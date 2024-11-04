https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/depremden-sonra-ortaya-cikti-18-donumluk-arazi-ikiye-ayrildi-1090020381.html

Depremden sonra ortaya çıktı: 18 dönümlük arazi ikiye ayrıldı

Depremden sonra ortaya çıktı: 18 dönümlük arazi ikiye ayrıldı

Sputnik Türkiye

6 Şubat 2023 yılında yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 4 metre derinliğindeki devasa yarığı tarla sahibi uzun zaman... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

hatay

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Hatay'ın Defne ilçesinde depremin etkisi ile ikiye ayrılan tarlanın sahibi yarığı uzun zaman sonra fark etti.Asrın felaketi olarak dile getirilen depremde Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan 18 dönümlük arazi ikiye ayrıldı. Depremden uzun zaman sonra yarığı komşusu tarafından öğrendiğini belirten tarla sahibi Süleyman Öztürk ''18 dönümlük tarlamda deprem sonrasında bir ada oluştu. Deprem bahçemi ikiye ayırdı. Genişliği 3 metre, derinliği 4 metre ve uzunluğu da 15 metre olan bir yarık oluştu. Deprem sonrası bir arkadaşım bahçeye doğru inerken yarığı fark edip beni aradı. Bu bahçeyi böyle görünce çok üzüldüm ve korktum. Düşünüyorum burada bir ev olsaydı ne olurdu acaba. Bunu düşününce baya üzüldüm. Deprem sonrası yolda yarılmıştı ama aşağı inebilmek için kepçe ile yolu doldurdum. 18 dönümlük tarlamın ucu ikiye bölündü. Bunun çözümünü ise çevreme danışıp neler yapabilirim diye öğreneceğim. Kimi arkadaşlar buranın sağını ve solunu kapatıp havuz yap. Burada su biriktirip tarlanı sularsın diyorlar. Ben de daha kesin bir karar vermedim. Buraya ilk gördüğümde çok tedirgin oldum. Yarılan yerde sanki duvarlar örülmüş. Sağında ve solunda duvarlar var. Nar ağacı düşüp havada kalmış. Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor” dedi.Depremden sonra çok sayıda ziyaretçi tarafından gidilen arazi bölgede popüler hale geldi. Bölge halkı depremin yıkıcı etkisinin büyüklüğünü gözleri ile gördüklerini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/72-kisiye-mezar-olan-grand-isias-hotelin-yeni-bilirkisi-raporu-deprem-yonetmeligine-gore-yapilsaydi-1089841655.html

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