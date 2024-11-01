https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/turkiyede-yillar-sonra-gundem-oldu-cem-uzanin-borcu-ilk-kez-aciklandi-1089938986.html

Türkiye'de yıllar sonra gündem oldu: Cem Uzan'ın borcu ilk kez açıklandı

Türkiye'de yıllar sonra gündem oldu: Cem Uzan'ın borcu ilk kez açıklandı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 5 milyon lira üzeri vergi borcu bulunan şirket ve iş insanlarının ismini ikinci kez paylaştı. Yeni listede... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T17:41+0300

2024-11-01T17:41+0300

2024-11-01T17:41+0300

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanlığı iş insanı Cem Uzan'ın borcunun 907 milyon lira olduğunu duyurdu.Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 5 milyon lira üzeri vergi borcu bulunan şirket ve iş insanlarının ismini 1 Kasım tarihinde resmi sitesinde duyurdu. 36 bin 806 vergi mükellefinin bulunduğu listede eski Genç Parti lideri Cem Uzan da yer aldı. Fransa'da yaşayan iş insanı Cem Uzan 907 milyon lira vergi borcu ile 39.sırada bulunurken aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından cevap vermemesi kullanıcıların tepkisine neden oldu.Cem Uzan kimdir?1960 yılında dünyaya gelen Cem Uzan, Türkiye'de pek çok şirketin kuruluşunda öncü oldu. Genç Parti ile siyasete atılan Cem Uzan mazotun 1 TL olacağını, fındığın 8 TL'ye çıkarılacağı vaatleri ile gündem olmuştu. Giydiği beyaz gömleği ile girdiği ilk seçimde 2 milyon 500 bin oy alarak başarılı bir performans sergilemişti. Ancak ardından gelen davalar nedeniyle Fransa'da yaşamaya başlamıştı. İş insanı Galatasaray sevgisi ile tanınır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230818/cem-uzan-monacoda-100-bin-euro-odullu-parti-duzenliyor-vizeniz-benden-basvurular-basladi-1074742638.html

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