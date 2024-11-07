https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/icisleri-bakanligi-duyurdu-dem-parti-siirt-milletvekili-tuncer-bakirhana-sorusturma-baslatildi-1090128689.html

İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEM Partili Tuncer Bakırhan'a soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEM Partili Tuncer Bakırhan'a soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, DEM Parti Siirt milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un Mardin, Batman ve... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T11:58+0300

2024-11-07T11:58+0300

2024-11-07T12:24+0300

türkiye

dem parti

tuncer bakırhan

içişleri bakanlığı

mardin

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İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, incelemenin, Bakırhan’ın kayyum atamalarına tepki için Mardin’de yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle başlatıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi: "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına Başkan vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; Siirt Milletvekili ve DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer BAKIRHAN’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi TUNÇ’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır."Tuncer Bakırhan ne söylemişti?Tuncer Bakırhan, “Bu Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayyumculara, yalancılara baş eğeceğiz. Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyumu ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir. Seyit Rıza’nın dediği gibi bizlere diz çöktürtemezsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

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dem parti, tuncer bakırhan, içişleri bakanlığı, mardin