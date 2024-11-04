https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/sehirlerarasi-otobus-terminalinde-supheli-75-kilo-et-yakalandi-at-eti-oldugu-degerlendiriliyor-1090010045.html

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüpheli 75 kilo et yakalandı: At eti olduğu değerlendiriliyor

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüpheli 75 kilo et yakalandı: At eti olduğu değerlendiriliyor

Sputnik Türkiye

Adana'dan Kastamonu'ya otobüsle gönderilen 75 kilo kaçak ete el konuldu. Etlerin 'at eti' olduğu değerlendiriliyor. Kesin sonuç incelemeler sonrasında... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T14:25+0300

2024-11-04T14:25+0300

2024-11-04T14:25+0300

türkiye

kaçak et

at eti

sağlık

kastamonu

otobüs

adana

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Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimler sırasında poşetler içerisinde etler tespit edildi. Etlere 'at eti' olabileceği şüphesiyle el konuldu. Terminalde görevli zabıta zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisinde etler tespit etti. Ekipler, yaptıkları incelemede etlerin Adana'dan Kastamonu'ya otobüslerle getirildiğini ve uygun şekilde muhafaza altına alınmadığını belirledi. Daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlerle ilgili inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram ete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Ayrıca ekipler, olayla ilgisi bulunan şahıslar hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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kaçak et, at eti, sağlık, kastamonu, otobüs, adana