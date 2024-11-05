Rusya, Lübnan'dan 100 vatandaşını tahliye etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ve bazı Batılı ülkeler, Saddam oyununun aynısını İran’a da oynayabilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bülent Arınç, bak hafıza
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
ABD seçimleri, Türkiye ve ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini nasıl etkileyecek?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
20:33
3 dk
HÜZNÜN ŞAİRİ
Oğlunun intiharı ile bağı neydi?
20:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden üç günlük grev: ‘Yeni yönetmelik şiddete zemin hazırlayabilir’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçı nerede oynanacak?
12:06
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nasıl tarafsız sahaya alınır?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
DEM Partili belediyelere kayyum atanması sonrası gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
19:09
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/rusya-lubnandan-100-vatandasini-tahliye-etti-1090057943.html
Rusya, Lübnan'dan 100 vatandaşını tahliye etti
Rusya, Lübnan'dan 100 vatandaşını tahliye etti
Sputnik Türkiye
Rusya, yoğun çatışmalara sahne olan Lübnan'a 19 ton insani yardım ulaştırıp o ülkedeki 100 vatandaşını düzenlenen özel seferle tahliye etti. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T17:09+0300
2024-11-05T17:09+0300
dünya
rusya
lübnan
insani yardım
tahliye
moskova
beyrut
vladimir putin
rusya acil durum bakanlığı
israil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090057748_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2feb12e0fbc60cd6284ee7be38bfa59b.jpg
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bugün Moskova ve Beyrut arasında gerçekleştirdiği iki özel seferle İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Lübnan'a insani yardım iletip vatandaşlarını ülkelerine döndürdü.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bu sabah saatlerinde Moskova'dan havalanan İl-76 kargo uçağı, Beyrut'a 19 ton insani yardım taşıdı.Rusya'nın Lübnan halkı için gönderdiği insani yardım paketinde temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaçlar yer aldı.'100 kişi Rusya'ya döndü'Beyrut'a insani yardım taşıyan uçak, Moskova'ya dönüşte Lübnan'dan ayrılma isteğini Rus makamlarına bildiren 100 Rusya vatandaşını tahliye etti.Tahliye işleminin Rus lider Putin'in kararı ve Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'un talimatıyla gerçekleştirildiği bildirildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 3 Ekim'de Lübnan'daki Rusların tahliyesine başlandığını duyurmuştu. O tarihte yapılan uçuşta 60 kişi ülkelerine götürülmüştü.
rusya
lübnan
moskova
beyrut
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090057748_708:0:3439:2048_1920x0_80_0_0_b35087d30ef296eb4ffc6755d48526a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, lübnan, insani yardım, tahliye, moskova, beyrut, vladimir putin, rusya acil durum bakanlığı, israil
rusya, lübnan, insani yardım, tahliye, moskova, beyrut, vladimir putin, rusya acil durum bakanlığı, israil

Rusya, Lübnan'dan 100 vatandaşını tahliye etti

17:09 05.11.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinИл-76 МЧС России доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи
Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya, yoğun çatışmalara sahne olan Lübnan'a 19 ton insani yardım ulaştırıp o ülkedeki 100 vatandaşını düzenlenen özel seferle tahliye etti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bugün Moskova ve Beyrut arasında gerçekleştirdiği iki özel seferle İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Lübnan'a insani yardım iletip vatandaşlarını ülkelerine döndürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bu sabah saatlerinde Moskova'dan havalanan İl-76 kargo uçağı, Beyrut'a 19 ton insani yardım taşıdı.

Rusya'nın Lübnan halkı için gönderdiği insani yardım paketinde temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaçlar yer aldı.

'100 kişi Rusya'ya döndü'

Beyrut'a insani yardım taşıyan uçak, Moskova'ya dönüşte Lübnan'dan ayrılma isteğini Rus makamlarına bildiren 100 Rusya vatandaşını tahliye etti.

Tahliye işleminin Rus lider Putin'in kararı ve Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'un talimatıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 3 Ekim'de Lübnan'daki Rusların tahliyesine başlandığını duyurmuştu. O tarihte yapılan uçuşta 60 kişi ülkelerine götürülmüştü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала