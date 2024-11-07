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Afrika penguenleri artık 'kritik derecede' tehlike altında: 'Hem yuvaları güvende değil hem de yiyecek bulamıyorlar'
Afrika penguenleri artık 'kritik derecede' tehlike altında: 'Hem yuvaları güvende değil hem de yiyecek bulamıyorlar'
Sputnik Türkiye
Afrika penguenlerinin, kritik derecede tehlike altında oldukları belirtildi. Yaklaşık 70 yıl kadar önceye göre nüfuslarında yüzde 93'lük düşüş olan Afrika... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, afrika penguenleri, güney afrika, namibya, penguen, nesli tükenmekte olan hayvanlar, iklim krizi, bilinçsiz avlanma
фото, fotoğraf, fotoğraf, afrika penguenleri, güney afrika, namibya, penguen, nesli tükenmekte olan hayvanlar, iklim krizi, bilinçsiz avlanma

Afrika penguenleri artık 'kritik derecede' tehlike altında: 'Hem yuvaları güvende değil hem de yiyecek bulamıyorlar'

16:56 07.11.2024
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Afrika penguenlerinin, kritik derecede tehlike altında oldukları belirtildi. Yaklaşık 70 yıl kadar önceye göre nüfuslarında yüzde 93'lük düşüş olan Afrika penguenleri, yuvalarını yapmak için uygun yerler bulamıyor ve ana besin kaynakları olan balık türleri insanlar tarafından avlanıyor.
© AA / Murat Özgür Güvendik

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) yakın zamanda yaptığı bir değerlendirmeye göre, Afrika'nın tek yerleşik penguen türü artık resmen kritik derecede tehlike altında.

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği&#x27;nin (IUCN) yakın zamanda yaptığı bir değerlendirmeye göre, Afrika&#x27;nın tek yerleşik penguen türü artık resmen kritik derecede tehlike altında. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Murat Özgür Güvendik

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) yakın zamanda yaptığı bir değerlendirmeye göre, Afrika'nın tek yerleşik penguen türü artık resmen kritik derecede tehlike altında.

© AA / Murat Özgür Güvendik

Geçen yüzyılda Afrika pengueni (Spheniscus demersus) popülasyonunda ani düşüşler yaşandı. 1950'lerin ortalarında, çoğunluğu Namibya ve Güney Afrika kıyılarındaki küçük adalarda olmak üzere yaklaşık 282 bin yetişkin penguen vardı.

Geçen yüzyılda Afrika pengueni (Spheniscus demersus) popülasyonunda ani düşüşler yaşandı. 1950&#x27;lerin ortalarında, çoğunluğu Namibya ve Güney Afrika kıyılarındaki küçük adalarda olmak üzere yaklaşık 282 bin yetişkin penguen vardı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Murat Özgür Güvendik

Geçen yüzyılda Afrika pengueni (Spheniscus demersus) popülasyonunda ani düşüşler yaşandı. 1950'lerin ortalarında, çoğunluğu Namibya ve Güney Afrika kıyılarındaki küçük adalarda olmak üzere yaklaşık 282 bin yetişkin penguen vardı.

© AA / Murat Özgür Güvendik

2023 yılına gelindiğinde bu sayı yaklaşık 19 bin 800 bireye düştüğü bildirildi. Yaklaşık 70 yılda yüzde 93'lük bir nüfus düşüklüğünden bahsediliyor. IUCN'nin son değerlendirilmesine göre, Temmuz 2024'ten itibaren Namibya'da yalnızca 2 bin 400 penguenin ve Güney Afrika'da 17 bin 500 penguenin hayatta kalacağını tahmin ediyor.

2023 yılına gelindiğinde bu sayı yaklaşık 19 bin 800 bireye düştüğü bildirildi. Yaklaşık 70 yılda yüzde 93&#x27;lük bir nüfus düşüklüğünden bahsediliyor. IUCN&#x27;nin son değerlendirilmesine göre, Temmuz 2024&#x27;ten itibaren Namibya&#x27;da yalnızca 2 bin 400 penguenin ve Güney Afrika&#x27;da 17 bin 500 penguenin hayatta kalacağını tahmin ediyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Murat Özgür Güvendik

2023 yılına gelindiğinde bu sayı yaklaşık 19 bin 800 bireye düştüğü bildirildi. Yaklaşık 70 yılda yüzde 93'lük bir nüfus düşüklüğünden bahsediliyor. IUCN'nin son değerlendirilmesine göre, Temmuz 2024'ten itibaren Namibya'da yalnızca 2 bin 400 penguenin ve Güney Afrika'da 17 bin 500 penguenin hayatta kalacağını tahmin ediyor.

© AA / Murat Özgür Güvendik

IUCN, bu düşüşün 'şu anda tersine dönme belirtisi göstermediğini ve acil koruma eylemi gerektiğini' belirtiyor. Afrika penguenleri 2010 yılından beri tehlike altında olarak listenmiş durumda.

IUCN, bu düşüşün &#x27;şu anda tersine dönme belirtisi göstermediğini ve acil koruma eylemi gerektiğini&#x27; belirtiyor. Afrika penguenleri 2010 yılından beri tehlike altında olarak listenmiş durumda. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Murat Özgür Güvendik

IUCN, bu düşüşün 'şu anda tersine dönme belirtisi göstermediğini ve acil koruma eylemi gerektiğini' belirtiyor. Afrika penguenleri 2010 yılından beri tehlike altında olarak listenmiş durumda.

© AA / Murat Özgür Güvendik

Nüfusun hızla azalmasındaki önemli faktörlerden birisi de tabi ki insanlar. Geçmişte, Afrika penguenleri sıcaktan ve yırtıcılardan korunmak için yüzyıllar boyunca biriken kalın guano veya kuş pisliği katmanlarının içine girip yumurtalarını bırakırdı. Ancak insanlar guanoyu gübre olarak ihraç etti ve penguenler yuvalarını açığa yapmaya başladı.

Nüfusun hızla azalmasındaki önemli faktörlerden birisi de tabi ki insanlar. Geçmişte, Afrika penguenleri sıcaktan ve yırtıcılardan korunmak için yüzyıllar boyunca biriken kalın guano veya kuş pisliği katmanlarının içine girip yumurtalarını bırakırdı. Ancak insanlar guanoyu gübre olarak ihraç etti ve penguenler yuvalarını açığa yapmaya başladı. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Murat Özgür Güvendik

Nüfusun hızla azalmasındaki önemli faktörlerden birisi de tabi ki insanlar. Geçmişte, Afrika penguenleri sıcaktan ve yırtıcılardan korunmak için yüzyıllar boyunca biriken kalın guano veya kuş pisliği katmanlarının içine girip yumurtalarını bırakırdı. Ancak insanlar guanoyu gübre olarak ihraç etti ve penguenler yuvalarını açığa yapmaya başladı.

© AA / Murat Özgür Güvendik

Yakın zamanda penguenler, hem ticari balıkçılıktaki rekabet hem de hava sıcaklıklarının artması nedeniyle özellikle sardalya ve hamsi olan yiyecek kaynaklarının azalmasıyla karşı karşıya kaldılar. Sivil toplum kuruluşları, Afrika pengueni üreme kolonilerinin etrafında balıkçılık yapılmasına ve ortamın korunmadığı gerekçesiyle Güney Afrika Çevre Bakanlığı'na dava açtı.

Yakın zamanda penguenler, hem ticari balıkçılıktaki rekabet hem de hava sıcaklıklarının artması nedeniyle özellikle sardalya ve hamsi olan yiyecek kaynaklarının azalmasıyla karşı karşıya kaldılar. Sivil toplum kuruluşları, Afrika pengueni üreme kolonilerinin etrafında balıkçılık yapılmasına ve ortamın korunmadığı gerekçesiyle Güney Afrika Çevre Bakanlığı&#x27;na dava açtı. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Murat Özgür Güvendik

Yakın zamanda penguenler, hem ticari balıkçılıktaki rekabet hem de hava sıcaklıklarının artması nedeniyle özellikle sardalya ve hamsi olan yiyecek kaynaklarının azalmasıyla karşı karşıya kaldılar. Sivil toplum kuruluşları, Afrika pengueni üreme kolonilerinin etrafında balıkçılık yapılmasına ve ortamın korunmadığı gerekçesiyle Güney Afrika Çevre Bakanlığı'na dava açtı.

© AA / Murat Özgür Güvendik

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde ekolog olan Richard Sherley, 'iyi tanınıp incelenmiş olmalarına rağmen, penguenlerin hala nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, böyle simgesel bir tür bile hayatta kalmak için mücadele veriyorsa, başka kaç türün farkında olmadan yok olduğu sorusunu' gündeme getiriyor.

İngiltere&#x27;deki Exeter Üniversitesi&#x27;nde ekolog olan Richard Sherley, &#x27;iyi tanınıp incelenmiş olmalarına rağmen, penguenlerin hala nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, böyle simgesel bir tür bile hayatta kalmak için mücadele veriyorsa, başka kaç türün farkında olmadan yok olduğu sorusunu&#x27; gündeme getiriyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Murat Özgür Güvendik

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde ekolog olan Richard Sherley, 'iyi tanınıp incelenmiş olmalarına rağmen, penguenlerin hala nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, böyle simgesel bir tür bile hayatta kalmak için mücadele veriyorsa, başka kaç türün farkında olmadan yok olduğu sorusunu' gündeme getiriyor.

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