https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/istanbul-toplu-ulasim-sisteminde-turkiye-kart-donemi-basliyor-1089976774.html
'Türkiye Kart' dönemi başlıyor: Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar?
'Türkiye Kart' dönemi başlıyor: Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar?
Sputnik Türkiye
İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattında... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T13:48+0300
2024-11-03T13:48+0300
2024-11-03T13:48+0300
türkiye
türkiye kart
türkiye kart
türkiye kart
istanbul
abdulkadir uraloğlu
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İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni bir uygulamaya geçiliyor.Türkiye Kart uygulaması nerede başlıyor?Karar 31 Ekim tarihinde İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) alındı. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda Türkiye Kart uygulaması devreye alınıyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu hatlarda Türkiye Kart ile vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.Uraloğlu “Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te de çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.BELBİM teknik çalışmaları tamamlanacakTürkiye Kart uygulamasının başlaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM tarafından teknik çalışmaların tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, “81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kartı’ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda kullanıma açmıştık. 2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18’e çıkartacağız.” dedi.Türkiye Kart nereden alınıyor? Türkiye Kart ücreti ne kadar?Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların, PTT iş yerlerine başvurabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT işyerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek.” ifadelerini kullandı.Türkiye Kart nedir?Ülke içinde farklı illerde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullananlar, gittikleri her yerde ayrı bir ödeme aracı edinmek zorunda kalıyor. Türkiye Kart ile anlaşma sağlanacak tüm belediyelerin, kurum/kuruluşların ulaşım araçlarında kullanılacak tek kart ürünü ile vatandaşlar aynı zamanda bankacılık işlemlerini de gerçekleştirebilecek.Ayrıca PTT'nin faaliyet alanlarında yer alan ve müşterilerce yoğun olarak kullanılan HGS, Pttcell, Kargo, Sigorta gibi ürün ve hizmetlere de kolay ve hızlı erişim sağlayacaktır. Bununla birlikte PTT'nin mevcut yaygın işyeri ve alternatif işlem kanalları ile hem ürüne hem de ürün ile ilgili işlemlere kolayca erişim sağlanabilecek.Toplu taşımada ve bankacılık hizmetlerinde fiziksel olarak kullanılacak kartların, geliştirilecek olan Türkiye Kart mobil uygulamasına entegre edilmesi ile mobil üzerinden bankacılık, ulaşım ve online bakiye yükleme işlemleri gerçekleştirilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221129/turkiye-nufusunun-yaklasik-yuzde-85i-cipli-kimlik-kartina-gecti-1063953445.html
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türkiye kart başvurusu 2024, türkiye kart nedir, başvuru nasıl yapılır? türkiye kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar? türkiye kart ücreti, türkiye kart başvuru
türkiye kart başvurusu 2024, türkiye kart nedir, başvuru nasıl yapılır? türkiye kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar? türkiye kart ücreti, türkiye kart başvuru
'Türkiye Kart' dönemi başlıyor: Türkiye Kart hangi illerde geçerli, ücreti ne kadar?
İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattında Türkiye Kart uygulamasına geçiliyor.
İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni bir uygulamaya geçiliyor.
Türkiye Kart uygulaması nerede başlıyor?
Karar 31 Ekim tarihinde İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) alındı. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nda Türkiye Kart uygulaması devreye alınıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu hatlarda Türkiye Kart ile vatandaşlarımıza entegre bir toplu taşıma sistemi sunarak ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.
Uraloğlu “Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN başta olmak üzere Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep’te de çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.
BELBİM teknik çalışmaları tamamlanacak
Türkiye Kart uygulamasının başlaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM tarafından teknik çalışmaların tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, “81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kartı’ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda kullanıma açmıştık. 2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18’e çıkartacağız.” dedi.
Türkiye Kart nereden alınıyor? Türkiye Kart ücreti ne kadar?
Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların, PTT iş yerlerine başvurabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT işyerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid için ise 60 lira gibi sembolik bir rakam ödeyecek.” ifadelerini kullandı.
Ülke içinde farklı illerde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullananlar, gittikleri her yerde ayrı bir ödeme aracı edinmek zorunda kalıyor. Türkiye Kart ile anlaşma sağlanacak tüm belediyelerin, kurum/kuruluşların ulaşım araçlarında kullanılacak tek kart ürünü ile vatandaşlar aynı zamanda bankacılık işlemlerini de gerçekleştirebilecek.
Ayrıca PTT'nin faaliyet alanlarında yer alan ve müşterilerce yoğun olarak kullanılan HGS, Pttcell, Kargo, Sigorta gibi ürün ve hizmetlere de kolay ve hızlı erişim sağlayacaktır. Bununla birlikte PTT'nin mevcut yaygın işyeri ve alternatif işlem kanalları ile hem ürüne hem de ürün ile ilgili işlemlere kolayca erişim sağlanabilecek.
Toplu taşımada ve bankacılık hizmetlerinde fiziksel olarak kullanılacak kartların, geliştirilecek olan Türkiye Kart mobil uygulamasına entegre edilmesi ile mobil üzerinden bankacılık, ulaşım ve online bakiye yükleme işlemleri gerçekleştirilebilecek.