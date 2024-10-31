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Cadılar Bayramı mesajları: Cadılar Bayramı ne zaman?

Cadılar Bayramı mesajları: Cadılar Bayramı ne zaman?

Sputnik Türkiye

Cadılar Bayramı (Halloween) 31 Ekim Perşembe günü (bu gece) kutlanacak. 2 bin yıl öncesine dayanan tarihi ile hasat sezonunun bitişini ve soğuk kış mevsimini... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T19:56+0300

2024-10-31T19:56+0300

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Cadılar Bayramı etkinliği 31 Ekim Perşembe gününde dünyada kutlanmaya başladı.ABD ve Avrupa'da popüler olan kutlama Türkiye'de de bazı kesimler tarafından kutlanıyor. 2 bin yıllık tarihi olan Cadılar Bayramı'nda kutlama mesajları ve iyi dilekler de paylaşılıyor. Cadılar Bayramı kutlamaları 31 Ekim Perşembe yani bu gece başladı.Halloween kutlama mesajı örnekleri:-Bu Cadılar Bayramı'nda korkunç bir son diliyorum.-Şaka mı Şeker mi? -Mutlu Cadılar Bayramı!Cadılar Bayramı hikayesi nedir?Cadılar Bayramı'nın Kelt Festivali Samhain'den esinlenerek 2 bin yıldan beri günümüze gelenek olarak geldiği ifade ediliyor. Samhain, Keltler için hasat sezonunun bitişi ve kış mevsimi başlangıcı olarak kutlanan bir etkinlik olarak biliniyor. Bu dönemde ruhların dünyaya döndüğü belirtilirken evlerin önüne bal kabağı konulması ve korkunç kıyafetler giyilmesi bu sebeple yapılır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231101/blinkenin-oglu-cadilar-bayrami-icin-zelenskiy-gibi-giyindi-bidendan-seker-istedi-1076951539.html

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