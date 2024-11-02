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Lavrov: BRICS alternatif ödeme sistemlerine ilişkin öneriler geliştirdi
Lavrov: BRICS alternatif ödeme sistemlerine ilişkin öneriler geliştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS'in alternatif ödeme mekanizmalarına ilişkin öneriler geliştirdiğini belirtti. 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T23:15+0300
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dünya
sergey lavrov
brics
ödeme sistemi
alternatif
dolar
silah
abd
hegemonya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov uluslararası BRICS TV’ye verdiği demeçte, BRICS ülkelerinin alternatif ödeme mekanizmalarına ilişkin öneriler geliştirdiğini söyledi.Lavrov, “Bu konu Kazan'daki zirvenin ve yıl boyunca maliye bakanları ile merkez bankası başkanları arasında yapılan toplantıların gündemindeydi. Öneriler geliştirildi. Henüz nihai hale gelmiş değiller ama güvenilir, sürdürülebilir, uzun vadeli sistemler oluşturmaya başlama imkanı tanıyorlar. Bir sonraki dönem başkan olarak Brezilya'nın da bu çalışmayı sürdüreceğinden eminim” dedi.Doların küresel ekonomide giderek daha agresif bir silah olarak kullanıldığını bu nedenle buna karşı korunmak ve bu tür risklere maruz kalmayacak paralel bir uzlaştırma sistemi oluşturmak gerektiğini belirten Lavrov, “ABD’nin içinde bulunduğu çaresiz durum göz önüne alındığında, hiç kimsenin doların keyfi kullanımına karşı korunma garantisi bulunmuyor. Hegemonyanın ellerinden kayıp gittiğini hissediyorlar ve ABD bunu sürdürmek için en yasak teknikler de dahil olmak üzere her şeyi kullanmak istiyor” ifadelerini kullandı.'BRICS ülkelerinin tam üyeliği 2025 yılında değerlendirilecek'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS'e ilgi duyan ülkelerin tam üyeliği konusunun 2025 yılında ele alınacağını söyledi.Lavrov uluslararası BRICS TV'ye verdiği röportajda “Bazı ülkelerin tam üyelik istediğini daha önce de belirtmiştim. Bu konu önümüzdeki yıl içinde ele alınacak” dedi.Lavrov açıklamasında aynı zamanda ''BRICS etkinliklerine katılmak isteyen ülke sayısının otuzdan fazla olduğunu da belirterek, aynı zamanda ondan fazla devlet, birliğin potansiyel ortakları olarak BRICS üyelerinin genel desteğine sahiptir. Davetler kendilerine iletilmiştir" cümlesini kaydederek "Bir anlaşmamız var, davet edilen ülkeden bir yanıt alır almaz, bu devletin BRICS'e ortak ülke olarak katıldığı duyurulacak. Böylece BRICS'in tüm etkinliklerine katılma fırsatına sahip olacaklar” diye ekledi.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.BRICS Zirvesi 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da gerçekleştirildi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS üyelerinin ortak ülkeler listesi üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.
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sergey lavrov, brics, ödeme sistemi, alternatif, dolar, silah, abd, hegemonya, güney afrika, rusya, brezilya, çin, hindistan, kazan, vladimir putin
sergey lavrov, brics, ödeme sistemi, alternatif, dolar, silah, abd, hegemonya, güney afrika, rusya, brezilya, çin, hindistan, kazan, vladimir putin

Lavrov: BRICS alternatif ödeme sistemlerine ilişkin öneriler geliştirdi

23:15 02.11.2024 (güncellendi: 23:31 02.11.2024)
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS'in alternatif ödeme mekanizmalarına ilişkin öneriler geliştirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov uluslararası BRICS TV’ye verdiği demeçte, BRICS ülkelerinin alternatif ödeme mekanizmalarına ilişkin öneriler geliştirdiğini söyledi.
Lavrov, “Bu konu Kazan'daki zirvenin ve yıl boyunca maliye bakanları ile merkez bankası başkanları arasında yapılan toplantıların gündemindeydi. Öneriler geliştirildi. Henüz nihai hale gelmiş değiller ama güvenilir, sürdürülebilir, uzun vadeli sistemler oluşturmaya başlama imkanı tanıyorlar. Bir sonraki dönem başkan olarak Brezilya'nın da bu çalışmayı sürdüreceğinden eminim” dedi.
Doların küresel ekonomide giderek daha agresif bir silah olarak kullanıldığını bu nedenle buna karşı korunmak ve bu tür risklere maruz kalmayacak paralel bir uzlaştırma sistemi oluşturmak gerektiğini belirten Lavrov, “ABD’nin içinde bulunduğu çaresiz durum göz önüne alındığında, hiç kimsenin doların keyfi kullanımına karşı korunma garantisi bulunmuyor. Hegemonyanın ellerinden kayıp gittiğini hissediyorlar ve ABD bunu sürdürmek için en yasak teknikler de dahil olmak üzere her şeyi kullanmak istiyor” ifadelerini kullandı.

'BRICS ülkelerinin tam üyeliği 2025 yılında değerlendirilecek'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS'e ilgi duyan ülkelerin tam üyeliği konusunun 2025 yılında ele alınacağını söyledi.
Lavrov uluslararası BRICS TV'ye verdiği röportajda “Bazı ülkelerin tam üyelik istediğini daha önce de belirtmiştim. Bu konu önümüzdeki yıl içinde ele alınacak” dedi.
Lavrov açıklamasında aynı zamanda ''BRICS etkinliklerine katılmak isteyen ülke sayısının otuzdan fazla olduğunu da belirterek, aynı zamanda ondan fazla devlet, birliğin potansiyel ortakları olarak BRICS üyelerinin genel desteğine sahiptir. Davetler kendilerine iletilmiştir" cümlesini kaydederek "Bir anlaşmamız var, davet edilen ülkeden bir yanıt alır almaz, bu devletin BRICS'e ortak ülke olarak katıldığı duyurulacak. Böylece BRICS'in tüm etkinliklerine katılma fırsatına sahip olacaklar” diye ekledi.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
BRICS Zirvesi 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da gerçekleştirildi. Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS üyelerinin ortak ülkeler listesi üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
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