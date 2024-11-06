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Patrik Kirill: Kilise, idam cezasına karşı çıkmadı ancak memnuniyetle de karşılamadı
Patrik Kirill: Kilise, idam cezasına karşı çıkmadı ancak memnuniyetle de karşılamadı
Sputnik Türkiye
Patrik Kirill, Rus Ortodoks Kilisesi'nin hiçbir zaman idam cezasına karşı çıkmadığını ya da kaldırılması için çağrıda bulunmadığını ancak hiçbir zaman da hoş... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T22:39+0300
2024-11-06T22:39+0300
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idam cezası
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Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Rusya'nın idam cezası konusundaki moratoryumunu memnuniyetle karşıladığını söyledi.Nisan ayında Moskova'da Crocus Belediye Binası'na düzenlenen ve 145 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı saldırının ardından Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve bazı milletvekilleri ülkede teröristler için idam cezasının geri getirilmesini önermişti.Patrik Kirill, Ukrayna'daki çatışmada gazi olanları devlet kurumlarında liderlik pozisyonlarına hazırlamayı amaçlayan 'Kahramanlar Zamanı' programının katılımcılarıyla yaptığı bir toplantı sırasında konuyla ilgili görüşlerini paylaşması istendi.Kiril açıklamasında, "Ölüm cezası insanlık tarihi boyunca var olmuştur. İsa Mesih, kendisi de hak etmediği halde ölüm cezasına çarptırılmasına rağmen idam cezasını kınamamıştır" dediği açıklamasında bir kişinin işlediği suçlar nedeniyle öldürülmesini 'aşırı bir önlem' olarak nitelendirerek ’insanların ölüm cezasını hak edecek suçlar işlememesinin en iyisi olacağını” sözlerine ekledi. 'Hiçbir zaman hoş karşılanmadı'"Elbette ölüm cezası da hiçbir zaman hiçbir yerde hoş karşılamamıştır“ diyen Kirill, ölüm cezasına ilişkin moratoryumu memnuniyetle karşıladığını belirterek konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Rusya'da ölüm cezasına ilişkin moratoryum 1997 yılında Avrupa Konseyi'ne katıldığında uygulamaya konmuştu. Ülkedeki son idam cezası1996 yılında infaz edilmişti. 2023 yılında Rusya, örgütün Batı tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığını ileri sürerek Avrupa Konseyi'nden çekilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240109/patrik-kirill-fener-rum-patrigi-bartholomeos-ozgur-bir-adam-degil-ve-kendi-cemaati-yok-1079457894.html
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rusya, rus ortodoks kilisesi, patrik kirill, idam, idam cezası, memorandum, avrupa konseyi
rusya, rus ortodoks kilisesi, patrik kirill, idam, idam cezası, memorandum, avrupa konseyi

Patrik Kirill: Kilise, idam cezasına karşı çıkmadı ancak memnuniyetle de karşılamadı

22:39 06.11.2024
© AFP 2023 / Kirill KUDRYAVTSEVPatrik Kirill
Patrik Kirill - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AFP 2023 / Kirill KUDRYAVTSEV
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Patrik Kirill, Rus Ortodoks Kilisesi'nin hiçbir zaman idam cezasına karşı çıkmadığını ya da kaldırılması için çağrıda bulunmadığını ancak hiçbir zaman da hoş karşılamadığını söyledi.
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Rusya'nın idam cezası konusundaki moratoryumunu memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Nisan ayında Moskova'da Crocus Belediye Binası'na düzenlenen ve 145 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı saldırının ardından Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve bazı milletvekilleri ülkede teröristler için idam cezasının geri getirilmesini önermişti.
Patrik Kirill, Ukrayna'daki çatışmada gazi olanları devlet kurumlarında liderlik pozisyonlarına hazırlamayı amaçlayan 'Kahramanlar Zamanı' programının katılımcılarıyla yaptığı bir toplantı sırasında konuyla ilgili görüşlerini paylaşması istendi.
Kiril açıklamasında, "Ölüm cezası insanlık tarihi boyunca var olmuştur. İsa Mesih, kendisi de hak etmediği halde ölüm cezasına çarptırılmasına rağmen idam cezasını kınamamıştır" dediği açıklamasında bir kişinin işlediği suçlar nedeniyle öldürülmesini 'aşırı bir önlem' olarak nitelendirerek ’insanların ölüm cezasını hak edecek suçlar işlememesinin en iyisi olacağını” sözlerine ekledi.

'Hiçbir zaman hoş karşılanmadı'

"Elbette ölüm cezası da hiçbir zaman hiçbir yerde hoş karşılamamıştır“ diyen Kirill, ölüm cezasına ilişkin moratoryumu memnuniyetle karşıladığını belirterek konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:

Ancak bir insan için hangisinin daha iyi olduğunu bilmiyorum. Ölüm cezası mı yoksa şu anda en yüksek ceza olan ömür boyu hapis cezası mı? Bu moratoryumun ülkemizdeki suç oranını nasıl etkileyeceğini gözlemlemeliyiz. Eğer suç oranı düşerse, Tanrı'ya şükürler olsun ki bu, idam cezasının uygulanmasına gerek kalmadığı anlamına gelecektir.

Rusya'da ölüm cezasına ilişkin moratoryum 1997 yılında Avrupa Konseyi'ne katıldığında uygulamaya konmuştu. Ülkedeki son idam cezası1996 yılında infaz edilmişti. 2023 yılında Rusya, örgütün Batı tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığını ileri sürerek Avrupa Konseyi'nden çekilmişti.
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
DÜNYA
Patrik Kirill: Fener Rum Patriği Bartholomeos özgür bir adam değil ve kendi cemaati yok
9 Ocak, 11:20
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