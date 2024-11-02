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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/yarin-istanbul-maratonu-nedeniyle-bazi-tramvay-seferleri-yapilamayacak-hangi-duraklar-kapali--1089954543.html
Yarın İstanbul Maratonu nedeniyle bazı tramvay seferleri yapılamayacak: Hangi duraklar kapalı?
Yarın İstanbul Maratonu nedeniyle bazı tramvay seferleri yapılamayacak: Hangi duraklar kapalı?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek 46. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı duraklar arasında tramvay seferleri yapılamayacağı duyuruldu. Yarın hangi duraklar... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T12:08+0300
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yaşam
istanbul maratonu
kapalı yollar
tramvay
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, İstanbul Maratonu nedeniyle yarın 07.00'den 17.00'ye kadar sadece Beyazıt-Bağcılar arasında sefer yapacak.Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın 46. İstanbul Maratonu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.Açıklamada, maratona katılacak kişilerin yarın saat 17.00'ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek İBB ulaşım hatlarını ücretsiz kullanabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/istanbullular-pazar-gunu-bu-yollara-dikkat-46-istanbul-maratonu-nedeniyle-bazi-yollar-trafige-1089926525.html
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istanbul maratonu, kapalı yollar, tramvay, metro istanbul
istanbul maratonu, kapalı yollar, tramvay, metro istanbul

Yarın İstanbul Maratonu nedeniyle bazı tramvay seferleri yapılamayacak: Hangi duraklar kapalı?

12:08 02.11.2024
© AABağcılar'da raydan çıkan tramvay
Bağcılar'da raydan çıkan tramvay - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© AA
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İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek 46. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı duraklar arasında tramvay seferleri yapılamayacağı duyuruldu. Yarın hangi duraklar kapalı? Seferler ne zaman normale dönecek?
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, İstanbul Maratonu nedeniyle yarın 07.00'den 17.00'ye kadar sadece Beyazıt-Bağcılar arasında sefer yapacak.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın 46. İstanbul Maratonu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin saat 07.00'den 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.
Açıklamada, maratona katılacak kişilerin yarın saat 17.00'ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek İBB ulaşım hatlarını ücretsiz kullanabileceği belirtildi.
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YAŞAM
İstanbullular pazar günü bu yollara dikkat: 46. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılıyor
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