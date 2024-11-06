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Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında bugün Ortadoğu'daki son durum, ABD seçimlerinde Trump'ın zaferinin Türkiye'nin terörle mücadelesini ve ekonomisini... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
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Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
Sputnik Türkiye
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında bugün Ortadoğu'daki son durum, ABD seçimlerinde Trump'ın zaferinin Türkiye'nin terörle mücadelesini ve ekonomisini nasıl etkileyeceği konuşuldu. Programa, Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yeni Şafak yazarı, Profesör Doktor Yusuf Dinç konuk oldu. Trump, vergiyi yüzde 10'a çıkarır mı? Bozkurt'un, Trump'ın ithal mallardan alınan gümrük vergisini yüzde 10'a yükseltmesi halinde Türkiye'nin bundan nasıl etkileneceğini sorması üzerine Dinç şu cevabı verdi: 'KAAN'ın başarılı deneme uçuşunun ardından borsalar fırlamalıydı' Türkiye'de temel referansın ekonomik dengeler olduğunu, Türkiye'nin Doğu ve Batı ile ilişkilerini profesyonel bir çerçeveye oturtması gerektiğini belirten Dinç şu ifadeleri de kullandı:
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Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi

19:05 06.11.2024 (güncellendi: 10:15 07.11.2024)
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
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Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında bugün Ortadoğu'daki son durum, ABD seçimlerinde Trump'ın zaferinin Türkiye'nin terörle mücadelesini ve ekonomisini nasıl etkileyeceği konuşuldu.
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında bugün Ortadoğu'daki son durum, ABD seçimlerinde Trump'ın zaferinin Türkiye'nin terörle mücadelesini ve ekonomisini nasıl etkileyeceği konuşuldu. Programa, Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yeni Şafak yazarı, Profesör Doktor Yusuf Dinç konuk oldu.

Trump, vergiyi yüzde 10'a çıkarır mı?

Bozkurt'un, Trump'ın ithal mallardan alınan gümrük vergisini yüzde 10'a yükseltmesi halinde Türkiye'nin bundan nasıl etkileneceğini sorması üzerine Dinç şu cevabı verdi:
'Biz Amerika ile dış ticaretimizde daha çok açık durumundayız. Amerika bize daha çok mal satıyor. Özellikle de enerji satıyor ve en büyük enerji tedarikçimiz şu anda Amerika. Onlar da bunu gözetmek durumunda. Türkiye ile ticaretinde artı verdiğini göz önüne alarak bence bizim üzerimize daha fazla vergi getirmesini beklemek doğru olmaz. Özellikle Amerikan otomotiv endüstrisine karşı bizim ciddi ilave vergilerimiz var. Türkiye'nin çelik endüstrisine getirilen vergiler karşısında böyle bir tepki vermiştik. Keza Amerikan teknoloji ürünlerine karşı da ilave vergilerimiz var. Bu da bizde aslında hem hane halkının bütçesini yoruyor, hem de Amerika'nın kendi ticaret potansiyelini de azaltmış oluyor. Ben Trump'ın Türkiye ile mümkün mertebe dengeli bir dış ticaret politikası gözeteceğini düşünüyorum'

'KAAN'ın başarılı deneme uçuşunun ardından borsalar fırlamalıydı'

Türkiye'de temel referansın ekonomik dengeler olduğunu, Türkiye'nin Doğu ve Batı ile ilişkilerini profesyonel bir çerçeveye oturtması gerektiğini belirten Dinç şu ifadeleri de kullandı:
'KAAN'ın deneme uçuşu olmuştu. Bu uçuş, sürpriz olmuştu. Sonra birdenbire televizyonlar canlı yayına bağlandı, uçağın inişini ve mühendislerin alana koştuğunu görmüştük. O olduğu anda Türkiye'de borsanın defalarca kez tavana çıkması gerekirdi, fakat hiçbir şey olmadı. Amerika'dan bir F-16, veya Almanya'dan Eurofigher satışının onaylanacağı haberi geldiğinde borsa ne oluyor? Ekonomide zihnimizi biraz değiştirmemiz gerekiyor. Pergelin ucunu Türkiye'ye sabitlemeliyiz. KAAN'a vermediğimiz tepkiyi F-16 satışına veriyorsak, bu finansal kararlarımızda epey bir yanlışlık olduğu anlamına gelir'
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