https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/issizlik-maasina-ne-kadar-zam-yapilacak-sgk-uzmani-asgari-ucreti-hesaplayarak-rakam-verdi-1089950103.html

İşsizlik maaşına ne kadar zam yapılacak? SGK uzmanı asgari ücreti hesaplayarak rakam verdi

İşsizlik maaşına ne kadar zam yapılacak? SGK uzmanı asgari ücreti hesaplayarak rakam verdi

Sputnik Türkiye

Asgari ücrete yapılacak zam, işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kaleme etki edecek. En çok... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T08:00+0300

2024-11-02T08:00+0300

2024-11-02T08:00+0300

ekonomi

işsizlik

işsizlik maaşı

asgari ücret

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Yeni asgari ücret yaklaşık doğrudan milyonlarca çalışanı etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da toplumun tamamına yakınını ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretten etkilenecek kalemlerin başında ise işsizlik maaşı geliyor. 2025 asgari ücret zammına göre işsizlik maaşı belirlenecek. Hem asgari ücret hem de işsizlik maaşı için tahminler gelmeye devam ediyor.İşsizlik maaşı ne kadar artacak?SGK uzmanı İsa Karakaş, bugünkü yazısında yılbaşında işsizlik maaşının ne kadar artacağını hesapladı. İşszilik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. SGK uzmanı yazısında, "Yasa gereği işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemeyeceği için sigortalı işsizin ödeneğe esas kazançları ne kadar yüksek olursa olsun en yüksek ödenek olan 15 bin 880,54 TL tutarında ödenek verilmektedir. Hâlen uygulanmakta olan bu ödenek taban ve tavanı yılbaşından itibaren asgari ücrete yapılacak güncelleme oranında değişecektir" ifadelerine yer verdi. Asgari ücret ne kadar olacak?SGK uzmanı yazısında 2025 asgari ücreti için tahminine şöyle yer verdi:Buna göre, yılbaşından itibaren işsizlik ödeneğinin en alt ve en üst sınırlarında tahmini yüzde 35 oranında artışın kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. Asgari ücretten çalışanların işsizlik ödeneğinin 7 bin 940 TL’den 10 bin 720 TL’ye kadar, çalışırken prime esas kazançları yüksek olanların ise en fazla alacakları ödenek miktarı da 15 bin 880 TL’den 21 bin 438 TL’ye kadar yükselmesi muhtemeldir."

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işsizlik, işsizlik maaşı, asgari ücret, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)