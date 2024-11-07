Afrika penguenleri artık 'kritik derecede' tehlike altında: 'Hem yuvaları güvende değil hem de yiyecek bulamıyorlar'

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2023 yılına gelindiğinde bu sayı yaklaşık 19 bin 800 bireye düştüğü bildirildi. Yaklaşık 70 yılda yüzde 93'lük bir nüfus düşüklüğünden bahsediliyor. IUCN'nin son değerlendirilmesine göre, Temmuz 2024'ten itibaren Namibya'da yalnızca 2 bin 400 penguenin ve Güney Afrika'da 17 bin 500 penguenin hayatta kalacağını tahmin ediyor.