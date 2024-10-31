https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/fenerbahceye-ihanet-edecegi-iddiasi-damga-vurmustu-osayi-samuelden-galatasaraya-beklenen-transfer-1089870214.html
Fenerbahçe'ye 'ihanet edeceği' iddiası damga vurmuştu: Osayi Samuel'den Galatasaray'a beklenen transfer açıklaması geldi
Fenerbahçe'ye 'ihanet edeceği' iddiası damga vurmuştu: Osayi Samuel'den Galatasaray'a beklenen transfer açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel’in geleceği ve Galatasaray transfer iddiaları gündeme damgasını vurdu. Gelecek... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T07:33+0300
2024-10-31T07:33+0300
2024-10-31T07:52+0300
spor
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bright osayi-samuel
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
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transfer
galatasaray
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini bekleyen Osayi-Samuel’in Galatasaray tarafından teklif aldığı iddiaları gündeme gelmişti. Menajeri Steven Beck’in Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Mario Branco ile görüşmelerde Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon euro teklif aldıklarını belirttiği ve bu miktarın Osayi’nin taleplerinde belirleyici olabileceği öne sürülmüştü.Osayi-Samuel’den net yanıtTransfer iddialarına dair açıklama yapan Osayi-Samuel, Twitch canlı yayınında dikkat çekici ifadeler kullandı. Nijeryalı oyuncu, “Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Fenerbahçe’ye asla ihanet etmem, Türkiye’de başka bir takımda oynamam” diyerek, geleceğine dair kararlı bir duruş sergiledi.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Osayi-Samuel'in geleceği hala merakla beklenirken, bu açıklamasıyla Fenerbahçe taraftarına güvence vermiş oldu. Transfer sezonuna damga vurması beklenen bu iddialar ve Osayi’nin açıklamaları, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/real-madridin-gozu-galatasarayin-yildizinda-ancelotti-transfer-icin-her-seyini-vermeye-hazir-1089870636.html
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osayi samuel, bright osayi-samuel, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, galatasaray
osayi samuel, bright osayi-samuel, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, galatasaray
Fenerbahçe'ye 'ihanet edeceği' iddiası damga vurmuştu: Osayi Samuel'den Galatasaray'a beklenen transfer açıklaması geldi
07:33 31.10.2024 (güncellendi: 07:52 31.10.2024)
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel’in geleceği ve Galatasaray transfer iddiaları gündeme damgasını vurdu. Gelecek sezon için sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merakla beklenen Nijeryalı oyuncu, hakkındaki söylentilere yanıt vererek tartışmalara son noktayı koydu.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini bekleyen Osayi-Samuel’in Galatasaray tarafından teklif aldığı iddiaları gündeme gelmişti. Menajeri Steven Beck’in Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Mario Branco ile görüşmelerde Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon euro teklif aldıklarını belirttiği ve bu miktarın Osayi’nin taleplerinde belirleyici olabileceği öne sürülmüştü.
Osayi-Samuel’den net yanıt
Transfer iddialarına dair açıklama yapan Osayi-Samuel, Twitch canlı yayınında dikkat çekici ifadeler kullandı. Nijeryalı oyuncu, “Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Fenerbahçe’ye asla ihanet etmem, Türkiye’de başka bir takımda oynamam” diyerek, geleceğine dair kararlı bir duruş sergiledi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Osayi-Samuel'in geleceği hala merakla beklenirken, bu açıklamasıyla Fenerbahçe taraftarına güvence vermiş oldu. Transfer sezonuna damga vurması beklenen bu iddialar ve Osayi’nin açıklamaları, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı.