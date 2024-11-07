https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kazilan-mezardan-kup-kupun-icinden-bin-100-adet-sikke-cikti-1090150520.html
Kazılan mezardan küp, küpün içinden bin 100 adet sikke çıktı
Kazılan mezardan küp, küpün içinden bin 100 adet sikke çıktı
Sputnik Türkiye
Mersin'de defin için kazılan mezardan kırık bir seramik küp, küpün içinden de bin 100 adet sikke çıktı. 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T19:32+0300
2024-11-07T19:32+0300
2024-11-07T19:33+0300
türkiye
sikke
sikke
mersin
cenaze
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Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren bir kişinin cenaze işlemleri için kazılan mezar yerinde kırık bir seramik küp bulundu.Kırılmış haldeki küple beraber bin 100 adet olduğu tespit edilen çok sayıda sikke bulundu.Jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğü'ne haber verilmesi sonrası alana gelen yetkililer güvenlik şeridi çekip araştırma yaptı.Ayrıntılı inceleme için bulunan küp ve sikkeler Tarsus Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trabzon-cikolatasi-dubai-cikolatasina-rakip-oldu-findigin-cikolataya-yakistigini-en-iyi-bilen-1090147152.html
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sikke, sikke, mersin, cenaze
sikke, sikke, mersin, cenaze
Kazılan mezardan küp, küpün içinden bin 100 adet sikke çıktı
19:32 07.11.2024 (güncellendi: 19:33 07.11.2024)
Mersin'de defin için kazılan mezardan kırık bir seramik küp, küpün içinden de bin 100 adet sikke çıktı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren bir kişinin cenaze işlemleri için kazılan mezar yerinde kırık bir seramik küp bulundu.
Kırılmış haldeki küple beraber bin 100 adet olduğu tespit edilen çok sayıda sikke bulundu.
Jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğü'ne haber verilmesi sonrası alana gelen yetkililer güvenlik şeridi çekip araştırma yaptı.
Ayrıntılı inceleme için bulunan küp ve sikkeler Tarsus Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.