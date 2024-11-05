Rusya, Lübnan'dan 100 vatandaşını tahliye etti
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Rusya, yoğun çatışmalara sahne olan Lübnan'a 19 ton insani yardım ulaştırıp o ülkedeki 100 vatandaşını düzenlenen özel seferle tahliye etti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bugün Moskova ve Beyrut arasında gerçekleştirdiği iki özel seferle İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Lübnan'a insani yardım iletip vatandaşlarını ülkelerine döndürdü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bu sabah saatlerinde Moskova'dan havalanan İl-76 kargo uçağı, Beyrut'a 19 ton insani yardım taşıdı.
Rusya'nın Lübnan halkı için gönderdiği insani yardım paketinde temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaçlar yer aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bu sabah saatlerinde Moskova'dan havalanan İl-76 kargo uçağı, Beyrut'a 19 ton insani yardım taşıdı.
Rusya'nın Lübnan halkı için gönderdiği insani yardım paketinde temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaçlar yer aldı.
'100 kişi Rusya'ya döndü'
Beyrut'a insani yardım taşıyan uçak, Moskova'ya dönüşte Lübnan'dan ayrılma isteğini Rus makamlarına bildiren 100 Rusya vatandaşını tahliye etti.
Tahliye işleminin Rus lider Putin'in kararı ve Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'un talimatıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 3 Ekim'de Lübnan'daki Rusların tahliyesine başlandığını duyurmuştu. O tarihte yapılan uçuşta 60 kişi ülkelerine götürülmüştü.
Tahliye işleminin Rus lider Putin'in kararı ve Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'un talimatıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 3 Ekim'de Lübnan'daki Rusların tahliyesine başlandığını duyurmuştu. O tarihte yapılan uçuşta 60 kişi ülkelerine götürülmüştü.