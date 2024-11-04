Bülent Arınç, bak hafıza
17:33 04.11.2024 (güncellendi: 09:55 05.11.2024)
Abone ol
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün gazeteci Metin Yoksu, Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ve gazeteci Savash Porgham konuk oldu. Programda kayyum atanan belediyelerdeki durum, Kazdağı'ndaki ağaç kesimi ve İran'da genç bir kadın tarafından gerçekleştirilen protesto gösterisi konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün gazeteci Metin Yoksu, Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ve gazeteci Savash Porgham konuk oldu.
Batman'da neler oldu?
Yoksu, il belediyesine kayyum atanan Batman'da yaşananları aktardı. Yoksu şunları söyledi
'Kent içerisinde yürüyüşler yapılıyor. Batman Belediyesi önünde binlerce kişi toplandı ve tam o lokasyonda polis tarafından bir müdahale gerçekleştirildi. Son müdahalede çok sayıda kişi gözaltına alındı ve yaralananlar oldu. Yerde sürüklenen insanlar Batman Belediyesi'nin bulunduğu alana doğru sürüklenerek götürüldü. Şu anda protestolar devam ediyor. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi, DEM Partililer ve Batmanlıların yaptığı yürüyüşlerin bulunduğu lokasyonlarda takip ediyor. Şu anda kent trafiği durdu. Hizmet binası ve belediye binası, kentin en işlek caddesi olan Diyarbakır Caddesi üzerinde ve müdahale sonrasında burada bulunan insanlar, Atatürk Parkı ve kent çıkışına doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık bir, bir buçuk saattir milletvekilleri öncülüğünde bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Polis ve çevik kuvvet ekipleri milletvekillerinin önünü kapattı'
Kazdağı'ndaki ağaç kesimi hız kesmiyor
Doğan ise Kazdağı'ndaki ağaç kesiminin hızla devam ettiğini bildirdi. Doğan şu ifadeleri kullandı
'Durumun daha da acil olduğunu buradan kamuoyuna bir kez daha söylemek istiyorum. Ağaç kesimi çok büyük bir hızla devam ediyor, sessiz kalmamak lazım. Kazdağları'nda büyük buluşma adıyla cumartesi günü tüm Türkiye kamuoyuna büyük bir çağrı yaptık. Herkesi Bayramiç'in Hacıbekirler köyüne, bu katliamı durdurmaya davet ediyoruz. Durum çok ciddi. Asırlık ağaçları kesmiş durumdalar. 520 hektarlık ormanlık bir alan ÇED kapsamında ve durduramazsak ne yazık ki yüz binlerce ağaç, 520 hektar orman alanı, içindeki ekosistemle beraber katledilecek. Kazdağı'nda şu anda Cengiz Holding var fakat Cengiz Holding dışında da çok sayıda şirket var. Eğer biz şimdi Cengiz Holding'e geçit verirsek arkası daha hızlı gelecek. Kazdağları çok önemli bir ekosistem. Oksijen cenneti. Endemik bitkileriyle, Kazdığı köknarıyla, içerisindeki bütün değerleriyle, bütün canlıları ile çok önemli bir ekosistem. Yalnız Türkiye için değil dünya için de çok önemli bir ekosistem. Kazdağları bu bölgenin yaşam kaynağı. Vatandaşın geçim kaynağı. Bir yandan da bölgenin su toplama havzası'
İran'daki protesto ne anlama geliyor?
Porgham ise, İran'da üniversite öğrencisi bir kadının soyunarak gerçekleştirdiği ve çok ses getiren protesto gösterisini anlattı. Porgham şunları söyledi
'Bu hanımefendi Fransızca 7'inci dönem öğrencisi. Bu hanımefendiye kampüs içerisinde, kıyafetinden dolayı oradaki görevliler bir müdahalede bulunuyorlar ve arbedede elbisesi yırtılıyor. Bunun üzerine bu hanımefendi bir protesto gösterisi yapıyor ve tüm kıyafetlerini çıkartıyor. Böylesi bir protesto İran için gerçekten çok önemli bir eşik. İlk kez böylesi bir protesto ile karşı karşıyayız. İran devlet aygıtı, ilk andan itibaren bu hanımefendinin akıl hastası olduğunu yaydı ancak böylesi bir eylemi yalnızca akıl sağlığına bağlayıp itibarsızlaştırırsak bu hanımefendiye yapılan itibar suikastına çanak tutmuş oluruz. İran kadınları çok uzun zamandır, özellikle Mahsa Amani'nin katledilmesinden sonra çok önemli bir psikolojik eşiği aştılar. Bu hanımefendi, yaptığı bu eylemle 'molla çıplak' demiş oldu. Rejimin dayatmasını ve baskısını karşısına aldı. İranlı kadınlar yıllardır dayatmalarla, baskılarla, kendi kişiliklerine edilen hakaretlerle karşı karşıya kaldılar'