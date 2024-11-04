https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/endonezyanin-dogusunda-yanardag-patladi-en-az-6-kisi-olu-1089993667.html

Endonezya'nın doğusunda yanardağ patladı, en az 6 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın doğusunda yanardağ patladı, en az 6 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi yetkilileri, ülkenin doğusundaki Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın gece yarısı patlayarak etrafa sıcak küller püskürttüğünü ve... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

lewotobi laki laki yanardağı

endonezya

yanardağ patlaması

yanardağ

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Endonezya'nın Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki Laki Yanardağı dün gece faaliyete geçerek patladı. 2 bin metre yükseğe çıkan sıcak küller, çevre köylere zarar verirken volkanik olarak tetiklenen depremlerden yaklaşık 20 bin kişi etkilendi. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi (BNPB), bugünkü açıklamasında patlamadan etkilenen 6 köy arasında bulunan Klatanlo köyünden 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Kırsal alanda yaşayan sakinler merkezdeki okullara yerleştirilirken hükümet, bölgeyi 31 Aralık'a kadar acil durum bölgesi ilan etti. Yetkililer, Lewotobi Laki Laki Yanardağı'nın etki alanını her yöne 7 km yarı çapında genişletti. Turistlerin ve ziyaretçilerin bu bölgeye girişi yasaklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/turkiyede-bir-ilk-olacak-yeni-bir-yanardag-patlamaya-hazirlaniyor-bilim-insanlari-yuzeye-yaklasan-1088815184.html

lewotobi laki laki yanardağı

endonezya

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lewotobi laki laki yanardağı, endonezya, yanardağ patlaması, yanardağ