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Otogaza zam geldi: Benzin ve motorine indirim var mı?
Otogaza zam geldi: Benzin ve motorine indirim var mı?
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişikler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Otogaz (LPG), benzin ve motorinde fiyatlar değişti... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T09:58+0300
2024-11-02T09:58+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
lpg
otogaz
akaryakıt zammı
indirim
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Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. Gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına 71 kuruş zam yapıldı. Benzin ve motorinde de indirime gidildi. Benzinin litre fiyatına 10 kuruş, motorinin litre fiyatına 12 kuruşluk indirim yapıldı. Akaryakıttaki zam ve indirim güncel pompa satış fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.84 TLMotorin litre fiyatı: 42.81 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.72 TLMotorin litre fiyatı: 42.75 TLLPG litre fiyatı: 25.49TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.26 TLMotorin litre fiyatı: 43.36 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.70 TLMotorin litre fiyatı: 43.85 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TL
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benzin, benzin fiyatları, motorin, lpg, otogaz, akaryakıt zammı, indirim
benzin, benzin fiyatları, motorin, lpg, otogaz, akaryakıt zammı, indirim

Otogaza zam geldi: Benzin ve motorine indirim var mı?

09:58 02.11.2024
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişikler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Otogaz (LPG), benzin ve motorinde fiyatlar değişti. Otogaz fiyatlarına 71 kuruş zam yapılırken benzin ve motorine de indirim geldi. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin ve motorine ne kadar indirim geldi?
Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. Gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına 71 kuruş zam yapıldı. Benzin ve motorinde de indirime gidildi. Benzinin litre fiyatına 10 kuruş, motorinin litre fiyatına 12 kuruşluk indirim yapıldı. Akaryakıttaki zam ve indirim güncel pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.84 TL
Motorin litre fiyatı: 42.81 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.72 TL
Motorin litre fiyatı: 42.75 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.26 TL
Motorin litre fiyatı: 43.36 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.70 TL
Motorin litre fiyatı: 43.85 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
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