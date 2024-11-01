https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/yeni-chp-partisi-kuracagi-konusulan-asli-baykal-iddialara-ilk-kez-yanit-verdi-1089945951.html

'Yeni CHP Partisi' kuracağı konuşulan Aslı Baykal iddialara ilk kez yanıt verdi

'Yeni CHP Partisi' kuracağı konuşulan Aslı Baykal iddialara ilk kez yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yeni parti kuracağı konuşulan eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal canlı... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T23:14+0300

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politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

deniz baykal

aslı baykal ataman

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meclis

televizyon

röportaj

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Yeni CHP Partisi isimli parti kurmayacağını canlı yayında açıkladı.Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın 'Yeni CHP Partisi' isimli parti kuracağı iddia edilmişti. TV100'de yayınlanan 'Doğru Yorum' programında konuşan Aslı Baykal iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ancak siyasete sıcak baktığını partilerden teklif beklediğini belirtti. Aslı Baykal ''Parti kurmayacağım ama bir harekete ihtiyaç var'' dedi.Aslı Baykal kimdir?CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı olarak dünyaya gelen Aslı Baykal 1965 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde babasının vefatından sonra muhalif kimliği ile tanınan Aslı Baykal basında pek çok kez gündeme geldi.

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