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Biden dönemi sona eriyor: Türkiye- ABD ilişkilerindeki mesafeli yıllarda Biden'la Erdoğan'dan 13 görüşme
Biden dönemi sona eriyor: Türkiye- ABD ilişkilerindeki mesafeli yıllarda Biden'la Erdoğan'dan 13 görüşme
Sputnik Türkiye
ABD’de Başkanlık seçimi gerçekleşirken Biden döneminin hesabı yapılmaya başladı. Türkiye- ABD ilişkilerinde tarihin en mesafeli süreci yaşandı. Göreve... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T14:57+0300
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abd seçimleri
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ABD’de gerçekleşen başkanlık seçimi ile birlikte Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. Başkanı olarak görev süresini tamamlamış oldu. Biden’ın 20 Ocak 2021’de göreve başlamasının üzerinden geçen süre içerisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sadece 13 görüşme gerçekleşirdi. Görüşmelerin 7’si telefon ile 6’sı ile yüz yüze oldu.Joe Biden’ın görev süresi boyunca Türkiye ile ABD ilişkileri yakın tarihteki en mesafeli dönemini yaşadı. Biden başkanlığı döneminden Türkiye’ye hiç ziyaret gerçekleştirmedi. Biden yönetimindeki bakanların Türkiye ziyaretleri de sınırlı sayıda gerçekleşti. Biden dönemindeki önemli bir gelişme ise Türkiye Cumhurbaşkanı Beyaz Saray’da ağırlanmadı.Zirveler kapsamında temasJoe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 6 yüz yüze görüşmenin 4’ü NATO Liderler Zirvesi kapsamından gerçekleştirildi. Zirve marjında gerçekleşen görüşmelerde NATO’nun genişlemesi önceli başlık oldu. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine uyguladığı vetonun aşılması, bunun karşılığında Türkiye’nin ABD’den alacağı F-16 savaş uçaklarının teslimi gibi konular öne çıktı. Erdoğan ile Biden diğer iki görüşmesini ise G-20 liderler toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Biden’ın göreve başlamasının ardından 14 Haziran 2021 tarihinde Brüksel’de gerçekleşen NATO zirvesi ikilinin ilik yüz yüze görüşmesi olurken, son görüşme 11 Temmuz 2024’te ABD’de düzenlenen NATO liderler zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğinde oldu.Telefon ile 7 görüşmeİki liderin telefon ile ilk görüşmesi Biden’in göreve başlamasından 3 ay sonra 23 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. İlk temasta FETÖ’nün ABD’deki varlığı, ABD’nin Suriye’de PKK / PYD terör örgütlerine verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulması değerlendirildi. Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremi ile Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında iki lider telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin son telefon görüşmesi ise Türkiye’de gerçekleşen esir takası operasyonu sonrasında oldu. 1 Ağustos’ta gerçekleşen görüşmede Biden Erdoğan’a teşekkür ederken, Gazze meselesi ve ABD Temsilciler meclisinde İsrail Başbakanı Netenyahu’nun konuşmasından duyulan rahatsızlık da gündeme geldi.
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abd, abd seçimleri, joe biden, türkiye, recep tayyip erdoğan
abd, abd seçimleri, joe biden, türkiye, recep tayyip erdoğan

Biden dönemi sona eriyor: Türkiye- ABD ilişkilerindeki mesafeli yıllarda Biden'la Erdoğan'dan 13 görüşme

14:57 05.11.2024
© AP Photo / Made NagiErdoğan Biden
Erdoğan Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Made Nagi
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Özel
ABD’de Başkanlık seçimi gerçekleşirken Biden döneminin hesabı yapılmaya başladı. Türkiye- ABD ilişkilerinde tarihin en mesafeli süreci yaşandı. Göreve başladığı süreçten itibaren Biden ile Erdoğan arsında 7 telefon 6 yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.
ABD’de gerçekleşen başkanlık seçimi ile birlikte Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. Başkanı olarak görev süresini tamamlamış oldu. Biden’ın 20 Ocak 2021’de göreve başlamasının üzerinden geçen süre içerisinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sadece 13 görüşme gerçekleşirdi. Görüşmelerin 7’si telefon ile 6’sı ile yüz yüze oldu.
Joe Biden’ın görev süresi boyunca Türkiye ile ABD ilişkileri yakın tarihteki en mesafeli dönemini yaşadı. Biden başkanlığı döneminden Türkiye’ye hiç ziyaret gerçekleştirmedi. Biden yönetimindeki bakanların Türkiye ziyaretleri de sınırlı sayıda gerçekleşti. Biden dönemindeki önemli bir gelişme ise Türkiye Cumhurbaşkanı Beyaz Saray’da ağırlanmadı.

Zirveler kapsamında temas

Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 6 yüz yüze görüşmenin 4’ü NATO Liderler Zirvesi kapsamından gerçekleştirildi. Zirve marjında gerçekleşen görüşmelerde NATO’nun genişlemesi önceli başlık oldu. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine uyguladığı vetonun aşılması, bunun karşılığında Türkiye’nin ABD’den alacağı F-16 savaş uçaklarının teslimi gibi konular öne çıktı. Erdoğan ile Biden diğer iki görüşmesini ise G-20 liderler toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Biden’ın göreve başlamasının ardından 14 Haziran 2021 tarihinde Brüksel’de gerçekleşen NATO zirvesi ikilinin ilik yüz yüze görüşmesi olurken, son görüşme 11 Temmuz 2024’te ABD’de düzenlenen NATO liderler zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğinde oldu.

Telefon ile 7 görüşme

İki liderin telefon ile ilk görüşmesi Biden’in göreve başlamasından 3 ay sonra 23 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. İlk temasta FETÖ’nün ABD’deki varlığı, ABD’nin Suriye’de PKK / PYD terör örgütlerine verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulması değerlendirildi. Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depremi ile Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında iki lider telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin son telefon görüşmesi ise Türkiye’de gerçekleşen esir takası operasyonu sonrasında oldu. 1 Ağustos’ta gerçekleşen görüşmede Biden Erdoğan’a teşekkür ederken, Gazze meselesi ve ABD Temsilciler meclisinde İsrail Başbakanı Netenyahu’nun konuşmasından duyulan rahatsızlık da gündeme geldi.
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