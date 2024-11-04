Son evre kanser teşhisi konulan sporcu, Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:21
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:54
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/son-evre-kanser-teshisi-konulan-sporcu-ironman-dunya-sampiyonasini-tamamladi-1090015364.html
Son evre kanser teşhisi konulan sporcu, Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamladı
Son evre kanser teşhisi konulan sporcu, Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamladı
Sputnik Türkiye
Terminal kanser teşhisine rağmen, Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamlayan Jonathan Pascual, diğer kanser hastalarına dayanıklılığın ve umudun simgesi oldu. 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T16:01+0300
2024-11-04T16:01+0300
yaşam
spor
sağlık
koşu
koşu yarışı
ironman triathlon
mediastinal paragangliom
paraganglioma
legacy athlete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/01/1067662004_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5f709ad2343cb7c78e9c0c32edcf41a8.jpg
Son evre kanser teşhisi konulan bir adam Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamladı. 2022 yılında Jonathan Pascual isimli bir sporcuya akciğerlere ve kemiklere yayılan nadir bir kanser türü olan 4. evre mediastinal paraganglioma teşhisi kondu. Pascual, uzun zamandır hayalini kurduğu dünyanın en zorlu spor etkinliklerinden biri olan VinFast Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamlayarak zorluklara meydan okudu.ABD, California'da hemşire olarak çalışan 50 yaşındaki Jonathan Pascual, hayatı boyunca on beşten fazla Ironman triathlonunu tamamladıktan sonra Legacy Athlete unvanını kazandı ve geçen hafta sonu Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ironman etkinlikleri 2.4 mil (yaklaşık 1.77 km) yüzme, 112 mil (yaklaşık 180 km) bisiklet sürüşü ve 26.2 mil (yaklaşık 42 km) maraton koşusu içeriyor ve Ironman Dünya Şampiyonası bu serideki en önemli etkinlik olarak kabul ediliyor.2022'de Pascual'ın doktoru ona yaşamak için tahminen beş yılı kaldığını söyleyerek, 4. evre kanser teşhisi koydu. Nefes darlığı ve kronik ağrı gibi semptomlar nedeniyle Ekim ayında katıldığı Dünya Şampiyonası'na hazırlanmanın zor olduğunu söyleyen Pascual'ın 1999 yılından beri koşu yarışlarına katıldığı bildirildi.Şampiyonaya katılımının sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda diğer kanser hastalarına ithafen katıldığını söyleyen Pascual, bitiş çizgisine ulaşmanın uzun zamandır hayali olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/notrinolarin-gizemi-abd-ve-cin-hayalet-parcaciklari-cozmek-icin-birbiriyle-yarisiyor-1090006715.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/01/1067662004_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d63bfc031967b8eb270e72d165a3223d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mediastinal paragangliom, paraganglioma nedir, jonathan pascaul
mediastinal paragangliom, paraganglioma nedir, jonathan pascaul

Son evre kanser teşhisi konulan sporcu, Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamladı

16:01 04.11.2024
© AAyürümek, koşmak
yürümek, koşmak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
Abone ol
Terminal kanser teşhisine rağmen, Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamlayan Jonathan Pascual, diğer kanser hastalarına dayanıklılığın ve umudun simgesi oldu.
Son evre kanser teşhisi konulan bir adam Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamladı. 2022 yılında Jonathan Pascual isimli bir sporcuya akciğerlere ve kemiklere yayılan nadir bir kanser türü olan 4. evre mediastinal paraganglioma teşhisi kondu. Pascual, uzun zamandır hayalini kurduğu dünyanın en zorlu spor etkinliklerinden biri olan VinFast Ironman Dünya Şampiyonası'nı tamamlayarak zorluklara meydan okudu.
ABD, California'da hemşire olarak çalışan 50 yaşındaki Jonathan Pascual, hayatı boyunca on beşten fazla Ironman triathlonunu tamamladıktan sonra Legacy Athlete unvanını kazandı ve geçen hafta sonu Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Ironman etkinlikleri 2.4 mil (yaklaşık 1.77 km) yüzme, 112 mil (yaklaşık 180 km) bisiklet sürüşü ve 26.2 mil (yaklaşık 42 km) maraton koşusu içeriyor ve Ironman Dünya Şampiyonası bu serideki en önemli etkinlik olarak kabul ediliyor.
2022'de Pascual'ın doktoru ona yaşamak için tahminen beş yılı kaldığını söyleyerek, 4. evre kanser teşhisi koydu. Nefes darlığı ve kronik ağrı gibi semptomlar nedeniyle Ekim ayında katıldığı Dünya Şampiyonası'na hazırlanmanın zor olduğunu söyleyen Pascual'ın 1999 yılından beri koşu yarışlarına katıldığı bildirildi.
Şampiyonaya katılımının sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda diğer kanser hastalarına ithafen katıldığını söyleyen Pascual, bitiş çizgisine ulaşmanın uzun zamandır hayali olduğunu söyledi.

Paraganglioma nedir?

Paraganglioma, sinir sistemi hücresinden kaynaklanan anormal bir hücre büyümesidir ve genellikle iyi huyludur.

Ulusal Kanser Enstitüsüne göre, paraganglioma 'adrenal bezlerinin dışında belirli kan damarları ve sinirlerin yakınında oluşan bir tür nöroendokrin tümördür. Nadir görülen bu kanser türü, vücudun birçok yerinde görülebilir.

Mediyastinal paragangliomalar ise, göğüs boşluğunun (mediyastin) ortasında bulunan nadir kitleler arasında yer alır ve oldukça nadir görülür. Bu tür paragangliomaların, tüm mediastinal kitlelerin yüzde 0.3'ünden azını oluşturur.

nötron yıldızı olarak bilinen bir yıldız kalıntısının süpermanyetize edilmiş bir versiyonu olan bir magnetardan püsküren güçlü bir X-ışını patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
YAŞAM
Nötrinoların gizemi: ABD ve Çin 'hayalet parçacıkları' çözmek için birbiriyle yarışıyor
13:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала