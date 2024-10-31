https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/unlu-is-insaninin-reddettigi-kizi-300-milyonluk-servetinin-ortagi-oldu-1089877030.html
Ünlü iş insanının reddettiği kızı 300 milyonluk servetinin ortağı oldu
Ünlü iş insanının reddettiği kızı 300 milyonluk servetinin ortağı oldu
Sputnik Türkiye
Evli ve 2 çocuk babası olan İzmirli iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu’nun 10 yıl önce birlikte olduğu kişiden 2015 yılında bir çocuğu oldu. Bekiroğlu, yıllar... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T10:58+0300
2024-10-31T10:58+0300
2024-10-31T10:58+0300
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İzmir'de yaşayan iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu, 10 yıl önce ev kadını N.A.'yla birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten doğan çocuğu nüfusuna almayı reddeden Bekiroğlu'na karşı dava açıldı. Yapılan DNA testi sonucu kızı 300 milyonluk servete ortak edildi.Nüfusuna almayı reddettiSabah'ta yer alan habere göre Bekiroğlu'nun, N.A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim" vaadinde bulunduğu iddia edildi. Bu birliktelikten hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bekiroğlu öz kızıyla bir araya geldi ancak nüfusuna geçirmek istemedi. Bunun üzerine N.A. babalık davası açtı. İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde, Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı.Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka, doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti.300 milyon liralık mirasa ortak olduEvliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu'nun nüfusuna geçirilen Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu. N.A., babalığı benimsemediği gerekçesiyle Bekiroğlu hakkında 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı.Bu tutar babalık davalarında bugüne kadar açılan en büyük tutar.İzmir'in birçok noktasında yaptığı çok sayıda bina sahibi olan İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun servetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu öğrenildi. Son olarak Alsancak'taki Cumhuriyet Meydanı ve denizi gören konumda yaptığı 7 katlı iş hanındaki ofislerin tanesini 10 milyon liradan satışa çıkaran Bekiroğlu'nun villa ve yatının da olduğu belirtildi
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tazminat, tazminat davası, manevi tazminat, rekor tazminat, babalık davası, dna, evlilik
tazminat, tazminat davası, manevi tazminat, rekor tazminat, babalık davası, dna, evlilik
Ünlü iş insanının reddettiği kızı 300 milyonluk servetinin ortağı oldu
Evli ve 2 çocuk babası olan İzmirli iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu’nun 10 yıl önce birlikte olduğu kişiden 2015 yılında bir çocuğu oldu. Bekiroğlu, yıllar sonra bir araya geldiği çocuğunu nüfusuna almayı reddetti. Karşı dava açıldı, yapılan DNA testi sonucu kızı 300 milyonluk servete ortak edildi.
İzmir'de yaşayan iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu, 10 yıl önce ev kadını N.A.'yla birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten doğan çocuğu nüfusuna almayı reddeden Bekiroğlu'na karşı dava açıldı. Yapılan DNA testi sonucu kızı 300 milyonluk servete ortak edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Bekiroğlu'nun, N.A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim" vaadinde bulunduğu iddia edildi. Bu birliktelikten hamile kalan N.A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bekiroğlu öz kızıyla bir araya geldi ancak nüfusuna geçirmek istemedi. Bunun üzerine N.A. babalık davası açtı. İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yaptırılan DNA testinde, Bekiroğlu, Tuana'nın yüzde 99.9 oranında biyolojik babası çıktı.
Mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka, doğumundan önce ve 6'şar haftalık bakımı nedeniyle 15 bin lira da maddi tazminata hükmetti.
300 milyon liralık mirasa ortak oldu
Evliliği devam eden ve 2 çocuğu bulunan Bekiroğlu'nun nüfusuna geçirilen Tuana, bu kararla gayrimenkul zengini babasının 300 milyon liralık mirasına da ortak oldu. N.A., babalığı benimsemediği gerekçesiyle Bekiroğlu hakkında 1 milyon liralık da manevi tazminat davası açtı.
Bu tutar babalık davalarında bugüne kadar açılan en büyük tutar.
İzmir'in birçok noktasında yaptığı çok sayıda bina sahibi olan İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun servetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu öğrenildi. Son olarak Alsancak'taki Cumhuriyet Meydanı ve denizi gören konumda yaptığı 7 katlı iş hanındaki ofislerin tanesini 10 milyon liradan satışa çıkaran Bekiroğlu'nun villa ve yatının da olduğu belirtildi