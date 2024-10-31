7 dönümlük araziye ilk kez ekildi: Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi iddianamesi: ‘Hastane sahipleriyle ilgili hiçbir ayrıntı yok’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mafyalaşan site yönetimlerine karşı atılması gereken adımlar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de beyin göçü alarm veriyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran, İsrail'e yanıt verirse ABD bunu bir bahane olarak kullanabilir'
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
4 dk
YOL ARKADAŞI
'Al sana bir Kürt, al sana bir Kürt daha'
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
20:04
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çözüm sürecinin aktörleri tedirgin mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Mitolojik hikayelere konu olan çiçekler
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
19:21
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/7-donumluk-araziye-ilk-kez-ekildi-karbonhidrat-potasyum-c-vitamini-folik-asit-ve-demir-kaynagi-1089883331.html
7 dönümlük araziye ilk kez ekildi: Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı
7 dönümlük araziye ilk kez ekildi: Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin patates üretiminde önemli merkezlerinden Erzurum'daki Pasinler Ovası'nda ilk defa mor patates ekildi. İçerdiği antioksidanlar ve yüksek besin... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T12:54+0300
2024-10-31T12:59+0300
türkiye
erzurum
patates
mor patates
karbonhidrat
demir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089883175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd86306bf97a1362ea1e22d206509049.jpg
Erzurum Ticaret Borsasının çalışmaları sonucu deneme amacıyla Pasinler Ovası'nda yaklaşık 7 dönüm arazi üzerine ekilen mor patates, toprağa uyum sağladı. Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin ilk hasadı tamamlandı.Borsa Başkanı Hakan Oral, bölgedeki üreticinin yetiştirdiği ürünlerde daha fazla katma değer sağlaması için kurum olarak çalışmalar yaptıklarını, mor patates ekme fikrinin de bunların neticesinde çıktığını söyledi.Mor patatesin hasat dönemiEskişehir Hanımeli Kooperatifi ile ortak bir proje geliştirerek Erzurum'da mor patatesi ilk defa denediklerini aktaran Oral, "Pasinler'de 7 dönüm arazide beşinci ayda mor patatesi ektik. Şu anda hasat dönemindeyiz ve beklediğimizin çok üstünde bir rekolte ortaya çıktı. Erzurum'un bereketli toprakları mor patatese kavuştu, mor patatese de bereketini yansıtmış oldu. Üreticilerimizin, çiftçilerimiz de çok memnun" dedi.Oral, mor patates ile bölgede yaygın olarak üretilen patatesin aynı şartlarda yetiştiğini, buna rağmen katma değer olarak 4 katı kadar bir fark oluştuğunu belirtti.Ovada ilk denemede çok iyi verim alındığına dikkati çeken Oral, "Normal patateste 4,5 ile 6 ton arasında dönümde rekolte bekleniyor. Biz mor patateste yumrular küçük olduğu için 2,5 ton beklentimiz vardı. Bu yarı yarıya rekolte bile olsa fiyat aralığı, katma değerini pazar aralığı yüksek olduğu için kapatmış oluyordu. En kötü ihtimali buydu ama biz normal patates kadar rekolte elde etmiş olduk." diye konuştu.Pasinler Ovası'nın patateste kendini ispatladığını dile getiren Ovada, ilk denemesi yapılan mor patatesin daha da yaygınlaşmasını beklediğini anlattı.'Pasinler Ovası'nda duyuldukça ve görüldükçe yayılacak'Mor patatesin bölge için yeni bir ürün olduğunu vurgulayan Oral, şunları kaydetti:Mor patatesin katma değerini artırma adına Atatürk Üniversitesi ile özellikle gıda boyası halinde kullanılmasına yönelik bilimsel çalışmaların da gerçekleştiğini aktaran Oral, çalışmaların tamamlanmasının ardından, mor patatesin endüstriyel anlamda da çiftçilere önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.Mor patatesin özelliklerine de değinen Oral, "Antisyonin ve antitoksidan özellikleri var. Şeker hastaları da kullanabiliyor. Nişasta oranı düşük, sağlıklı ve çiftçimize para kazandıran bir ürün. Piyasada pazar problemi olmayacak" dedi.'Ürün hastalıklara da çok dayanıklı çıktı'Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu da ovada ilk defa mor patates ekiminin yapıldığını anlattı.Üretimi çiftçi açısından değerlendiren Sertoğlu, şöyle konuştu:"İlk denememiz çok güzel oldu. Beklediğimizden ileri bir durum oldu. Diğer patatesimize göre daha kıymetli. Bundan sonra daha da ekimi fazlalaştıracağız. Çiftçilerimiz, sarı patateste 1 tonla 2 dönüm yer ekiliyordu, bununla 1 tonla 5 dönüm yer ekebiliyoruz. Ürün hastalıklara da çok dayanıklı çıktı. Hiçbir hastalığa denk gelmedik. Çok güzel bir patates."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220418/havalar-isindi-sebze-ve-meyvelerin-fiyati-dustu-en-pahalisi-taze-fasulye-1055648677.html
türkiye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089883175_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32e49abf671c547b87541f6727edaa46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erzurum, patates, mor patates, karbonhidrat, demir
erzurum, patates, mor patates, karbonhidrat, demir

7 dönümlük araziye ilk kez ekildi: Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı

12:54 31.10.2024 (güncellendi: 12:59 31.10.2024)
© AAMor patates
Mor patates - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AA
Abone ol
Türkiye'nin patates üretiminde önemli merkezlerinden Erzurum'daki Pasinler Ovası'nda ilk defa mor patates ekildi. İçerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeri dolayısıyla ilgi gören mor renkli patatesin ilk hasadı yapıldı.
Erzurum Ticaret Borsasının çalışmaları sonucu deneme amacıyla Pasinler Ovası'nda yaklaşık 7 dönüm arazi üzerine ekilen mor patates, toprağa uyum sağladı. Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin ilk hasadı tamamlandı.
Borsa Başkanı Hakan Oral, bölgedeki üreticinin yetiştirdiği ürünlerde daha fazla katma değer sağlaması için kurum olarak çalışmalar yaptıklarını, mor patates ekme fikrinin de bunların neticesinde çıktığını söyledi.

Mor patatesin hasat dönemi

Eskişehir Hanımeli Kooperatifi ile ortak bir proje geliştirerek Erzurum'da mor patatesi ilk defa denediklerini aktaran Oral, "Pasinler'de 7 dönüm arazide beşinci ayda mor patatesi ektik. Şu anda hasat dönemindeyiz ve beklediğimizin çok üstünde bir rekolte ortaya çıktı. Erzurum'un bereketli toprakları mor patatese kavuştu, mor patatese de bereketini yansıtmış oldu. Üreticilerimizin, çiftçilerimiz de çok memnun" dedi.
Oral, mor patates ile bölgede yaygın olarak üretilen patatesin aynı şartlarda yetiştiğini, buna rağmen katma değer olarak 4 katı kadar bir fark oluştuğunu belirtti.
Ovada ilk denemede çok iyi verim alındığına dikkati çeken Oral, "Normal patateste 4,5 ile 6 ton arasında dönümde rekolte bekleniyor. Biz mor patateste yumrular küçük olduğu için 2,5 ton beklentimiz vardı. Bu yarı yarıya rekolte bile olsa fiyat aralığı, katma değerini pazar aralığı yüksek olduğu için kapatmış oluyordu. En kötü ihtimali buydu ama biz normal patates kadar rekolte elde etmiş olduk." diye konuştu.
Pasinler Ovası'nın patateste kendini ispatladığını dile getiren Ovada, ilk denemesi yapılan mor patatesin daha da yaygınlaşmasını beklediğini anlattı.

'Pasinler Ovası'nda duyuldukça ve görüldükçe yayılacak'

Mor patatesin bölge için yeni bir ürün olduğunu vurgulayan Oral, şunları kaydetti:
"Çiftçimiz görmeden inanmaz, bunu göstermek için de 14 aylık bir çalışmanın neticesinde bir hasat ortaya çıktı. Tohumunu getirdik, Amasya'ya hasadına gittik, uzman ekip götürdük, onlar gördü. Sonra buraya geldik. Tohumu getirip ektik. Buradaki üreticilerimize bunları anlatıp öğrettik. Geldiğimiz durumda güzel rekolte ortaya çıktı. Gerçekten emeğin karşılığını alacaklar. Pasinler Ovası'nda da bu duyuldukça ve görüldükçe yayılacak. Üreticilerimiz tarlaların en az yarısını mor patatese dönüştürebilirler. Çok üretim olunca fiyat düşer. Bunu da planlama şeklinde çok fazla üretmeden ama yan ürün olarak görebilirler. Önümüzdeki yıl bugün 7 dönümle başlamış bir mor patates hikayesi en az 10 katına, 100 katına çıkacaktır."
Mor patatesin katma değerini artırma adına Atatürk Üniversitesi ile özellikle gıda boyası halinde kullanılmasına yönelik bilimsel çalışmaların da gerçekleştiğini aktaran Oral, çalışmaların tamamlanmasının ardından, mor patatesin endüstriyel anlamda da çiftçilere önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.
Mor patatesin özelliklerine de değinen Oral, "Antisyonin ve antitoksidan özellikleri var. Şeker hastaları da kullanabiliyor. Nişasta oranı düşük, sağlıklı ve çiftçimize para kazandıran bir ürün. Piyasada pazar problemi olmayacak" dedi.

'Ürün hastalıklara da çok dayanıklı çıktı'

Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu da ovada ilk defa mor patates ekiminin yapıldığını anlattı.
Üretimi çiftçi açısından değerlendiren Sertoğlu, şöyle konuştu:
"İlk denememiz çok güzel oldu. Beklediğimizden ileri bir durum oldu. Diğer patatesimize göre daha kıymetli. Bundan sonra daha da ekimi fazlalaştıracağız. Çiftçilerimiz, sarı patateste 1 tonla 2 dönüm yer ekiliyordu, bununla 1 tonla 5 dönüm yer ekebiliyoruz. Ürün hastalıklara da çok dayanıklı çıktı. Hiçbir hastalığa denk gelmedik. Çok güzel bir patates."
Pazar, taze fasulye, havuç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
EKONOMİ
Havalar ısındı, sebze ve meyvelerin fiyatı düştü: En pahalısı taze fasulye
18 Nisan 2022, 15:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала