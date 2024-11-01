https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/yeni-chp-partisi-kuracagi-konusulan-asli-baykal-iddialara-ilk-kez-yanit-verdi-1089945951.html
'Yeni CHP Partisi' kuracağı konuşulan Aslı Baykal iddialara ilk kez yanıt verdi
'Yeni CHP Partisi' kuracağı konuşulan Aslı Baykal iddialara ilk kez yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yeni parti kuracağı konuşulan eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal canlı... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T23:14+0300
2024-11-01T23:14+0300
2024-11-01T23:15+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
deniz baykal
aslı baykal ataman
parti
siyasi parti
meclis
televizyon
röportaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/10/1043039375_3:0:1159:650_1920x0_80_0_0_b058b2c8ce8bd246055531afc17457f7.png
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Yeni CHP Partisi isimli parti kurmayacağını canlı yayında açıkladı.Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın 'Yeni CHP Partisi' isimli parti kuracağı iddia edilmişti. TV100'de yayınlanan 'Doğru Yorum' programında konuşan Aslı Baykal iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ancak siyasete sıcak baktığını partilerden teklif beklediğini belirtti. Aslı Baykal ''Parti kurmayacağım ama bir harekete ihtiyaç var'' dedi.Aslı Baykal kimdir?CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı olarak dünyaya gelen Aslı Baykal 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde babasının vefatından sonra muhalif kimliği ile tanınan Aslı Baykal basında pek çok kez gündeme geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230410/asli-baykal-ak-partiden-aday-oldu-mu-1069460512.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/10/1043039375_148:0:1015:650_1920x0_80_0_0_ec98568732e28a76f77626aa75a43de7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aslı baykal parti, aslı baykal kimdir, aslı baykal ak parti
aslı baykal parti, aslı baykal kimdir, aslı baykal ak parti
'Yeni CHP Partisi' kuracağı konuşulan Aslı Baykal iddialara ilk kez yanıt verdi
23:14 01.11.2024 (güncellendi: 23:15 01.11.2024)
Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yeni parti kuracağı konuşulan eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal canlı yayında açıklamalarda bulundu. 'Yeni CHP Partisi' isimli parti iddialarının asılsız olduğunu ve parti kurmayacağını ancak siyasi partilerin tekliflerine açık olduğunu söyledi.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Yeni CHP Partisi isimli parti kurmayacağını canlı yayında açıkladı.
Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın 'Yeni CHP Partisi' isimli parti kuracağı iddia edilmişti. TV100'de yayınlanan 'Doğru Yorum' programında konuşan Aslı Baykal iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ancak siyasete sıcak baktığını partilerden teklif beklediğini belirtti. Aslı Baykal ''Parti kurmayacağım ama bir harekete ihtiyaç var'' dedi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı olarak dünyaya gelen Aslı Baykal 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde babasının vefatından sonra muhalif kimliği ile tanınan Aslı Baykal basında pek çok kez gündeme geldi.