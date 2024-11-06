https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/esenyurt-belediye-baskani-ozerin-tutukluluguna-itiraz-reddedildi-1090106763.html
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
Sputnik Türkiye
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi. Özer, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanmıştı. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T18:13+0300
2024-11-06T18:13+0300
2024-11-06T18:13+0300
türkiye
esenyurt belediyesi
ahmet özer
tutuklama
terör örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_22:0:621:337_1920x0_80_0_0_8a83a14b76999f6a204d6bffb38701fe.png
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanmıştı. Bugün öğlen saatlerinde avukatları tutukluluğa itiraz dilekçesini nöbetci asliye ceza mahkemesine iletmişti. Akşam saatlerinde mahkeme itirazı reddetti. Özer'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan 40 sayfalık dilekçede, 2014'te İmralı'da HDP heyetince, Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a iletildiği iddialarına ilişkin, müvekkillerinin adının bilgisi ve iradesi dışında kullanılmış olabileceği belirtilmişti. Özer'in, M.K. isimli kişiyle görüşmesinin taziye niteliğinde olduğu, M.K'ye hitabındaki "siz" ifadesinin nezaketen kullanıldığı aktarılan dilekçede, Özer'in terör örgütü elebaşlarından Remzi Kartal'ı aynı aşiretten olmaları nedeniyle tanıdığı ancak ikili arasında görüşme iddiasının teyide muhtaç olduğu savunulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozerin-tutukluluguna-itiraz-edildi-1090097017.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_97:0:546:337_1920x0_80_0_0_731a3c212612659d65e5c9de9ca356ce.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esenyurt belediyesi, ahmet özer, tutuklama, terör örgütü
esenyurt belediyesi, ahmet özer, tutuklama, terör örgütü
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi. Özer, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanmıştı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanmıştı. Bugün öğlen saatlerinde avukatları tutukluluğa itiraz dilekçesini nöbetci asliye ceza mahkemesine iletmişti. Akşam saatlerinde mahkeme itirazı reddetti.
Özer'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan 40 sayfalık dilekçede, 2014'te İmralı'da HDP heyetince, Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a iletildiği iddialarına ilişkin, müvekkillerinin adının bilgisi ve iradesi dışında kullanılmış olabileceği belirtilmişti. Özer'in, M.K. isimli kişiyle görüşmesinin taziye niteliğinde olduğu, M.K'ye hitabındaki "siz" ifadesinin nezaketen kullanıldığı aktarılan dilekçede, Özer'in terör örgütü elebaşlarından Remzi Kartal'ı aynı aşiretten olmaları nedeniyle tanıdığı ancak ikili arasında görüşme iddiasının teyide muhtaç olduğu savunulmuştu.