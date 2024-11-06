https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/trump-zafer-ilan-etti-gozler-mustakbel-baskan-yardimcisina-dondu-sakalli-james-david-vance-kimdir-1090084028.html

Trump zafer ilan etti, gözler müstakbel Başkan Yardımcısı'na döndü: 'Sakallı' James David Vance kimdir?

Trump zafer ilan etti, gözler müstakbel Başkan Yardımcısı'na döndü: 'Sakallı' James David Vance kimdir?

Sputnik Türkiye

Eski bir yazar ve girişimci olan James David Vance, Cumhuriyetçi Parti saflarında hızlı yükselişiyle dikkat çekmişti. Şimdi ise zaferini ilan eden ve 47 ABD... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T10:54+0300

2024-11-06T10:54+0300

2024-11-06T10:54+0300

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Donald Trump, 2024 ABD Başkanlık seçimlerini kazanarak 47. ABD Başkanı olduğunu ilan ederken, başkan yardımcısı olarak Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance’i seçtiğini duyurdu. JD Vance, özellikle Amerikan işçi sınıfının sorunlarına odaklanan sert söylemleriyle dikkat çekiyor. ABD’nin yeni başkan yardımcısı olması beklenen Vance kimdir? İşte JD Vance hakkında merak edilenler…JD Vance kimdir? Ohio'dan Washington’a uzanan bir kariyerJames David Vance, 1984 yılında Ohio’da doğması ve işçi sınıfının yaşadığı zorluklarla büyümesi ile ön plana çıkıyor. Hukuk eğitimi almak için Yale Üniversitesi’ne giden Vance, “Hillbilly Elegy” adlı otobiyografik kitabıyla geniş bir yankı uyandırdı. Kitap, Amerikan işçi sınıfının gündelik yaşamını ve sınıf mücadelelerini tüm açıklığıyla gözler önüne sererken Vance’in Amerikan halkının sesi olarak tanınmasına önayak oldu. Kitap, Netflix tarafından filme uyarlanarak ABD’de ve dünya çapında geniş kitlelere ulaştı.'Sakallı' lakabını alması: ABD siyasetinde bir ilkDonald Trump’ın başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği JD Vance’in, siyasi arenada alışılmadık bir görünüme sahip olması dikkat çekiyor. Sakallı olarak bilinen Vance, ABD siyasetinde oldukça nadir görülen bir tarzı temsil ediyor. Amerikan siyasetinde, özellikle de üst düzey görevlerde genellikle temiz yüzlü imaj tercih edilirken Vance’in sakallı imajı, bir ilk olarak tarihe geçmişti.ABD siyasetinde sakal nadiren tercih edilen bir görünüm olmuştur; geçmişten günümüze başkanlar ve senatörler için sakalsız bir imaj daha fazla kabul görmüştür. Bunun nedeni, sakalsız görünümün "daha güvenilir" ve "daha ciddi" kabul edilmesi olarak yorumlanır. Ancak JD Vance, bu geleneksel çizgiyi bozarak sakalıyla Amerikan halkının karşısına çıkıyor.Siyasete girişi ve Trump ile yükselişiJD Vance, 2022 yılında Cumhuriyetçi Parti’nin Ohio Senatörü olarak siyasete adım attı. Donald Trump’ın desteği ile güçlenen Vance, kısa sürede ABD’nin Cumhuriyetçi kesiminde önemli bir konum kazandı. 2024 başkanlık seçimlerinde Trump’ın başkan yardımcısı adayı olarak açıklanan Vance, ABD siyasetine yeni bir yön vermeye hazırlanıyor.JD Vance’in Politik Görüşleri: ABD İşçi Sınıfının SavunucusuABD’nin sanayi ve tarım bölgelerinde ekonomik sorunlara çözüm arayan JD Vance, yüksek vergiler ve yasadışı göç sorunlarına karşı aldığı sert önlemlerle tanınıyor. Özellikle işçi sınıfını destekleyen politikaları savunmasıyla dikkat çeken Vance, Amerikan üretim sektörünün güçlenmesi gerektiğini vurguluyor. Göç konusunda katı bir duruş sergileyen Vance, Amerika’nın iş kayıplarının yasadışı göçle ilişkili olduğunu savunuyor.JD Vance’in ön plana çıkan kültürel tutumları ve geleneksel değerler vurgusuSosyal ve kültürel meselelerde 'geleneksel' bir çizgide duran JD Vance, Amerikan değerlerini koruma taraftarı. Eğitimden aile yapısına, sosyal konulardan dine kadar birçok konuda geleneksel bir Amerikan kimliğini savunan Vance, Cumhuriyetçi Parti’nin 'muhafazakar tabanının' desteğini arkasına almış durumdaydı.JD Vance ABD Siyasetinde Ne Anlama Geliyor?Uzmanlara göre Vance’in seçimi, Trump'ın liderliğinde ABD’nin sosyal ve ekonomik gündemine 'daha sıkı bir önlem alınacağı' anlamına geliyor. Vance, ABD’nin kırsal kesiminde yaşayan işçi sınıfının haklarını koruma ve göçmenlik konusunda sınırları sıkılaştırma gibi konularda etkili adımlar atabilir. ABD'nin müstakbel başkan yardımcısı olarak Vance’in, Trump ile birlikte Amerika'nın gelecekteki sosyal ve ekonomik politikalarında söz sahibi olacağı düşünülüyor.Donald Trump ile yürüttüğü ortak kampanyada Amerikan işçi sınıfını, sanayi üretimini ve göçmenlik politikalarını temel mesele olarak öne çıkaran JD Vance, ABD’nin sosyal dokusuna etkileri olabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor. Müstakbel başkan yardımcısının ABD politikalarına katacağı yenilikler şimdiden merakla bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/tarihi-gunde-abd-secimlerinde-oy-verme-islemi-tamamlandi-trump-onde-goturuyor-1090080172.html

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