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Türkiye'de yıllar sonra gündem oldu: Cem Uzan'ın borcu ilk kez açıklandı
Türkiye'de yıllar sonra gündem oldu: Cem Uzan'ın borcu ilk kez açıklandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 5 milyon lira üzeri vergi borcu bulunan şirket ve iş insanlarının ismini ikinci kez paylaştı. Yeni listede... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T17:41+0300
2024-11-01T17:41+0300
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Hazine ve Maliye Bakanlığı iş insanı Cem Uzan'ın borcunun 907 milyon lira olduğunu duyurdu.Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 5 milyon lira üzeri vergi borcu bulunan şirket ve iş insanlarının ismini 1 Kasım tarihinde resmi sitesinde duyurdu. 36 bin 806 vergi mükellefinin bulunduğu listede eski Genç Parti lideri Cem Uzan da yer aldı. Fransa'da yaşayan iş insanı Cem Uzan 907 milyon lira vergi borcu ile 39.sırada bulunurken aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından cevap vermemesi kullanıcıların tepkisine neden oldu.Cem Uzan kimdir?1960 yılında dünyaya gelen Cem Uzan, Türkiye'de pek çok şirketin kuruluşunda öncü oldu. Genç Parti ile siyasete atılan Cem Uzan mazotun 1 TL olacağını, fındığın 8 TL'ye çıkarılacağı vaatleri ile gündem olmuştu. Giydiği beyaz gömleği ile girdiği ilk seçimde 2 milyon 500 bin oy alarak başarılı bir performans sergilemişti. Ancak ardından gelen davalar nedeniyle Fransa'da yaşamaya başlamıştı. İş insanı Galatasaray sevgisi ile tanınır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230818/cem-uzan-monacoda-100-bin-euro-odullu-parti-duzenliyor-vizeniz-benden-basvurular-basladi-1074742638.html
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Türkiye'de yıllar sonra gündem oldu: Cem Uzan'ın borcu ilk kez açıklandı

17:41 01.11.2024
© AACem Uzan
Cem Uzan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 5 milyon lira üzeri vergi borcu bulunan şirket ve iş insanlarının ismini ikinci kez paylaştı. Yeni listede iş insanları arasında Fransa'da yaşayan Cem Uzan dikkat çekti. Genç Parti eski lideri Cem Uzan listede 39.sırada 907 milyon lira borçla yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı iş insanı Cem Uzan'ın borcunun 907 milyon lira olduğunu duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 5 milyon lira üzeri vergi borcu bulunan şirket ve iş insanlarının ismini 1 Kasım tarihinde resmi sitesinde duyurdu. 36 bin 806 vergi mükellefinin bulunduğu listede eski Genç Parti lideri Cem Uzan da yer aldı. Fransa'da yaşayan iş insanı Cem Uzan 907 milyon lira vergi borcu ile 39.sırada bulunurken aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından cevap vermemesi kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Cem Uzan kimdir?

1960 yılında dünyaya gelen Cem Uzan, Türkiye'de pek çok şirketin kuruluşunda öncü oldu. Genç Parti ile siyasete atılan Cem Uzan mazotun 1 TL olacağını, fındığın 8 TL'ye çıkarılacağı vaatleri ile gündem olmuştu. Giydiği beyaz gömleği ile girdiği ilk seçimde 2 milyon 500 bin oy alarak başarılı bir performans sergilemişti. Ancak ardından gelen davalar nedeniyle Fransa'da yaşamaya başlamıştı. İş insanı Galatasaray sevgisi ile tanınır.
Cem Uzan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
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