https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/tuketici-dernekleri-uyardi-biriken-para-puanlarinizi-31-araliktan-once-kullanin-yoksa-silinebilir-1089927743.html

Tüketici dernekleri uyardı: 'Biriken para puanlarınızı 31 Aralık'tan önce kullanın yoksa silinebilir'

Tüketici dernekleri uyardı: 'Biriken para puanlarınızı 31 Aralık'tan önce kullanın yoksa silinebilir'

Sputnik Türkiye

Firmaların sadakat kartlarında biriken puan ve paraların 31 Aralık sonrasında silebileceğini belirten tüketici dernekleri uyardı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T13:43+0300

2024-11-01T13:43+0300

2024-11-01T13:43+0300

ekonomi

banka kartı

sadakat kart

müşteri

alışveriş

üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili ibrahim güllü

tüketici birliği federasyonu genel başkanı mehmet bülent deniz

tüketici hakkı

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Bir çok firma 'sadakat kart' uygulamaları içerisinde kendilerinden alışveriş yapan müşterilerine para ya da puan veriyor. Bir çok kişi de bu puanları biriktirmeyi tercih ediyor. Tüketici dernekleri ise, bazı firmaların 31 Aralık'ta bu puanları silebileceğini belirterek, "Biriken puanlarınızı kullanmayı unutmayın' uyarısı yaptı. Bu uygulamanın bazı kredi kartlarında da geçerli olduğunun altı çizildiEtik bir davranış değil ama uygulanıyorTüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartlarda biriken puanlar ve liraların kullanma tarihlerinin yıl sonunun yaklaşmasıyla kullanılması gerektiğini hatırlattı.Tüketicilere, firmalardan aldıkları sadakat kartlarda biriken puanlarını yılın son 2 ayında kullanmalarına yönelik uyarıda bulunan Deniz şunları söyledi: Deniz, yıllardır bu konuyla ilgili çağrıda bulunduklarını belirterek, "Firmaların çoğu yine 31 Aralık itibarıyla kartlarda biriken puanlar kullanılmadıysa silmeyi tercih ediyorlar. Bu anlamda tüketicilerin bu aralar yapacakları alışverişlerde kredi kartı veya firmalardan aldıkları sadakat kartlarındaki puanlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.Söz konusu para puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğunu dile getiren Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:İşletmeler bu tür uygulamalardan vazgeçmeliTüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü de her yıl sonu itibarıyla sadakat kartlardaki para puanların, uçuş millerinin sıfırlandığını hatırlatarak, "Birçok işletmenin bunu yaptığını düşünüyoruz. Bu uygulamayı sıfırlanma eyleminin etik olmadığı, tüketici açısından kazanılan hakların geri alınması gibi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bu kazanılmış bir haktır." diye konuştu.Güllü, ancak kartın verildiği sırada her yıl sonunda para puanların sıfırlandığına yönelik uyarı yapılıyorsa bir haklılık payının olabileceğini söyleyerek, "Ama böyle yapılmış olsa bile kazanılmış haklar tek taraflı olarak geri alınamaz. Bu açıdan işletmeler bu tür uygulamalardan vazgeçmeli. Bunu etik dışı, ahilik anlayışına aykırı bir uygulama olarak değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.Tüketicilere para puanları kullanmaları yönünde uyarıda bulunan Güllü, sözlerini şöyle tamamladı:

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