https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/rusyanin-yeni-nukleer-buzkiran-gemisi-cukotka-suya-indirildi-1090107887.html
Rusya'nın yeni nükleer buzkıran gemisi Çukotka suya indirildi
Rusya'nın yeni nükleer buzkıran gemisi Çukotka suya indirildi
Sputnik Türkiye
Proje 22220 kapsamında inşa edilen Çukotka nükleer buzkıran gemisi, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Baltiysk Tersanesi'nde törenle suya indirildi. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T19:20+0300
2024-11-06T19:20+0300
2024-11-06T19:20+0300
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çukotka
buzkıran gemisi
nükleer buzkıran gemisi
buzkıran
rossiya nükleer buzkıran gemisi
proje 22220
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Suya indirme törenine video konferans yöntemiyle katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın şu anda 34 dizel buzkıran, 7 nükleer buzkıran sahibi olduğunu, 'Yakutiya', 'Çukotka', 'Leningrad' ve 'Stalingrad'ın da bunlara katılacağını belirterek filoyu geliştirmeye devam edeceklerinin mesajını verdi. Dünyadaki en büyük ve en güçlü buz kıran gemileri olan Proje 22220 nükleer buzkıran gemilerinden Çukotka'nın teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, çukotka, buzkıran gemisi, nükleer buzkıran gemisi, buzkıran, rossiya nükleer buzkıran gemisi, инфографика, proje 22220, vladimir putin, yakutiye
infografik, rusya, çukotka, buzkıran gemisi, nükleer buzkıran gemisi, buzkıran, rossiya nükleer buzkıran gemisi, инфографика, proje 22220, vladimir putin, yakutiye
Rusya'nın yeni nükleer buzkıran gemisi Çukotka suya indirildi
Proje 22220 kapsamında inşa edilen Çukotka nükleer buzkıran gemisi, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Baltiysk Tersanesi'nde törenle suya indirildi.
Suya indirme törenine video konferans yöntemiyle katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın şu anda 34 dizel buzkıran, 7 nükleer buzkıran sahibi olduğunu, 'Yakutiya', 'Çukotka', 'Leningrad' ve 'Stalingrad'ın da bunlara katılacağını belirterek filoyu geliştirmeye devam edeceklerinin mesajını verdi.
Dünyadaki en büyük ve en güçlü buz kıran gemileri olan Proje 22220 nükleer buzkıran gemilerinden Çukotka'nın teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.