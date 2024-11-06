Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi

'Biz Amerika ile dış ticaretimizde daha çok açık durumundayız. Amerika bize daha çok mal satıyor. Özellikle de enerji satıyor ve en büyük enerji tedarikçimiz şu anda Amerika. Onlar da bunu gözetmek durumunda. Türkiye ile ticaretinde artı verdiğini göz önüne alarak bence bizim üzerimize daha fazla vergi getirmesini beklemek doğru olmaz. Özellikle Amerikan otomotiv endüstrisine karşı bizim ciddi ilave vergilerimiz var. Türkiye'nin çelik endüstrisine getirilen vergiler karşısında böyle bir tepki vermiştik. Keza Amerikan teknoloji ürünlerine karşı da ilave vergilerimiz var. Bu da bizde aslında hem hane halkının bütçesini yoruyor, hem de Amerika'nın kendi ticaret potansiyelini de azaltmış oluyor. Ben Trump'ın Türkiye ile mümkün mertebe dengeli bir dış ticaret politikası gözeteceğini düşünüyorum'