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Modi, diplomatik gerginliğin ortasında Kanada'daki Hindu tapınağına yapılan saldırıya 'kasıtlı' dedi
Modi, diplomatik gerginliğin ortasında Kanada'daki Hindu tapınağına yapılan saldırıya 'kasıtlı' dedi
Sputnik Türkiye
Hindistan Başbakanı Modi, Kanada ile derinleşen diplomatik anlaşmazlığın ortasında Kanada'daki bir Hindu tapınağına yapılan saldırıyı kınadı. Saldırının... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T10:11+0300
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hindistan başbakanı narendra modi
justin trudeau
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diwali festivali
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Kanada ve Hindistan arasında Pencap bölgesinde Halistan adında etnik-dini egemen bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te Kanada'da öldürülmesini takiben tırmanan gerginlik zirveye ulaştı. Kanada, suikasttan Hindistan hükümetini sorumu tutarken Hindistan ise kendilerine herhangi bir kanıt sunulmadığını belirtiyor. Karşılıklı diplomatların sınır dışı edilmesi sonrasında 3 Kasım Pazar günü Kanada'nın Brampton kentindeki Hindu tapınağı saldırıya uğradı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:Kanada polisi, saldırıyla ilgili olarak üç kişinin tutuklandığını ve suçlandığını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Polis, "Birkaç hukuka aykırı eylemin aktif olarak araştırılmaya devam ettiğini" söyledi.Hindistan Dışişleri Bakanlığı, şiddetin arkasında "aşırılık yanlıları ve ayrılıkçıların" olduğunu belirterek, Kanada hükümetini "tüm ibadethanelerin bu tür saldırılardan korunmasını sağlamaya" çağırdı.İkili ticaret milyarlarca dolar değerinde ve 40 milyon nüfuslu Kanada'da yaklaşık 1.7 milyon Hindu kökenli insan yaşıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise iki ülke arasındaki gerginliği yumuşatmak için bu hafta kutlanan Hindu ışık festivali olan Diwali kutlamalarına katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/cin-ile-hindistan-on-yillardir-suren-sinir-anlasmasini-cozuyor-1089520337.html
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hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, justin trudeau, kanada, diwali festivali, hardeep singh nijjar
hindistan, hindistan başbakanı narendra modi, justin trudeau, kanada, diwali festivali, hardeep singh nijjar

Modi, diplomatik gerginliğin ortasında Kanada'daki Hindu tapınağına yapılan saldırıya 'kasıtlı' dedi

10:11 05.11.2024
© Fotoğraf : Adam ScottiKanada Başbakanına Hindistan'dan yanıt: Bize bu ciddi iddiaları desteleyecek hiçbir kanıt sunulmadı
Kanada Başbakanına Hindistan'dan yanıt: Bize bu ciddi iddiaları desteleyecek hiçbir kanıt sunulmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Fotoğraf : Adam Scotti
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Hindistan Başbakanı Modi, Kanada ile derinleşen diplomatik anlaşmazlığın ortasında Kanada'daki bir Hindu tapınağına yapılan saldırıyı kınadı. Saldırının 'kasıtlı' olduğunu belirterek "Bu tür şiddet eylemleri Hindistan'ın kararlılığını asla zayıflatmayacaktır" dedi. Öte yandan Kanada Başbakanı Trudeau, Hindu Işık Festivali kutlamalarına katıldı.
Kanada ve Hindistan arasında Pencap bölgesinde Halistan adında etnik-dini egemen bir devlet kurmayı amaçlayan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) lideri Hardeep Singh Nijjar'ın 2023'te Kanada'da öldürülmesini takiben tırmanan gerginlik zirveye ulaştı. Kanada, suikasttan Hindistan hükümetini sorumu tutarken Hindistan ise kendilerine herhangi bir kanıt sunulmadığını belirtiyor. Karşılıklı diplomatların sınır dışı edilmesi sonrasında 3 Kasım Pazar günü Kanada'nın Brampton kentindeki Hindu tapınağı saldırıya uğradı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Kanada'da bir Hindu tapınağına yönelik kasıtlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Diplomatlarımızı sindirmeye yönelik korkakça girişimler de aynı derecede dehşet vericidir. Bu tür şiddet eylemleri Hindistan'ın kararlılığını asla zayıflatmayacaktır. Kanada hükümetinden adaleti sağlamasını ve hukukun üstünlüğüne riayet etmesini bekliyoruz."
Kanada polisi, saldırıyla ilgili olarak üç kişinin tutuklandığını ve suçlandığını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Polis, "Birkaç hukuka aykırı eylemin aktif olarak araştırılmaya devam ettiğini" söyledi.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, şiddetin arkasında "aşırılık yanlıları ve ayrılıkçıların" olduğunu belirterek, Kanada hükümetini "tüm ibadethanelerin bu tür saldırılardan korunmasını sağlamaya" çağırdı.
© FotoğrafModi, diplomatik gerginliğin ortasında Kanada'daki Hindu tapınağına yapılan saldırıya 'kasıtlı' dedi
Modi, diplomatik gerginliğin ortasında Kanada'daki Hindu tapınağına yapılan saldırıya 'kasıtlı' dedi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Fotoğraf
İkili ticaret milyarlarca dolar değerinde ve 40 milyon nüfuslu Kanada'da yaklaşık 1.7 milyon Hindu kökenli insan yaşıyor.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise iki ülke arasındaki gerginliği yumuşatmak için bu hafta kutlanan Hindu ışık festivali olan Diwali kutlamalarına katıldı.
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