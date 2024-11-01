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Tüketici dernekleri uyardı: 'Biriken para puanlarınızı 31 Aralık'tan önce kullanın yoksa silinebilir'
Tüketici dernekleri uyardı: 'Biriken para puanlarınızı 31 Aralık'tan önce kullanın yoksa silinebilir'
Sputnik Türkiye
Firmaların sadakat kartlarında biriken puan ve paraların 31 Aralık sonrasında silebileceğini belirten tüketici dernekleri uyardı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T13:43+0300
2024-11-01T13:43+0300
ekonomi
banka kartı
sadakat kart
müşteri
alışveriş
üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili ibrahim güllü
tüketici birliği federasyonu genel başkanı mehmet bülent deniz
tüketici hakkı
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Bir çok firma 'sadakat kart' uygulamaları içerisinde kendilerinden alışveriş yapan müşterilerine para ya da puan veriyor. Bir çok kişi de bu puanları biriktirmeyi tercih ediyor. Tüketici dernekleri ise, bazı firmaların 31 Aralık'ta bu puanları silebileceğini belirterek, "Biriken puanlarınızı kullanmayı unutmayın' uyarısı yaptı. Bu uygulamanın bazı kredi kartlarında da geçerli olduğunun altı çizildiEtik bir davranış değil ama uygulanıyorTüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartlarda biriken puanlar ve liraların kullanma tarihlerinin yıl sonunun yaklaşmasıyla kullanılması gerektiğini hatırlattı.Tüketicilere, firmalardan aldıkları sadakat kartlarda biriken puanlarını yılın son 2 ayında kullanmalarına yönelik uyarıda bulunan Deniz şunları söyledi: Deniz, yıllardır bu konuyla ilgili çağrıda bulunduklarını belirterek, "Firmaların çoğu yine 31 Aralık itibarıyla kartlarda biriken puanlar kullanılmadıysa silmeyi tercih ediyorlar. Bu anlamda tüketicilerin bu aralar yapacakları alışverişlerde kredi kartı veya firmalardan aldıkları sadakat kartlarındaki puanlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.Söz konusu para puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğunu dile getiren Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:İşletmeler bu tür uygulamalardan vazgeçmeliTüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü de her yıl sonu itibarıyla sadakat kartlardaki para puanların, uçuş millerinin sıfırlandığını hatırlatarak, "Birçok işletmenin bunu yaptığını düşünüyoruz. Bu uygulamayı sıfırlanma eyleminin etik olmadığı, tüketici açısından kazanılan hakların geri alınması gibi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu kazanılmış bir haktır." diye konuştu.Güllü, ancak kartın verildiği sırada her yıl sonunda para puanların sıfırlandığına yönelik uyarı yapılıyorsa bir haklılık payının olabileceğini söyleyerek, "Ama böyle yapılmış olsa bile kazanılmış haklar tek taraflı olarak geri alınamaz. Bu açıdan işletmeler bu tür uygulamalardan vazgeçmeli. Bunu etik dışı, ahilik anlayışına aykırı bir uygulama olarak değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.Tüketicilere para puanları kullanmaları yönünde uyarıda bulunan Güllü, sözlerini şöyle tamamladı:
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Tüketici dernekleri uyardı: 'Biriken para puanlarınızı 31 Aralık'tan önce kullanın yoksa silinebilir'

13:43 01.11.2024
© İHA / DAN PELEDkart - kredi kartı
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA / DAN PELED
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Firmaların sadakat kartlarında biriken puan ve paraların 31 Aralık sonrasında silebileceğini belirten tüketici dernekleri uyardı.
Bir çok firma 'sadakat kart' uygulamaları içerisinde kendilerinden alışveriş yapan müşterilerine para ya da puan veriyor. Bir çok kişi de bu puanları biriktirmeyi tercih ediyor. Tüketici dernekleri ise, bazı firmaların 31 Aralık'ta bu puanları silebileceğini belirterek, "Biriken puanlarınızı kullanmayı unutmayın' uyarısı yaptı. Bu uygulamanın bazı kredi kartlarında da geçerli olduğunun altı çizildi

Etik bir davranış değil ama uygulanıyor

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartlarda biriken puanlar ve liraların kullanma tarihlerinin yıl sonunun yaklaşmasıyla kullanılması gerektiğini hatırlattı.
Tüketicilere, firmalardan aldıkları sadakat kartlarda biriken puanlarını yılın son 2 ayında kullanmalarına yönelik uyarıda bulunan Deniz şunları söyledi:

"Aynı şekilde kredi kartlarında biriken puanların da harcanması gerektiği uyarısında bulunuyoruz. Çünkü yıl başıyla sınırlı olarak bu uygulama devam ediyor. Biz bu uygulamanın yanlış olduğu görüşündeyiz. Sadakat kartlarda biriken puanların belirli bir tarihe kadar kullanılması zorunluluğu, tüketiciyi zorlayan ve haksız bir durum."

Deniz, yıllardır bu konuyla ilgili çağrıda bulunduklarını belirterek, "Firmaların çoğu yine 31 Aralık itibarıyla kartlarda biriken puanlar kullanılmadıysa silmeyi tercih ediyorlar. Bu anlamda tüketicilerin bu aralar yapacakları alışverişlerde kredi kartı veya firmalardan aldıkları sadakat kartlarındaki puanlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Söz konusu para puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğunu dile getiren Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tüketici uzun zaman size sadakat göstermiş, alışveriş yapmış, puan biriktirmiş. Bunu 31 Aralık ile sınırlandırmak etik ve tüketici odaklı bir yaklaşım değil. Bu dönemde tüketicileri yapacakları harcamalarda olabildiğince biriken para puanlarını kullanmaya davet ediyoruz."

İşletmeler bu tür uygulamalardan vazgeçmeli

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü de her yıl sonu itibarıyla sadakat kartlardaki para puanların, uçuş millerinin sıfırlandığını hatırlatarak, "Birçok işletmenin bunu yaptığını düşünüyoruz. Bu uygulamayı sıfırlanma eyleminin etik olmadığı, tüketici açısından kazanılan hakların geri alınması gibi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu kazanılmış bir haktır." diye konuştu.
Güllü, ancak kartın verildiği sırada her yıl sonunda para puanların sıfırlandığına yönelik uyarı yapılıyorsa bir haklılık payının olabileceğini söyleyerek, "Ama böyle yapılmış olsa bile kazanılmış haklar tek taraflı olarak geri alınamaz. Bu açıdan işletmeler bu tür uygulamalardan vazgeçmeli. Bunu etik dışı, ahilik anlayışına aykırı bir uygulama olarak değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.
Tüketicilere para puanları kullanmaları yönünde uyarıda bulunan Güllü, sözlerini şöyle tamamladı:
"Tüketiciler sadakat kartlarındaki puanlarını, uçuş millerini veya diğer para puan şeklindeki kazanılmış haklarını yıl sonunu beklemeden alışverişlerini yapsınlar. Eğer hakem heyetlerine başvururlarsa da bu millerin veya para puanların geri alınması söz konusu olabilir, hakem heyetinin değerlendirmesi o yönde çıkabilir. Ama biz bu risklerle karşılaşmaması adına tüketicilerin yıl sonunu beklemeden veya yıl sonuna doğru bu alışverişlerini mutlaka yapmalarını öneriyoruz."
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