https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/esenyurt-belediye-baskani-ozerin-tutukluluguna-itiraz-reddedildi-1090106763.html

Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Sputnik Türkiye

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi. Özer, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanmıştı. 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T18:13+0300

2024-11-06T18:13+0300

2024-11-06T18:13+0300

türkiye

esenyurt belediyesi

ahmet özer

tutuklama

terör örgütü

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanmıştı. Bugün öğlen saatlerinde avukatları tutukluluğa itiraz dilekçesini nöbetci asliye ceza mahkemesine iletmişti. Akşam saatlerinde mahkeme itirazı reddetti. Özer'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan 40 sayfalık dilekçede, 2014'te İmralı'da HDP heyetince, Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a iletildiği iddialarına ilişkin, müvekkillerinin adının bilgisi ve iradesi dışında kullanılmış olabileceği belirtilmişti. Özer'in, M.K. isimli kişiyle görüşmesinin taziye niteliğinde olduğu, M.K'ye hitabındaki "siz" ifadesinin nezaketen kullanıldığı aktarılan dilekçede, Özer'in terör örgütü elebaşlarından Remzi Kartal'ı aynı aşiretten olmaları nedeniyle tanıdığı ancak ikili arasında görüşme iddiasının teyide muhtaç olduğu savunulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozerin-tutukluluguna-itiraz-edildi-1090097017.html

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esenyurt belediyesi, ahmet özer, tutuklama, terör örgütü