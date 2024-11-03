https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/malatyada-42-buyuklugunde-deprem-1089970364.html

Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı saat 01.58'de yerin 10.52... 03.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-03T02:34+0300

2024-11-03T02:34+0300

2024-11-03T02:49+0300

son depremler

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

malatya

malatya valiliği

battalgazi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8bd7946ecbd484a7072b21c2c00e696d.jpg

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.AFAD'ın X paylaşımı:

malatya

battalgazi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem son dakika, deprem mi oldu, son depremler, malatya deprem, battalgazi deprem