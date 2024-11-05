Avukat İrem Çiçek: Yeni isimlerle ilgili suç duyurularımız var
17:33 05.11.2024 (güncellendi: 10:25 06.11.2024)
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Metin Yoksu ve avukat İrem Çiçek oldu. Programda, Çiçek'in, Yenidoğan Çetesi davasının savcısına el çektirildiğini iddia ettikten sonra ev hapsine alınması, Mourinho'nun Türk futboluyla ilgili açıklamaları ve kayyum atanan illerdeki son durum konuşuldu.
Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’nın bugünkü konukları gazeteci Metin Yoksu ve avukat İrem Çiçek oldu. Programda, Çiçek'in, Yenidoğan Çetesi davasının savcısının değiştiğini iddia ettikten sonra ev hapsine alınması, Mourinho'nun Türk futboluyla ilgili açıklamaları ve kayyum atanan illerdeki son durum konuşuldu.
Batman’da son durum nasıl
Kayyum atanan Batman’daki protesto gösterilerinden son durumu aktaran Yoksu şunları söyledi
'Tepki ateşi bugün, ilk güne göre biraz daha artmış durumda. Bunu kayda alınanlardan, gözaltı sayısından anlıyoruz. DEM Parti Batman İl Örgütü'nün çağrısıyla sabaha karşı üç koldan Batman Belediyesi'ne bir yürüyüş düzenlendi. Belediyeye 100 metre kala polis barikatları nedeniyle durdular ve Gülistan Caddesi girişinde açıklamaya ve protesto gösterilerine başladılar. CHP heyeti geldi. Türkan Elçi ve Sezgin Tanrıkulu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li bir heyet buraya geldi, bir basın açıklaması yapıldı. Burada vergi ödeyen halkın kendi iradesine sahip olamadığı hakkında mesajlar verildi. Gülistan Sönük ile dayanışmak için feministler buraya geldi. Basın açıklamasının ardından TOMA'larla ve plastik mermilerle polis müdahalesi gerçekleşti. Çok sayıda gözaltı olduğunu ve gözaltına alınanların arasında çocukların olduğunu da gördük'
İrem Çiçek: Yeni isimlerle ilgili suç duyurularımız var
Yenidoğan Çetesi davasına gönüllü olarak müdahil olmaya çalışan ve yaptığı bir sosyal medya paylaşımının ardından ev hapsi cezası alan Çiçek ise şu ifadeleri kullandı
‘Davaya gönüllü olarak müdahil olmaya çalışırken ihbarcı bir hemşire, bana ihbarlarda bulundu. Davayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü için hemşireyi Bakırköy Adliyesi'ne davet ettim.. Hemşirenin ifadesi alınmadı. Büyükçekmece Savcısı Engin savcıya ifade ver dedim. Ertesi gün duruşmalarım var, seninle gelemeyeceğim dedim. Hemşire Engin savcıya gitti. Savcıya durumu anlattı, savcı da ilgilendi ancak yeni soruşturmaları kendisinin almadığını söyledi. Oysa ana iddianameyi oluşturan savcılık, yeni şikayetleri, yeni isimleri ve çatı davadaki isimleri esas alarak yeniden dosyayı hazırlar ve ana davayla birleştirir. Dolayısıyla aynı savcı, örgüt davasına devam eder. Bunun üzerine ben de 'Engin savcıya el çektirilmiş' diye sosyal medyada paylaşım yaptım. Ben savcı görevden alınmış demedim, savcı şu an hiçbir yerde çalışmıyor demedim. Bakırköy'deki savcı Engin savcı değil demedim’
'Size bu davaya bulaşma mı demek istiyorlar' sorusuna cevap veren Çiçek şunları söyledi:
'Ben de bunu böyle okudum. Kamuoyunda ses getirebilecek biri olmamın bence bunda büyük etkisi var. Benim üzerimden biraz da basını ve önemli habercileri dizayn etmeye çalışıyorlarmış gibi bir izlenim oluştu bende. Benimle beraber iki önemli gazeteci de gözaltına alındı. Yeni isimlerle ilgili suç duyurularımız var. Bunları kamuoyuna açıklayacağız. Mesela diyeceğiz ki; bu hastanelerin SGK'dan aldığı paraların yüzde 60'ı hastanelere, yüzde 40'ı çeteye gidiyor. Hastanelere bu yoğun bakım hastalarından ne kadar para aktarıldı? SGK'dan bu bilgilerin istenmesini talep edeceğiz. Soruşturmanın genişletilmesini isteyeceğiz. Bizim için tablo duruşmanın olduğu gün netleşecek. Ben o hemşirenin gizli tanık korunma kanunu kapsamını alınmasını mahkemeden de talep ettim. Hatta kendisi, 'benim yüzümden bugün gözaltına alınıyorsunuz. Ben sizin için ne yapabilirim' dediğinde, 'orada kal, senin gizli tanık olman lazım çünkü bu tehlikeli bir örgüt. Başına ne geleceğinin hiçbir garantisi yok' dedim’