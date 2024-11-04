https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/dogada-toplanmasi-yasak-bitkiyi-yetistirdi-kilosunu-2-bin-liradan-satisa-cikardi-1090021373.html

Doğada toplanması yasak bitkiyi yetiştirdi: Kilosunu 2 bin liradan satışa çıkardı

Doğada toplanması yasak bitkiyi yetiştirdi: Kilosunu 2 bin liradan satışa çıkardı

Sputnik Türkiye

Kastamonu'da Ziraat Mühendisi Ferdi Doğru doğada toplanması yasak olan salep bitkisini köyünde yetiştirmeye başladı. İlaç ve dondurma yapımında kullanılan... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T18:15+0300

2024-11-04T18:15+0300

2024-11-04T18:15+0300

türkiye

salep

salep soğanı

bitki

arazi

tarla

çiftçi

kastamonu

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Doğada toplanması yasaklanan salep bitkisini eken ziraat mühendisi kilosunu 2 bin liradan sattığını açıkladı.2023 yılında hayata geçirilen 'Doğan Toplama Değil Tarlada Salep Yetiştiriciliği' kapsamında bir dönümlük araziye salep eken Ziraat Mühendisi Ferdi Doğru 400 kilo üründen 800 bin lira kazandığını ifade etti. Üniversitede okurken annesi ile yaylada keşfettiği bitkiye hayran kaldığını belirten mühendis Kastamonu'ya taşınarak köyünde ekime başladı. Kilosunu 2 bin liraya sattığını belirten yetiştirici Ferdi Doğru ''En son salebin yaş kilosu 2 bin liraydı. Kültüre ettiğiniz tarla parselinde ektiğiniz miktarda kar marjınız hasat edeceğiniz ürüne bağlı olarak rakamlar değişebiliyor. Minimum bir dönüm araziye 200 kilogram ürün diktiğiniz zaman sürdürülebilirlik açısından zaten 1’e 2 ürün almanız gerekiyor. Yani üretimin iki katına çıkması gerekiyor. Yani dönüş başına 400 kilogram gibi bir ürün almanız gerekiyor. Bunu da 2 bin lira ile çarptığınız zaman 800 bin lira gibi bir rakam ediyor. Tabii ki masraflarınızı da düşmeniz gerekiyor. İşçiliği zor bir ürün ama diğer tarımsal ürünlerle kıyasladığınız zaman kar marjı oldukça yüksek bir ürün. Bu ayrıca kişinin tarlasına bakmasına, ürüne yaptığı bakıma göre de değişecektir” dedi.Salep neden yasaklandı?Nesli tehlike altında olan salep 30 tür olarak doğada kaldı. Türkiye'de az miktarda bulunan ürünü toplamak Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye göre yasaklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/dunyada-sadece-tuncelide-var-yeni-bitki-turu-kesfedildi-1089873379.html

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salep, salep toplamak yasak mı, salep neden yasak