https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/ahmet-ozerin-tutukluluguna-itirazin-reddinin-gerekcesi-ortaya-cikti-gizli-tanik-detayi-1090136285.html

Ahmet Özer'in tutukluluğuna itirazın reddinin gerekçesi ortaya çıktı: 'Gizli tanık' detayı

Ahmet Özer'in tutukluluğuna itirazın reddinin gerekçesi ortaya çıktı: 'Gizli tanık' detayı

Sputnik Türkiye

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T14:18+0300

2024-11-07T14:18+0300

2024-11-07T14:18+0300

türkiye

esenyurt belediyesi

ahmet özer

kayyum

gizli tanık

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"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itirazın reddine ilişkin gerekçede, soruşturmada bir gizli tanığın olduğu ortaya çıktı.Mahkemenin kararında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun oluşabilmesi için örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilebilecek eylemlerin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk içermesi gerektiği vurgulandı.Özer'in suçlandığı konulara yer verilen kararda, "Suçlamalara konu olan eylemlerin örgütsel faaliyet olarak değerlendirilmesinin bu aşamada tartışmalı olup örgütsel faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği düşünülse, gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı göz önüne alınsa dahi gizli tanığın ifadesinde geçen eylemlerin örgütle belirli bir organik bağ veya temsil ilişkisi bulunmaksızın gerçekleşmesinin mümkün olamayacağı" değerlendirmesi yapıldı.Gizli tanık detayıMahkemenin kararında şöyle devam edildi:Ne olmuştu?Özer'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan 40 sayfalık dilekçede, 2014'te İmralı'da HDP heyetince, Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a iletildiği iddialarına ilişkin, müvekkillerinin adının bilgisi ve iradesi dışında kullanılmış olabileceği belirtilmişti.Özer'in, M.K. isimli kişiyle görüşmesinin taziye niteliğinde olduğu, M.K'ye hitabındaki "siz" ifadesinin nezaketen kullanıldığı aktarılan dilekçede, Özer'in terör örgütü elebaşlarından Remzi Kartal'ı aynı aşiretten olmaları nedeniyle tanıdığı ancak ikili arasında görüşme iddiasının teyide muhtaç olduğu savunulmuştu.İtirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, Özer'in avukatları tarafından sunulan tahliye talebinin reddine karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozerin-tutukluluguna-itiraz-edildi-1090097017.html

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