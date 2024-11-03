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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı saat 01.58'de yerin 10.52... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.AFAD'ın X paylaşımı:
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deprem son dakika, deprem mi oldu, son depremler, malatya deprem, battalgazi deprem

Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

02:34 03.11.2024 (güncellendi: 02:49 03.11.2024)
© AASon dakika deprem
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2024
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı saat 01.58'de yerin 10.52 km altında yaşanırken henüz can ve mal kaybı hakkında veri paylaşılmadı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.
AFAD'ın X paylaşımı:
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