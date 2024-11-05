https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/modi-diplomatik-gerginligin-ortasinda-kanadadaki-hindu-tapinagina-yapilan-saldiriya-kasitli-dedi-1090034763.html

Modi, diplomatik gerginliğin ortasında Kanada'daki Hindu tapınağına yapılan saldırıya 'kasıtlı' dedi

Modi, diplomatik gerginliğin ortasında Kanada'daki Hindu tapınağına yapılan saldırıya 'kasıtlı' dedi

Sputnik Türkiye

Hindistan Başbakanı Modi, Kanada ile derinleşen diplomatik anlaşmazlığın ortasında Kanada'daki bir Hindu tapınağına yapılan saldırıyı kınadı. Saldırının... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T10:11+0300

2024-11-05T10:11+0300

2024-11-05T10:11+0300

dünya

hindistan

hindistan başbakanı narendra modi

justin trudeau

kanada

diwali festivali

hardeep singh nijjar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089326288_0:108:1040:693_1920x0_80_0_0_36faa699165a29f223b457d0812e47db.jpg

Kanada ve Hindistan arasında Pencap bölgesinde Halistan adında etnik-dini egemen bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te Kanada'da öldürülmesini takiben tırmanan gerginlik zirveye ulaştı. Kanada, suikasttan Hindistan hükümetini sorumu tutarken Hindistan ise kendilerine herhangi bir kanıt sunulmadığını belirtiyor. Karşılıklı diplomatların sınır dışı edilmesi sonrasında 3 Kasım Pazar günü Kanada'nın Brampton kentindeki Hindu tapınağı saldırıya uğradı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:Kanada polisi, saldırıyla ilgili olarak üç kişinin tutuklandığını ve suçlandığını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Polis, "Birkaç hukuka aykırı eylemin aktif olarak araştırılmaya devam ettiğini" söyledi.Hindistan Dışişleri Bakanlığı, şiddetin arkasında "aşırılık yanlıları ve ayrılıkçıların" olduğunu belirterek, Kanada hükümetini "tüm ibadethanelerin bu tür saldırılardan korunmasını sağlamaya" çağırdı.İkili ticaret milyarlarca dolar değerinde ve 40 milyon nüfuslu Kanada'da yaklaşık 1.7 milyon Hindu kökenli insan yaşıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise iki ülke arasındaki gerginliği yumuşatmak için bu hafta kutlanan Hindu ışık festivali olan Diwali kutlamalarına katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/cin-ile-hindistan-on-yillardir-suren-sinir-anlasmasini-cozuyor-1089520337.html

hindistan

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, justin trudeau, kanada, diwali festivali, hardeep singh nijjar