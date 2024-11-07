https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kazilan-mezardan-kup-kupun-icinden-bin-100-adet-sikke-cikti-1090150520.html

Kazılan mezardan küp, küpün içinden bin 100 adet sikke çıktı

Kazılan mezardan küp, küpün içinden bin 100 adet sikke çıktı

Sputnik Türkiye

Mersin'de defin için kazılan mezardan kırık bir seramik küp, küpün içinden de bin 100 adet sikke çıktı. 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T19:32+0300

2024-11-07T19:32+0300

2024-11-07T19:33+0300

türkiye

sikke

sikke

mersin

cenaze

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Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren bir kişinin cenaze işlemleri için kazılan mezar yerinde kırık bir seramik küp bulundu.Kırılmış haldeki küple beraber bin 100 adet olduğu tespit edilen çok sayıda sikke bulundu.Jandarma ve Tarsus Müze Müdürlüğü'ne haber verilmesi sonrası alana gelen yetkililer güvenlik şeridi çekip araştırma yaptı.Ayrıntılı inceleme için bulunan küp ve sikkeler Tarsus Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trabzon-cikolatasi-dubai-cikolatasina-rakip-oldu-findigin-cikolataya-yakistigini-en-iyi-bilen-1090147152.html

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