https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/yeni-zelandadaki-universitenin-yurdundaki-yuzlerce-ogrenci-gidadan-toplu-halde-zehirlendi--1090037185.html
Yeni Zelanda'daki üniversitenin yurdundaki yüzlerce öğrenci, gıdadan toplu halde zehirlendi
Yeni Zelanda'daki üniversitenin yurdundaki yüzlerce öğrenci, gıdadan toplu halde zehirlendi
Sputnik Türkiye
Canterbury Üniversitesi'nde öğrenci yurdunda kalan 100'den fazla öğrenci, sınav dönemi sırasında gece boyunca rahatsızlandı. Öğrencilerin akşam tüketilen... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T10:54+0300
2024-11-05T10:54+0300
2024-11-05T10:54+0300
dünya
gıda zehirlenmesi
yeni zelanda
christchurch
elektrolit
kusma
ishal
uzun süreli ishal
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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Canterbury Üniversitesi'nin iki yurdunda meydana gelen olayda, akşam yenilen tavuk yemeği sonrasında öğrencilerin rahatsızlandığı ve yemeği yemeyen öğrencilerin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Öğrencilerde kusma ve şiddetli ishal görüldüğü ve sınav dönemi olduğu için 100'den fazla öğrencinin mağdur olduğu kaydedildi. Canterbury Üniversitesi ise hastalığın nedeninin araştırıldığını belirtirken öğrencilere ücretsiz elektrolit karışımı, şişelenmiş su ve paketlenmiş yemekler dağıtımına başladı. Gıda zehirlenmesi olduğunda ne yapmalı?Zehirlenme durumunda vücut ishal ve kusma ile su kaybeder dolayısıyla en önemli adım bol bol su içmektir. Pirinç lapası, muz, haşlanmış patates, limon ve zencefil gibi besinler gıda zehirlenmesine iyi gelebilir. Gıda zehirlenmesinin belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal yer alır. Belirtiler, yiyeceklerin tüketilmesini takiben birkaç saat içinde başlayabilir. Gıda zehirlenmesi özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için daha risklidir.Gıda zehirlenmesi sürecinde uzun süreli ishal nedeniyle vücudu etkileyen dehidrasyonun etkisinin azaltılması için kaybolan sıvı ve vücudun sıvı dengesini koruyan sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi minerallerden oluşan elektrolitlerin yeniden geri kazanılmasıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/gida-zehirlenmelerine-karsi-uyari-et-sut-ve-salatalardan-bulasiyor-1085147430.html
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gıda zehirlenmesi, yeni zelanda, christchurch, elektrolit, kusma, ishal, uzun süreli ishal
gıda zehirlenmesi, yeni zelanda, christchurch, elektrolit, kusma, ishal, uzun süreli ishal
Yeni Zelanda'daki üniversitenin yurdundaki yüzlerce öğrenci, gıdadan toplu halde zehirlendi
Canterbury Üniversitesi'nde öğrenci yurdunda kalan 100'den fazla öğrenci, sınav dönemi sırasında gece boyunca rahatsızlandı. Öğrencilerin akşam tüketilen tavuktan zehirlendiği iddia ediliyor.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Canterbury Üniversitesi'nin iki yurdunda meydana gelen olayda, akşam yenilen tavuk yemeği sonrasında öğrencilerin rahatsızlandığı ve yemeği yemeyen öğrencilerin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Öğrencilerde kusma ve şiddetli ishal görüldüğü ve sınav dönemi olduğu için 100'den fazla öğrencinin mağdur olduğu kaydedildi.
Canterbury Üniversitesi ise hastalığın nedeninin araştırıldığını belirtirken öğrencilere ücretsiz elektrolit karışımı, şişelenmiş su ve paketlenmiş yemekler dağıtımına başladı.
Gıda zehirlenmesi olduğunda ne yapmalı?
Zehirlenme durumunda vücut ishal ve kusma ile su kaybeder dolayısıyla en önemli adım bol bol su içmektir. Pirinç lapası, muz, haşlanmış patates, limon ve zencefil gibi besinler gıda zehirlenmesine iyi gelebilir.
Gıda zehirlenmesinin belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal yer alır. Belirtiler, yiyeceklerin tüketilmesini takiben birkaç saat içinde başlayabilir. Gıda zehirlenmesi özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için daha risklidir.
Gıda zehirlenmesi sürecinde uzun süreli ishal nedeniyle vücudu etkileyen dehidrasyonun etkisinin azaltılması için kaybolan sıvı ve vücudun sıvı dengesini koruyan sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi minerallerden oluşan elektrolitlerin yeniden geri kazanılmasıdır.