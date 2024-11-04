https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/uzmani-acikladi-depresyon-vakalarinin-yuzde-60i-teshis-edilemiyor-hastalar-tedavi-olmuyor-1090016270.html

Uzmanı açıkladı: Depresyon vakalarının yüzde 60'ı teşhis edilemiyor, hastalar tedavi olmuyor

Uzmanı açıkladı: Depresyon vakalarının yüzde 60'ı teşhis edilemiyor, hastalar tedavi olmuyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de depresyon görülme yaygınlığı yüzde 9 civarında ama hastaların neredeyse yüzde 60'ı teşhis edilmiyor. Edilenlerin büyük bir kısmı ise 'toplumsal... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T16:40+0300

2024-11-04T16:40+0300

2024-11-04T16:40+0300

sağlik

depresyon

ruh sağlığı

psikiyatri bilimleri ve araştırmaları derneği

prof. dr. oğuz karamustafalıoğlu,

dünya sağlık örgütü (dsö)

hayata varım projesi

antidepresan

tedavi

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Türkiye'de depresyon görülme sıklığının artığını belirten Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği (PİBAD) Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu, "Dünya genelinde 280 milyon insan depresyonla mücadele ediyor. Kadınlarda görülme oranı erkeklere göre iki kat daha fazla. Türkiye’de depresyon yaygınlığı yaklaşık yüzde 9 oranında. Vakaların yüzde 60’ının ise teşhis edilmediği tahmin ediliyor" dedi. Peki depresyon nedir? Depresyonda risk faktörleri nelerdir? Depresyon belirtileri neler?Depresyon hastaları için 'Hayata Varım' Projesi hayata geçiriliyorTürkiye'de ve dünyada en sık görülen ruhsal hastalıklar arasında yer alan depresyonda en büyük sorunlardan biri de toplumsal damgalanma nedeniyle yardım almamak. Oysa ki dünyada depresyon yaygınlığı kadınlarda yüzde 6, erkeklerde ise yüzde 4 civarında. Yaş ilerledikçe bu oranlar da yükseliyor. Türkiye'de ise oran daha yüksek yüzde 9'ları buluyor. Uzmanlar depresyonun 'bir beyin hastalığı' olduğunu belirtirken insanların hayatlarını etkileyen bu hastalıkla ilgili yardım almaktan kaçındıklarını vurguluyor. Hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak için hayata geçirilen 'Hayata Varım' projesi hakkında konuşan Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği (PİBAD) Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu, "Tedavilerin başarı oranları çok yüksek. Bunun bir hastalık olduğunu insanların anlaması gerekiyor" vurgusu yaptı. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre iki kat daha fazla Bu projenin amacının ruh sağlığına gereken önemin verildiği bir toplumun oluşturulması ve bireylerin gerekli profesyonel desteği çekinmeden aramaları için güçlendirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Karamustafalioğlu şu bilgileri paylaştı:Tedaviden kaçmayın uyarısı Prof. Dr. Karamustafaoğlu, depresyon tedavilerinin başarılı sonuçlar verdiğini belirtirken Prof. Dr. Karamustafaalioğlu "Bunun bir hastalık olduğunu insanların bilmesi gerekiyor. Tadavisi başarısız olan depresyon hastası yoktur. Ama Türkiye'de ilacı bırakma oranı çok yüksek. İyi oldum diyerek ya da çevresinden gelen tepkiler üzerine insanlar ilaç kullanmayı bırakıyor. Tedaviye gelme konusunda her 10 kadından 8'i her 10 erkekten sadece ikisi tedaviye geliyor. Kadınlar bu konuda daha bilinçli" diye konuştu. Depresyon nedir? Depresyon risk faktörleri hangileri?Depresyon, sürekli üzüntü, karamsarlık ve mutsuzluk, herhangi bir şeyden zevk alamama gibi ilgi kaybının yaşandığı ruhsal çöküntü ile karakterize duygudurum bozukluğu olarak tanımlanıyor. Depresyonda olan kişilerde uyku ve iştah sorunları yanı sıra düşünme ve hafıza sorunları da yaşanır. Depresyon, karamsarlık, mutsuzluk, suçluluk duyma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Türkiye Psikiyatri Derneği bilgilerine göre, depresyonu, erken ebeveyn kaybı, kadın olmak, düşük sosyoekonomik düzey, işsizlik, yakın zamanda yaşanan olaylar, stres, madde ve alkol kötü kullanımı, anksiyete bozuklukları, kişilik yapısı, tıbbı hastalıklar, hormonal değişiklikler ve bazı ilaçlar tetikleyebiliyor. Depresyon belirtileri neler?Sürekli üzgün, mutsuz ve umutsuz hissetmek, hayata karşı ilgi ve beklenti kaybı, uyku bozukluğu, iştahta artış ya da azalma, özgüven kaybı ve değersizlik hissi depresyonun fiziksel ve zihinsel belirtileridir.Depresyonu işaret eden belirtiler şunlardır:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/umutsuzluk-karamsarlik-mutsuzluk-ruhsal-hastaliklari-artiriyor-damgalanma-korkusu-ise-teshisi-1089023062.html

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