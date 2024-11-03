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Yunanistan'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Yunanistan'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da saat 20:03 civarı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
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yunanistan, son dakika, deprem, kandilli rasathanesi
yunanistan, son dakika, deprem, kandilli rasathanesi

Yunanistan'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

21:27 03.11.2024 (güncellendi: 22:03 03.11.2024)
© AASon dakika deprem
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AA
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Yunanistan'da saat 20:03 civarı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ediyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Yunanistan'da 21:04'te 3.1 büyüklüğünde ve 21:23'te 3.0 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.
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