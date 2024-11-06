Kamala için hangi Türkler gözyaşı döktü?
17:34 06.11.2024 (güncellendi: 10:07 07.11.2024)
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün, ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın bir kez daha başkan seçilmesi, Türkiye siyaseti üzerindeki etkileri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ayrılan bütçe konuşuldu. Programa milletvekili Aysu Bankoğlu ve gazeteci Ceyda Karan konuk oldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu ve gazeteci Ceyda Karan oldu.
Bütçede hayalleri çalınan gençler yok
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesini değerlendiren Bankoğlu şunları söyledi:
'2025-2027 için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferlere 6.3 milyar lira ayrılmış. Bu kuruluşların bir çoğu tarikat ve cemaat kuruluşları ve vergiden muaflar. Hangi sivil toplum kuruluşları bunlar, hangi kar amacı gütmeyen kuruluşlar diye sorduk ve cevap alamadık. Bunları denetliyor musunuz dedik, yine cevap alamadık. Barınma ihtiyacı ile ilgili hiçbir sorun yok deniyor ama İstanbul'da yatak kapasitelerine bakıldığında 100 öğrenci başına 6 yatak düşüyor. Ankara'da 13, İzmir'de 18 yatak düşüyor'
Bakanlık'ın uyuşturucu ile mücadele için ayırdığı kaynağın da yetersiz olduğunu belirten Bankoğlu şu ifadeleri kullandı:
'Bakanlık'ın kendi narkolog raporlarına göre 15-24 yaş arasındaki gençlerin arasında uyuşturucuya başlayanların rakamı yüzde 70'e dayanmış. Bunun için ne yapıyorsunuz diye sorduğumuzda eğitim veriyoruz, bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz dedi. Kaç kişiye, ne şekilde ve hangi bütçe ile veriyorsunuz diye sorduğumuzda 48 milyon lira bütçe ile verdiklerini söyledi.'
'Muazzam bir geri dönüş'
ABD seçimlerini ve Trump'ın tekrar başkan seçilmesini değerlendiren Karan da şu sözleri söyledi:
'Muazzam bir geri dönüş, çünkü Trump 20 yıl sonra hem delege çoğunluğunu, hem de popüler oyu aldı. Ben Trump'ın kazanacağından emin değildim. Kamala Harris Başkan Yardımcısı iken göç politikaları ile görevlendirilmişti ve hiçbir şey yapmadı. Harris'in ilk videolarını izlediğimde çok şaşırmıştım. Savcılıkta o kadar yükselmiş birinin biraz daha nitelikli olduğunu düşünmüştüm. Aday olduğu açıklandığında şok geçirmiştim'
Trump'ın gözde yardımcısı olarak görülen J. D. Vance'in geçmişini ve idol haline gelişini de anlatan Karan şu ifadeleri kullandı:
'Amerikalılar bitmemiş savaşlardan bıkmış durumdalar. J. D. Vance burada önemli bir etken. İlk dönemde Trump'ın kendi ekibi yoktu, Cumhuriyetçilerin neoconlarıyla çalıştı. Bu sefer işler biraz farklı. Politik bir mücadelede verdi. Davalar açıldı, engellenmeye çalışıldı. ABD'de kurallar elbette geçerli fakat birinin üzerine bu kadar gittiğiniz zaman, bu siyaset kokar. Trump, bu yaz gerçekten çok akıllıca hareket etti. Geçmişte kendisi hakkında olumsuz söylemleri de olan kişilerle çalışacak. Kendi tarihi de öyle. Aslında Demokratlara daha yakındı. Amerika'da böyle şeyler olabiliyor, siyasi geçişkenlikler Amerika'da bize kıyasla daha da normal. J. D. Vance de, geçmişte tam bir Anti-Trump'çı gibi hareket etti. Vance entelektüel bir isim. Söylediklerinin bir bağlamı var. Yeni sahada bir makuliyet çerçevesinde olan bir isim. Bunları liberal medyadan okuyup anlayabilmek çok zor. Vance, genç kuşak Amerikan yeni muhafazakar sağın yeni lideridir'