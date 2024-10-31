Fenerbahçe'ye 'ihanet edeceği' iddiası damga vurmuştu: Osayi Samuel'den Galatasaray'a beklenen transfer açıklaması geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi iddianamesi: ‘Hastane sahipleriyle ilgili hiçbir ayrıntı yok’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mafyalaşan site yönetimlerine karşı atılması gereken adımlar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de beyin göçü alarm veriyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran, İsrail'e yanıt verirse ABD bunu bir bahane olarak kullanabilir'
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
4 dk
YOL ARKADAŞI
'Al sana bir Kürt, al sana bir Kürt daha'
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
20:04
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/fenerbahceye-ihanet-edecegi-iddiasi-damga-vurmustu-osayi-samuelden-galatasaraya-beklenen-transfer-1089870214.html
Fenerbahçe'ye 'ihanet edeceği' iddiası damga vurmuştu: Osayi Samuel'den Galatasaray'a beklenen transfer açıklaması geldi
Fenerbahçe'ye 'ihanet edeceği' iddiası damga vurmuştu: Osayi Samuel'den Galatasaray'a beklenen transfer açıklaması geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel’in geleceği ve Galatasaray transfer iddiaları gündeme damgasını vurdu. Gelecek... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T07:33+0300
2024-10-31T07:52+0300
spor
osayi samuel
bright osayi-samuel
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086316999_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d58b2f2bdf5b75c5e3521d16dcd9aa9.jpg
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini bekleyen Osayi-Samuel’in Galatasaray tarafından teklif aldığı iddiaları gündeme gelmişti. Menajeri Steven Beck’in Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Mario Branco ile görüşmelerde Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon euro teklif aldıklarını belirttiği ve bu miktarın Osayi’nin taleplerinde belirleyici olabileceği öne sürülmüştü.Osayi-Samuel’den net yanıtTransfer iddialarına dair açıklama yapan Osayi-Samuel, Twitch canlı yayınında dikkat çekici ifadeler kullandı. Nijeryalı oyuncu, “Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Fenerbahçe’ye asla ihanet etmem, Türkiye’de başka bir takımda oynamam” diyerek, geleceğine dair kararlı bir duruş sergiledi.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Osayi-Samuel'in geleceği hala merakla beklenirken, bu açıklamasıyla Fenerbahçe taraftarına güvence vermiş oldu. Transfer sezonuna damga vurması beklenen bu iddialar ve Osayi’nin açıklamaları, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/real-madridin-gozu-galatasarayin-yildizinda-ancelotti-transfer-icin-her-seyini-vermeye-hazir-1089870636.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1d/1086316999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f3944ec3e88903d9d9dcfec6b55a470.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osayi samuel, bright osayi-samuel, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, galatasaray
osayi samuel, bright osayi-samuel, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, galatasaray

Fenerbahçe'ye 'ihanet edeceği' iddiası damga vurmuştu: Osayi Samuel'den Galatasaray'a beklenen transfer açıklaması geldi

07:33 31.10.2024 (güncellendi: 07:52 31.10.2024)
© İHA / SAMET YALÇIN-Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© İHA / SAMET YALÇIN-
Abone ol
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel’in geleceği ve Galatasaray transfer iddiaları gündeme damgasını vurdu. Gelecek sezon için sarı-lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merakla beklenen Nijeryalı oyuncu, hakkındaki söylentilere yanıt vererek tartışmalara son noktayı koydu.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini bekleyen Osayi-Samuel’in Galatasaray tarafından teklif aldığı iddiaları gündeme gelmişti. Menajeri Steven Beck’in Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Mario Branco ile görüşmelerde Galatasaray’dan yıllık 2.5 milyon euro teklif aldıklarını belirttiği ve bu miktarın Osayi’nin taleplerinde belirleyici olabileceği öne sürülmüştü.

Osayi-Samuel’den net yanıt

Transfer iddialarına dair açıklama yapan Osayi-Samuel, Twitch canlı yayınında dikkat çekici ifadeler kullandı. Nijeryalı oyuncu, “Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman böyle bir şey istemedim. Fenerbahçe’ye asla ihanet etmem, Türkiye’de başka bir takımda oynamamdiyerek, geleceğine dair kararlı bir duruş sergiledi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Osayi-Samuel'in geleceği hala merakla beklenirken, bu açıklamasıyla Fenerbahçe taraftarına güvence vermiş oldu. Transfer sezonuna damga vurması beklenen bu iddialar ve Osayi’nin açıklamaları, sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı.
Carlo Ancelotti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
SPOR
Real Madrid’in gözü Galatasaray’ın yıldızında: 'Ancelotti transfer için her şeyini vermeye hazır'
07:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала