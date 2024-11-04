Bülent Arınç, bak hafıza

'Durumun daha da acil olduğunu buradan kamuoyuna bir kez daha söylemek istiyorum. Ağaç kesimi çok büyük bir hızla devam ediyor, sessiz kalmamak lazım. Kazdağları'nda büyük buluşma adıyla cumartesi günü tüm Türkiye kamuoyuna büyük bir çağrı yaptık. Herkesi Bayramiç'in Hacıbekirler köyüne, bu katliamı durdurmaya davet ediyoruz. Durum çok ciddi. Asırlık ağaçları kesmiş durumdalar. 520 hektarlık ormanlık bir alan ÇED kapsamında ve durduramazsak ne yazık ki yüz binlerce ağaç, 520 hektar orman alanı, içindeki ekosistemle beraber katledilecek. Kazdağı'nda şu anda Cengiz Holding var fakat Cengiz Holding dışında da çok sayıda şirket var. Eğer biz şimdi Cengiz Holding'e geçit verirsek arkası daha hızlı gelecek. Kazdağları çok önemli bir ekosistem. Oksijen cenneti. Endemik bitkileriyle, Kazdığı köknarıyla, içerisindeki bütün değerleriyle, bütün canlıları ile çok önemli bir ekosistem. Yalnız Türkiye için değil dünya için de çok önemli bir ekosistem. Kazdağları bu bölgenin yaşam kaynağı. Vatandaşın geçim kaynağı. Bir yandan da bölgenin su toplama havzası'