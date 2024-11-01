https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/2024-motogp-dunya-sampiyonasi-valensiya-yarisi-iptal-edildi--1089945644.html
2024 MotoGP Dünya Şampiyonası Valensiya yarışı iptal edildi
2024 MotoGP Dünya Şampiyonası Valensiya yarışı iptal edildi
Sputnik Türkiye
2024 MotoGP Dünya Şampiyonası Valensiya etabı 1 Kasım tarihinde düzenlenen Güvenlik Komisyonu kararı ile iptal edildiği açıklandı. Valensiya ve MotoGP... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T22:55+0300
2024-11-01T22:55+0300
2024-11-01T22:55+0300
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İspanya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle 15-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek MotoGP yarışı iptal oldu.2024 MotoGP Dünya Şampiyonası Valensiya yarışının Güvenlik Komisyonu kararı ile başka bir ülkede yapılacağı ifade edildi. Alternatifler arasında Katar ve İspanya'nın selden etkilenmeyen bölgesinde bulunan Jerez Pisti üzerinde durulduğu açıklandı. Valensiya yetkilileri '15, 16 ve 17 Kasım'da MotoGP takvimini kapatacak olan yarış, Valensiya eyaletinde meydana gelen trajedi nedeniyle iptal edildi' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210823/2015-motogp-dunya-sampiyonu-uvey-kiz-kardesiyle-evlendi--1048258027.html
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2024 MotoGP Dünya Şampiyonası Valensiya yarışı iptal edildi
2024 MotoGP Dünya Şampiyonası Valensiya etabı 1 Kasım tarihinde düzenlenen Güvenlik Komisyonu kararı ile iptal edildiği açıklandı. Valensiya ve MotoGP yetkililerinin ortak duyurusu ile paylaşılan açıklamada 15-17 Kasım tarihlerinde İspanya'nın Valensiya kentinde yapılacak etabın sel felaketi nedeniyle yapılmayacağı belirtildi.
İspanya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle 15-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek MotoGP yarışı iptal oldu.
2024 MotoGP Dünya Şampiyonası Valensiya yarışının Güvenlik Komisyonu kararı ile başka bir ülkede yapılacağı ifade edildi. Alternatifler arasında Katar ve İspanya'nın selden etkilenmeyen bölgesinde bulunan Jerez Pisti üzerinde durulduğu açıklandı. Valensiya yetkilileri '15, 16 ve 17 Kasım'da MotoGP takvimini kapatacak olan yarış, Valensiya eyaletinde meydana gelen trajedi nedeniyle iptal edildi' dedi.