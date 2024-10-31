https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/fenerbahceye-ihanet-edecegi-iddiasi-damga-vurmustu-osayi-samuelden-galatasaraya-beklenen-transfer-1089870214.html

Fenerbahçe'ye 'ihanet edeceği' iddiası damga vurmuştu: Osayi Samuel'den Galatasaray'a beklenen transfer açıklaması geldi

Fenerbahçe'ye 'ihanet edeceği' iddiası damga vurmuştu: Osayi Samuel'den Galatasaray'a beklenen transfer açıklaması geldi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel’in geleceği ve Galatasaray transfer iddiaları gündeme damgasını vurdu. Gelecek... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T07:33+0300

2024-10-31T07:33+0300

2024-10-31T07:52+0300

spor

osayi samuel

bright osayi-samuel

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

galatasaray

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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini bekleyen Osayi-Samuel’in Galatasaray tarafından teklif aldığı iddiaları gündeme gelmişti. Menajeri Steven Beck’in Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Mario Branco ile görüşmelerde Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon euro teklif aldıklarını belirttiği ve bu miktarın Osayi’nin taleplerinde belirleyici olabileceği öne sürülmüştü.Osayi-Samuel’den net yanıtTransfer iddialarına dair açıklama yapan Osayi-Samuel, Twitch canlı yayınında dikkat çekici ifadeler kullandı. Nijeryalı oyuncu, “Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Fenerbahçe’ye asla ihanet etmem, Türkiye’de başka bir takımda oynamam” diyerek, geleceğine dair kararlı bir duruş sergiledi.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Osayi-Samuel'in geleceği hala merakla beklenirken, bu açıklamasıyla Fenerbahçe taraftarına güvence vermiş oldu. Transfer sezonuna damga vurması beklenen bu iddialar ve Osayi’nin açıklamaları, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı.

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osayi samuel, bright osayi-samuel, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, galatasaray