Avukat İrem Çiçek: Yeni isimlerle ilgili suç duyurularımız var

'Ben de bunu böyle okudum. Kamuoyunda ses getirebilecek biri olmamın bence bunda büyük etkisi var. Benim üzerimden biraz da basını ve önemli habercileri dizayn etmeye çalışıyorlarmış gibi bir izlenim oluştu bende. Benimle beraber iki önemli gazeteci de gözaltına alındı. Yeni isimlerle ilgili suç duyurularımız var. Bunları kamuoyuna açıklayacağız. Mesela diyeceğiz ki; bu hastanelerin SGK'dan aldığı paraların yüzde 60'ı hastanelere, yüzde 40'ı çeteye gidiyor. Hastanelere bu yoğun bakım hastalarından ne kadar para aktarıldı? SGK'dan bu bilgilerin istenmesini talep edeceğiz. Soruşturmanın genişletilmesini isteyeceğiz. Bizim için tablo duruşmanın olduğu gün netleşecek. Ben o hemşirenin gizli tanık korunma kanunu kapsamını alınmasını mahkemeden de talep ettim. Hatta kendisi, 'benim yüzümden bugün gözaltına alınıyorsunuz. Ben sizin için ne yapabilirim' dediğinde, 'orada kal, senin gizli tanık olman lazım çünkü bu tehlikeli bir örgüt. Başına ne geleceğinin hiçbir garantisi yok' dedim’