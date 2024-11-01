https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/korlukte-cigir-acan-teknoloji-goze-takilan-implant-yasal-korlerin-gorme-yetisini-gelistiriyor-1089930524.html

Körlükte çığır açan teknoloji: Göze takılan implant, yasal körlerin görme yetisini geliştiriyor

Körlükte çığır açan teknoloji: Göze takılan implant, yasal körlerin görme yetisini geliştiriyor

Sputnik Türkiye

Kaliforniya merkezli bir şirket, yasal olarak kör olan kişilerin bir tuz tanesi boyutunda bir implantla tekrar görebilmesini sağladığını bildirdi. Coğrafi... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T14:54+0300

2024-11-01T14:54+0300

2024-11-01T14:54+0300

sağlik

sağlık

teknoloji

optik atrofi

görme engelli

görme yetisi

görme bozukluğu

körlük

yasal körlük

retina atrofisi

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Klinik olarak kör olanlar, bir tuz tanesi büyüklüğünde bir implant sayesinde artık görebilecekler. Gözlerin arkasında bulunan retinadaki hassas hücrelerin ışığı daha fazla işlemek üzere beyne giden elektrik darbelerine dönüştürmesi sayesinde görülür. Yaş, hastalık veya genetik nedenlerden dolayı retina hücreleri sıklıkla bozulur. Coğrafik atrofi olan kişilerde gözler metne odaklanmakta, yüzleri tanımakta ve karanlıkta renk veya cisimleri tanımakta zorlanır. Bu hastalık özellikle gözlerin belirli şeylere odaklanmasını sağlayan merkezi görmeyi etkiler. Sonuç olarak bulanık görme gerçekleşir. Retinanın kendini yenilemesi zordur ve nakil donörlerin sayısı talebi karşılamaz. Ancak Kaliforniya merkezli Science Corporation şirketi tarafından yürütülen bir çalışmayla, yasal olarak kör olan 38 katılımcıya yedek retina gibi davranan küçük bir çip yerleştirilerek bu sorun çözüldü.PRIMAvera denemesi olarak adlandırılan bu çalışmada gönüllülere 'dijital göz' görevi gören bir kameraya sahip özel olarak tasarlanmış gözlükler takıldı. Gözlükle yakalanan görüntüler daha sonra beynin deşifre etmesi için bilgileri elektrik sinyallerine dönüştüren implante edilmiş yapay retinaya iletildi. İlk sonuçlara göre, katılımcıların göz muayene ölçeğini okuma yeteneklerinde bir artış olduğunu bulundu. Katılımcılardan bazıları, kameranın 'yakınlaştırma ve iyileştirme' işleviyle evlerinde loş ortamda daha uzun metinleri okuyabildiklerini söyledi. Şirkete göre, hastaların görme keskinliği implanttan bir yıl sonra iyileşmişti.Denemelerin devam ettiği çalışmada nihai sonuçların 2026 yılında açıklanması bekleniyor. Uzmanlar çalışmanın, yaştan kaynaklanan coğrafik atrofi için bir 'mihenk taşı' olabileceğini söylüyor. Elon Musk'ın Neuralink firmasının eski başkanı ve Science Cooperation'ın şu anki CEO'su olan Max Hodak, "Bildiğim kadarıyla, kör hastalarda akıcı bir şekilde okuma yeteneğinin kesin olarak geri kazanıldığı ilk çalışma bu" dedi.

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