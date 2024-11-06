https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/bogazin-kirmizi-yalisi-32-milyon-dolara-satildi-1090097333.html
Boğaz'ın 'kırmızı yalısı', 32 milyon dolara satıldı
Boğaz'ın 'kırmızı yalısı', 32 milyon dolara satıldı
Sputnik Türkiye
Vaniköy'de bulunan 'kırmızı yalı' olarak tanınan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı rekor fiyata satıldı. Yalıyı iş insanı Ercüment Cafer Bayegan, 32 milyon dolara... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T14:34+0300
2024-11-06T14:34+0300
2024-11-06T14:34+0300
yaşam
boğaziçi
yalı
abdülgaffar karacadağ yalısı
ercüment cafer bayegan,
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İstanbul Boğazı'nın 'kırmızı yalı'sı olan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı satıldı. Neşet ve Şirin Yalçın çiftine ait yalıyı, iş insanı Ercüment Cafer Bayegan, 32 milyon dolara (yaklaşık 1.1 milyon TL) satın aldı. Yalı 10 yıl önce 42 milyon dolara satışa sunulmuş ama alıcı çıkmamıştı. Ercüment Cafer Beyagan kimdir? Ercüment Cafer Beyagan hangi şirketin sahibi?Vaniköy'de bulunan bin 10 metrekarelik yalıda, 10 oda, 5 banyo, fitness odası, sauna, asansör ve 12 araçlık otopark bulunuyor. Sabah'ın haberine göre, petrolcü iş insanı Ercüment Cafer Bayegan’ın burada ailesiyle birlikte oturacağı belirtildi. Ercüment Cafer Bayegan kimdir? Ercüment Cafer Bayegan ne iş yapar?İş insanı Bayegan kimya sanayiindeki yatırımları ve girişimleriyle biliniyor. İstanbul Boğazı'nın kırmızı yalısını 1.1 milyon TL'ye satın almasının ardından ise en çok merak edilen isimler arasına girdi. Polimer ve kimyasal hammadde tedariki konusunda çalışan Bayegan Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Ercüment Bayegan'in bir çok yatırımı bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/feto-firarisi-akin-ipekin-bebekteki-yalisi-1-milyar-100-milyon-liraya-alicisini-buldu-1085329549.html
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Boğaz'ın 'kırmızı yalısı', 32 milyon dolara satıldı
Vaniköy'de bulunan 'kırmızı yalı' olarak tanınan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı rekor fiyata satıldı. Yalıyı iş insanı Ercüment Cafer Bayegan, 32 milyon dolara satın aldı.
İstanbul Boğazı'nın 'kırmızı yalı'sı olan Abdülgaffar Karacadağ Yalısı satıldı. Neşet ve Şirin Yalçın çiftine ait yalıyı, iş insanı Ercüment Cafer Bayegan, 32 milyon dolara (yaklaşık 1.1 milyon TL) satın aldı. Yalı 10 yıl önce 42 milyon dolara satışa sunulmuş ama alıcı çıkmamıştı. Ercüment Cafer Beyagan kimdir? Ercüment Cafer Beyagan hangi şirketin sahibi?
Vaniköy'de bulunan bin 10 metrekarelik yalıda, 10 oda, 5 banyo, fitness odası, sauna, asansör ve 12 araçlık otopark bulunuyor. Sabah'ın haberine göre, petrolcü iş insanı Ercüment Cafer Bayegan’ın burada ailesiyle birlikte oturacağı belirtildi.
Ercüment Cafer Bayegan kimdir? Ercüment Cafer Bayegan ne iş yapar?
İş insanı Bayegan kimya sanayiindeki yatırımları ve girişimleriyle biliniyor. İstanbul Boğazı'nın kırmızı yalısını 1.1 milyon TL'ye satın almasının ardından ise en çok merak edilen isimler arasına girdi. Polimer ve kimyasal hammadde tedariki konusunda çalışan Bayegan Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Ercüment Bayegan'in bir çok yatırımı bulunuyor.