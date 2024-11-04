https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/oscar-odullu-shirley-maclaine-62-yillik-sirri-acikladi-kennedy-ile-marilyn-monroeyu-gordum-1090025243.html

Oscar ödüllü Shirley MacLaine 62 yıllık sırrı açıkladı: 'Kennedy kardeşler ile Marilyn Monroe'yu gördüm'

Oscar ödüllü Shirley MacLaine 62 yıllık sırrı açıkladı: 'Kennedy kardeşler ile Marilyn Monroe'yu gördüm'

Sputnik Türkiye

1963 yılında suikaste uğrayan 35. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy ve Hollywood yıldızı Marilyn Monroe hakkında Oscar ödüllü oyuncu Shirley... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T22:16+0300

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Oscar ödüllü oyuncu Shirley MacLaine yeni kitabında John F. Keneddy ve kardeşini Marilyn Monroe ile aynı yatak odasından çıkarken gördüğünü açıkladı.35. ABD Başkanı John F. Kennedy ile kardeşi Robert Kennedy'nin Marilyn Monroe ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Eski oyuncu ve yazar Shirley MacLaine yeni kitabı The Wall of Life'da 62 yıl sonra ABD Başkanı John F. Kennedy'nin doğum günü partisinde yaşadıklarını açıkladı. 19 Mayıs 1962 yılında katıldığı partide başkan ve kardeşini Marilyn Monroe ile birlikte gördüğünü belirten yazar olaydan 77 gün sonra Marilyn Monroe'nun ölü bulunmasının tesadüf olmadığını ifade etti. Olaydan bir yıl sonra John F. Kennedy suikaste uğrarken kardeşi de 6 yıl sonra öldürülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220510/andy-warholun-marilyn-monroe-portresi-195-milyon-dolara-satildi-1056234212.html

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john f. kennedy, marilyn monroe, oscar, ilişki, cinsel ilişki, evlilik dışı ilişki, abd, abd seçimleri, abd başkanı