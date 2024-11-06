https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/rusyanin-yeni-nukleer-buzkiran-gemisi-cukotka-suya-indirildi-1090107887.html

Rusya'nın yeni nükleer buzkıran gemisi Çukotka suya indirildi

Rusya'nın yeni nükleer buzkıran gemisi Çukotka suya indirildi

Sputnik Türkiye

Proje 22220 kapsamında inşa edilen Çukotka nükleer buzkıran gemisi, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Baltiysk Tersanesi'nde törenle suya indirildi. 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T19:20+0300

2024-11-06T19:20+0300

2024-11-06T19:20+0300

multimedya

infografik

rusya

çukotka

buzkıran gemisi

nükleer buzkıran gemisi

buzkıran

rossiya nükleer buzkıran gemisi

proje 22220

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Suya indirme törenine video konferans yöntemiyle katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın şu anda 34 dizel buzkıran, 7 nükleer buzkıran sahibi olduğunu, 'Yakutiya', 'Çukotka', 'Leningrad' ve 'Stalingrad'ın da bunlara katılacağını belirterek filoyu geliştirmeye devam edeceklerinin mesajını verdi. Dünyadaki en büyük ve en güçlü buz kıran gemileri olan Proje 22220 nükleer buzkıran gemilerinden Çukotka'nın teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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çukotka

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