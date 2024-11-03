https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/malatyada-42-buyuklugunde-deprem-1089970364.html
Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı saat 01.58'de yerin 10.52... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T02:34+0300
2024-11-03T02:34+0300
2024-11-03T02:49+0300
son depremler
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
malatya
malatya valiliği
battalgazi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8bd7946ecbd484a7072b21c2c00e696d.jpg
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.AFAD'ın X paylaşımı:
malatya
battalgazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ca35f53fa4eda634e031d80e322edd7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem son dakika, deprem mi oldu, son depremler, malatya deprem, battalgazi deprem
deprem son dakika, deprem mi oldu, son depremler, malatya deprem, battalgazi deprem
Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
02:34 03.11.2024 (güncellendi: 02:49 03.11.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı saat 01.58'de yerin 10.52 km altında yaşanırken henüz can ve mal kaybı hakkında veri paylaşılmadı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.