https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/filistin-ulusal-ekonomi-bakani-el-amur-filistin-bizim-istegimizle-israile-ticaret-yasagindan-muaf-1089995786.html

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı el-Amur: Filistin bizim isteğimizle İsrail'e ticaret yasağından muaf tutuldu

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı el-Amur: Filistin bizim isteğimizle İsrail'e ticaret yasağından muaf tutuldu

Sputnik Türkiye

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, "Türk hükümetinden, Filistin topraklarını Türkiye'nin İsraillilerle ticareti yasaklama kararından muaf... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T11:01+0300

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2024-11-04T11:01+0300

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Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, "Türk hükümetinden, Filistin topraklarını Türkiye'nin İsraillilerle ticareti yasaklama kararından muaf tutmasını istedik." dedi.İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Toplantısı'na katılmak için İstanbul'da bulunan el-Amur, Türk halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin Filistin'e desteğine işaret etti ve Filistin halkına her alanda, özellikle de Filistinlilerin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da barbar ve canice savaşa maruz kaldığı son aşamada verilen tarihi destekten dolayı teşekkür etti.Bu zalimce savaşın durdurulması için Türkiye'nin İsrail üzerinde uluslararası baskı yapılması yönündeki faaliyetlerini takdir eden el-Amur, sözlerini şöyle sürdürdü:"Filistin, bizim isteğimizle İsrail'e ticaret yasağından muaf tutuldu"el-Amur, Gazze'ye yönelik savaşın ardından Türk hükümetinin İsrail hükümetini caydırmak ve savaşı durdurması için baskı yapmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İsrail hükümeti ile ticari ilişkileri durdurduğunu anımsattı.Kararın 2 Mayıs'ta alındığını hatırlatan el-Amur, şu değerlendirmelerde bulundu:el-Amur, Türkiye'den ihraç edilen malların sadece Filistin pazarına ulaşmasını sağlamak için daha detaylı çalışmalar sürdürüldüğünü kaydederek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile 8 Haziran'daki görüşmelerinde bu mekanizmalar üzerinde mutabık kaldıklarını anlattı."Halkımızın yaşaması için Türkiye'nin ürünlerine ihtiyacımız var"Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı el-Amur, Filistin'in maruz kaldığı savaşın gölgesinde ülke ekonomisinin hayatta kalmasını sağlayacak unsurları sağlamak için Arap ve Müslümanların desteklerine ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek, "Biz uzun süreden beri Türkiye ile ticaret yapıyoruz ve halkımızın yaşaması için Türkiye'nin ürünlerine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.el-Amur, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a Bakanlığın uygulama ve talimatlarıyla Filistin'e ihracatı sürekli desteklediği için teşekkür etti.Bugünkü görüşmede iki ülke arasındaki ticaretin ve ihracat kotasının artırılması kararının da alındığını dile getiren el-Amur, özellikle Filistin hurmasının Türkiye'ye ihraç edilmesinin savaşta olan Filistinli üreticilere destek sağladığını söyledi."Önceden İsrail üzerinden alınan ürünler artık doğrudan ithal edilmeye başlandı"Bakan el-Amur, Filistin ile Türkiye arasındaki ticaretin savaştan ve Türkiye'nin yeni uygulamalarından önce İsrail üzerinden gerçekleştiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:el-Amur, bugün de Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile tüm detayları etraflıca ele alma fırsatı bulduklarını kaydederek, hayata geçirilen yeni mekanizmaları teyit ettiklerini, Türk ürünlerinin Filistin pazarında sadece Filistinli tüketiciye ulaşması için söz konusu mekanizmaların caydırıcılığını ele aldıklarını aktardı."Bu ürünler sıkı ve kesin prosedürler çerçevesinde Filistin pazarına ulaşıyor"Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı el-Amur, artık Türk mallarının Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Ticaret Bakanlığı arasında sağlanan konsensüs ve mutabakatla hayata geçirilen bir mekanizmayla kontrol edildiğine dikkati çekerek, "Bu ürünler sıkı ve kesin prosedürler çerçevesinde Filistin pazarına ulaşıyor." dedi.Ticari gelenekte ihracat kodunun bulunduğunu dile getiren el-Amur, şu açıklamalarda bulundu:"Asılsız iddialar ancak İsrail hükümetine hizmet eder"Bakan el-Amur, Türkiye ile Filistin arasındaki ekonomik ilişkileri daha üst seviyelere çıkarmayı arzuladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

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