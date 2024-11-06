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Yeni akciğeriyle ilk nefes: 'Sakin ol, haydi nefes al, kocaman'
Yeni akciğeriyle ilk nefes: 'Sakin ol, haydi nefes al, kocaman'
Sputnik Türkiye
Yıllarca düzgün 'nefes' alamayan hastaya yeni akciğeri can oldu. Organ bağışıyla hayata dönen Aygün Mengüllü'nün hikayesi, organ bekleyen binlerce kişiye de... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T12:24+0300
2024-11-06T12:24+0300
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'Ağlamayan bir bebek' olarak dünyaya gelen ve 'kistik fibrozis' hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki Aygün Mengüllü, akciğer nakli sonrasında 'ilk nefesi'yle umut oldu. Mengüllü'nün hikayesi de organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kocaeli Sağlık Müdürlüğü tarafından, 3-9 Organ Bağışı Haftası sebebiyle, kongre merkezinde, ‘Hayat kurtarmak, organ bağışının önemi’ konulu panel düzenlendi. PaneldeDerince Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Funda Aliustaoğlu ise nakil olan hastaların hikayelerini katılımcılar ile paylaştı. 1977 yılında ağlamayan bebek olarak dünyaya gelen Aygün Mengüllü’nün hikayesi salonda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi. Kistik Fibrozis tanısıyla hayatını sürdürdüAygün’ün hikayesini anlatan Funda Aliustaoğlu, “Tıbbi müdahale ile başlayan süreci çocukluk ve yetişkinlik döneminde KOAH ile mücadele ederek geçmiş. Tamamen rastlantı ile bir hekimin başka bir hastayı kontrol ettiği sırada Aygün’ün öksürüğünü duymasının ardından bir film istemesiyle mutasyona uğramış Kistik Fibrozis tanısı konulmuş” dedi.Önce babasını, sonra annesini kaybettiHastalığı tespit eden doktorun Aygün’e, ‘3 yıl sonra 17 kiloluk bir akciğer makinasıyla yaşam devam etmez, hayatın baharında yaşamın biter, tek çaresi akciğer nakli’ dediğini anlatan Funda Aliustaoğlu, “Aygün, önce babasını, sonra annesini kaybetmesi üzerine kardeşi kendisine emanet kalmış. Bunun ardından Aygün nakil listesine girmeyi kabul etmiş, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kadavra donörden alınan akciğer ile sağlığına kavuştu” diye konuştu.Yeni akciğer ile ilk nefes görüntüleri duygulandırdıAkciğer nakli olan Aygün’ün, yeni ciğeri ile aldığı ilk nefes anları salonda bulunanlara izletildi. Doktorların kamerasına yansıyan görüntülerde, ameliyatı gerçekleştiren ekibin Aygün’le konuşması da salonda bulunanlara dinletildi. Başarılı bir operasyon geçiren ekipler Aygün’e, “Sakin ol, bildiğin bir şey bu korkma. Yeni ciğerler ile ilk nefesin sakın korkmuyorsun, derin nefes al. Sakin ol, haydi nefes al, kocaman. Göğsün kalkıyor, çok güzel. İyi misin? Rahat alabiliyor musun havayı? Sesini duyalım” ifadelerini kurdu. Aygün ise yeni ciğeri ile çıkardığı ilk seste doktorlara, ‘İyiyim’ cevabını verdi. O anlar salonda bulunanlar tarafından ilgiyle izlenirken, nakil bekleyen hastalara da umut oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/turkiyede-34-bine-yakin-kisi-organ-bagisi-bekliyor-beyin-olumu-gerceklesen-10-kisiden-sadece-2si-1090006744.html
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akciğer nakli, ilk nefes, organ bağışı haftası, organ bağışı, organ nakli
akciğer nakli, ilk nefes, organ bağışı haftası, organ bağışı, organ nakli

Yeni akciğeriyle ilk nefes: 'Sakin ol, haydi nefes al, kocaman'

12:24 06.11.2024
© SAMET ALBAYRAK-AW323487akciğer nakli
akciğer nakli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© SAMET ALBAYRAK-AW323487
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Yıllarca düzgün 'nefes' alamayan hastaya yeni akciğeri can oldu. Organ bağışıyla hayata dönen Aygün Mengüllü'nün hikayesi, organ bekleyen binlerce kişiye de umut oldu
'Ağlamayan bir bebek' olarak dünyaya gelen ve 'kistik fibrozis' hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki Aygün Mengüllü, akciğer nakli sonrasında 'ilk nefesi'yle umut oldu. Mengüllü'nün hikayesi de organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü tarafından, 3-9 Organ Bağışı Haftası sebebiyle, kongre merkezinde, ‘Hayat kurtarmak, organ bağışının önemi’ konulu panel düzenlendi. Panelde
Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Funda Aliustaoğlu ise nakil olan hastaların hikayelerini katılımcılar ile paylaştı. 1977 yılında ağlamayan bebek olarak dünyaya gelen Aygün Mengüllü’nün hikayesi salonda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kistik Fibrozis tanısıyla hayatını sürdürdü

Aygün’ün hikayesini anlatan Funda Aliustaoğlu, “Tıbbi müdahale ile başlayan süreci çocukluk ve yetişkinlik döneminde KOAH ile mücadele ederek geçmiş. Tamamen rastlantı ile bir hekimin başka bir hastayı kontrol ettiği sırada Aygün’ün öksürüğünü duymasının ardından bir film istemesiyle mutasyona uğramış Kistik Fibrozis tanısı konulmuş” dedi.

Önce babasını, sonra annesini kaybetti

Hastalığı tespit eden doktorun Aygün’e, ‘3 yıl sonra 17 kiloluk bir akciğer makinasıyla yaşam devam etmez, hayatın baharında yaşamın biter, tek çaresi akciğer nakli’ dediğini anlatan Funda Aliustaoğlu, “Aygün, önce babasını, sonra annesini kaybetmesi üzerine kardeşi kendisine emanet kalmış. Bunun ardından Aygün nakil listesine girmeyi kabul etmiş, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kadavra donörden alınan akciğer ile sağlığına kavuştu” diye konuştu.

Yeni akciğer ile ilk nefes görüntüleri duygulandırdı

Akciğer nakli olan Aygün’ün, yeni ciğeri ile aldığı ilk nefes anları salonda bulunanlara izletildi. Doktorların kamerasına yansıyan görüntülerde, ameliyatı gerçekleştiren ekibin Aygün’le konuşması da salonda bulunanlara dinletildi.
Başarılı bir operasyon geçiren ekipler Aygün’e, “Sakin ol, bildiğin bir şey bu korkma. Yeni ciğerler ile ilk nefesin sakın korkmuyorsun, derin nefes al. Sakin ol, haydi nefes al, kocaman. Göğsün kalkıyor, çok güzel. İyi misin? Rahat alabiliyor musun havayı? Sesini duyalım” ifadelerini kurdu. Aygün ise yeni ciğeri ile çıkardığı ilk seste doktorlara, ‘İyiyim’ cevabını verdi. O anlar salonda bulunanlar tarafından ilgiyle izlenirken, nakil bekleyen hastalara da umut oldu.

Koma - Hasta - Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
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