konusunun ‘Kalıcı Barış Hangi Temelde? 21. Yüzyılda Genel Güvenlik ve Kalkınma İçin Eşit İmkanlar’ olarak belirlendiğini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , Putin’in mesaisinin bir kısmını oturuma katılma hazırlıklarına ayırdığını ifade etmişti.
"Devlet Başkanı konuşma yapacak" açıklamasında bulunan Peskov, Putin'in konuşmasına geleneksel olarak büyük ilgi duyulduğunu belirtmişti.
Valday Tartışma Kulübü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2020
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