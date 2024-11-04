https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/son-evre-kanser-teshisi-konulan-sporcu-ironman-dunya-sampiyonasini-tamamladi-1090015364.html

Son evre kanser teşhisi konulan sporcu, Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamladı

Son evre kanser teşhisi konulan sporcu, Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamladı

Sputnik Türkiye

Terminal kanser teşhisine rağmen, Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamlayan Jonathan Pascual, diğer kanser hastalarına dayanıklılığın ve umudun simgesi oldu. 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T16:01+0300

2024-11-04T16:01+0300

2024-11-04T16:01+0300

yaşam

spor

sağlık

koşu

koşu yarışı

ironman triathlon

mediastinal paragangliom

paraganglioma

legacy athlete

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Son evre kanser teşhisi konulan bir adam Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamladı. 2022 yılında Jonathan Pascual isimli bir sporcuya akciğerlere ve kemiklere yayılan nadir bir kanser türü olan 4. evre mediastinal paraganglioma teşhisi kondu. Pascual, uzun zamandır hayalini kurduğu dünyanın en zorlu spor etkinliklerinden biri olan VinFast Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamlayarak zorluklara meydan okudu.ABD, California'da hemşire olarak çalışan 50 yaşındaki Jonathan Pascual, hayatı boyunca on beşten fazla Ironman triathlonunu tamamladıktan sonra Legacy Athlete unvanını kazandı ve geçen hafta sonu Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ironman etkinlikleri 2.4 mil (yaklaşık 1.77 km) yüzme, 112 mil (yaklaşık 180 km) bisiklet sürüşü ve 26.2 mil (yaklaşık 42 km) maraton koşusu içeriyor ve Ironman Dünya Şampiyonası bu serideki en önemli etkinlik olarak kabul ediliyor.2022'de Pascual'ın doktoru ona yaşamak için tahminen beş yılı kaldığını söyleyerek, 4. evre kanser teşhisi koydu. Nefes darlığı ve kronik ağrı gibi semptomlar nedeniyle Ekim ayında katıldığı Dünya Şampiyonası'na hazırlanmanın zor olduğunu söyleyen Pascual'ın 1999 yılından beri koşu yarışlarına katıldığı bildirildi.Şampiyonaya katılımının sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda diğer kanser hastalarına ithafen katıldığını söyleyen Pascual, bitiş çizgisine ulaşmanın uzun zamandır hayali olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/notrinolarin-gizemi-abd-ve-cin-hayalet-parcaciklari-cozmek-icin-birbiriyle-yarisiyor-1090006715.html

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mediastinal paragangliom, paraganglioma nedir, jonathan pascaul