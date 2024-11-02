https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/otogaza-zam-geldi-benzin-ve-motorine-indirim-var-mi-1089951518.html

Otogaza zam geldi: Benzin ve motorine indirim var mı?

Otogaza zam geldi: Benzin ve motorine indirim var mı?

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişikler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Otogaz (LPG), benzin ve motorinde fiyatlar değişti... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T09:58+0300

2024-11-02T09:58+0300

2024-11-02T09:58+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

lpg

otogaz

akaryakıt zammı

indirim

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Akaryakıtta fiyatlar bir kez daha değişti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. Gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına 71 kuruş zam yapıldı. Benzin ve motorinde de indirime gidildi. Benzinin litre fiyatına 10 kuruş, motorinin litre fiyatına 12 kuruşluk indirim yapıldı. Akaryakıttaki zam ve indirim güncel pompa satış fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.84 TLMotorin litre fiyatı: 42.81 TLLPG litre fiyatı: 26.03 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42.72 TLMotorin litre fiyatı: 42.75 TLLPG litre fiyatı: 25.49TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.26 TLMotorin litre fiyatı: 43.36 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.70 TLMotorin litre fiyatı: 43.85 TLLPG litre fiyatı: 26.04 TL

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benzin, benzin fiyatları, motorin, lpg, otogaz, akaryakıt zammı, indirim