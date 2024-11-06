Kamala için hangi Türkler gözyaşı döktü?

'Amerikalılar bitmemiş savaşlardan bıkmış durumdalar. J. D. Vance burada önemli bir etken. İlk dönemde Trump'ın kendi ekibi yoktu, Cumhuriyetçilerin neoconlarıyla çalıştı. Bu sefer işler biraz farklı. Politik bir mücadelede verdi. Davalar açıldı, engellenmeye çalışıldı. ABD'de kurallar elbette geçerli fakat birinin üzerine bu kadar gittiğiniz zaman, bu siyaset kokar. Trump, bu yaz gerçekten çok akıllıca hareket etti. Geçmişte kendisi hakkında olumsuz söylemleri de olan kişilerle çalışacak. Kendi tarihi de öyle. Aslında Demokratlara daha yakındı. Amerika'da böyle şeyler olabiliyor, siyasi geçişkenlikler Amerika'da bize kıyasla daha da normal. J. D. Vance de, geçmişte tam bir Anti-Trump'çı gibi hareket etti. Vance entelektüel bir isim. Söylediklerinin bir bağlamı var. Yeni sahada bir makuliyet çerçevesinde olan bir isim. Bunları liberal medyadan okuyup anlayabilmek çok zor. Vance, genç kuşak Amerikan yeni muhafazakar sağın yeni lideridir'